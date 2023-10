El dispositivo para garantizar las elecciones funcionó en todo el país

La seguridad fue la constante este 29 de octubre en el desarrollo de los comicios territoriales, pues, como lo reportó la misma Registraduría, el material electoral pudo llegar a todos los municipios, se logró la apertura de todos los puestos de votación, no hubo ningún traslado por motivos de orden público, y los 12 que debieron hacerse fueron por razones de ola invernal.



No obstante, será necesario repetir las elecciones en dos municipios, Ricaurte (Nariño) y Santiago (Putumayo), porque problemas de orden público impidieron el desarrollo de la jornada.

Asistencia masiva a puestos de votación en Medellín. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

En el transcurso del día, la plataforma de la Registraduría aguantó los más de 2 millones de ataques cibernéticos que recibió, como lo anunció el registrador nacional, Alexánder Vega, así como los 20 millones de consultas ciudadanas que se hicieron desde diversas aplicaciones.



“A pesar de las adversidades, la Registraduría le cumple nuevamente al país, a la democracia”, dijo Vega una vez se cerraron las urnas de las elecciones.



Las elecciones regionales del 29 de octubre de 2023 en Barranquilla se llevaron en total calma. Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

Desde ese momento, los resultados comenzaron a conocerse rápidamente y tan solo media hora después del cierre de las urnas salió el primer boletín del preconteo, que avanzó sostenidamente durante la tarde.



Sobre el balance de la jornada, el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Armando Novoa destacó como acierto que los incidentes de orden público en algunos sitios no estuvieron relacionados con el conflicto armado, sino con protestas por decisiones de la autoridad electoral.



Personas que asistieron al puesto de votación del centro comercial Unicentro, en Bogotá, para ejercer su derecho al voto. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

No obstante, dijo que conoció de algunos reclamos de ciudadanos que no pudieron sufragar “porque la organización electoral dejó sin efecto la inscripción de sus cédulas y no les comunicaron esto, y al llegar a los puestos de votación en los que se habían inscrito no pudieron votar”.



Frente a retos que continúan, el exmagistrado señaló que el país sigue teniendo “zonas grises por la financiación de campañas, la compraventa de votos y la coordinación institucional de la organización electoral, que son problemas que vienen de atrás”.



Ciudadanos que votaron en el puesto de votación en Corferias, en Bogotá. Foto: César Melgarejo / El Tiempo @cesarmelgarejoa

La Defensoría del Pueblo también destacó la normalidad con la que transcurrieron los comicios, pese a las situaciones aisladas de Ricaurte (Nariño) y Santiago (Putumayo); así como en Fonseca (La Guajira), en donde fueron destruidas algunas mesas de votación.



“El trabajo coordinado con nuestro sistema de alertas jugó un papel determinante para que fueran mitigados los riesgos en el desarrollo del certamen electoral en el territorio nacional”, expuso el defensor Camargo.



En el lado menos positivo, el jefe del organismo de derechos humanos dijo que recibieron, hasta la tarde del domingo, 316 quejas por conductas vulneratorias de los derechos políticos en distintas regiones, aunque destacó que, aun así, no se reportaron situaciones críticas en el país.

