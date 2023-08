Luego de recibir de la Registraduría los nombres completos de todas las personas que aspiran a llegar a un cargo público en las elecciones regionales de octubre, la Procuraduría General de la Nación elaboró su listado de inhabilitados para dicha contienda.



El documento, conocido por EL TIEMPO, contiene los nombres de 676 candidatos de varios departamentos del país que por alguna sanción en contra no serían aptos para ser elegidos en las urnas.



Entre el listado, la persona que más se destaca es Oneida Pinto, la exgobernadora de La Guajira procesada por varias irregularidades, y que ahora intenta llegar una vez más a la alcaldía de Albania, su pueblo natal. En contra de ella se han abierto varios procesos disciplinarios, fiscales y penales, los cuales le alcanzaron a costar algunos días de privación de su libertad.



De hecho, este jueves tiene una nueva audiencia preparatoria de juicio en su contra ante un juzgado de Bogotá por presunta corrupción, con delitos como la celebración indebida de contratos. El proceso, sin embargo, no le ha impedido participar en política con su campaña a la alcaldía, al igual que al resto de aspirantes mencionados por la Procuraduría.



Al respecto, la procuradora Margarita Cabello se pronunció la semana pasada: “Ya la Registraduría nos mandó la información del nombre completo de todos los candidatos inscritos, y a nosotros nos corresponde revisar cuáles de ese 1,3 millones de candidatos se encuentran con inhabilidades. ¿Qué hicimos? Tomamos todos esos datos, los cruzamos y nos salieron 676 candidatos que tienen inscripciones o sanciones en nuestro listado de sancionados”.

En general, entre el filtro que aplicó el ente de control hay tres aspirantes a gobernaciones inhabilitados en Vaupés, Vichada y Chocó; 560 candidatos a Concejo; 19 a asambleas; 14 a alcaldías y 80 a juntas administradoras locales. (Puedo consultar el listado completo en el siguiente archivo:)

Los inhabilitados para llegar a administrar los departamentos mencionados son Javier Miguel Vargas, quien aspira en Vaupés con el aval de Fuerza Ciudadana y, si bien en el documento no está reseñado el caso por el cual no podría competir, en los registros de la Procuraduría aparece con procesos por palabras y expresiones ofensivas con otra persona de cuando fue alcalde de Mitú.



Otro es Henry Silva Meche, que quiere ser gobernador del Vichada por el Partido Demócrata Colombiano. Su nombre ha sido mencionado en expedientes judiciales de la Fiscalía. Mientras que en Chocó está Luis Emilio Romaña, avalado por Todos Somos Colombia.

¿Qué pasa con Rodolfo Hernández y Samuel Santander Lopesierra

El político Rodolfo Hernández Foto: Diego Caucayo/El Tiempo y Procuraduría

El compilado de la Procuraduría es clave tanto por los nombres que tiene como por los que no consigna. Por ejemplo, en el documento no hay rastro de personas que aspiran a ser electas por la ciudadanía y que últimamente han sonado dentro de escándalos, como lo son el exsenador Rodolfo Hernández y el político de la Costa Samuel Santander Lopesierra, conocido como ‘el Hombre Marlboro'.



Hernández, quien para la procuradora Margarita Cabello no está habilitado, no fue incluido en el listado porque el tercer fallo disciplinario en contra, por insultar a un veedor ciudadano y que lo privaría de participar, no le ha sido notificado, por lo que podría ser reportado una vez se haga ese procedimiento.



Ahora, ese trámite podría darse incluso después de las elecciones del 29 de octubre, lo cual no impediría que sea apartado del cargo si llega a ser elegido. En todo caso, su defensa insiste en que esas decisiones no lo privan de competir por la gobernación de Santander.

Por otra parte, Lopesierra, salpicado en el escándalo de Nicolás Petro por ser uno de los supuestos aportantes a la campaña del presidente Gustavo Petro, la Procuraduría General no lo menciona porque él no ha sido en ningún momento funcionario público, y por ende no tiene ninguna sanción de carácter disciplinario que le impida ir por la alcaldía de Maicao.



En el caso de Oneida Pinto, ella tiene dos antecedentes fiscales en la Contraloría que si los subsana con las multas de 2.855 y 2.491 millones de pesos podrá librarse de ellos y mantener su aspiración política en Albania.

Según dijo Cabello en un foro de la Universidad del Rosario, “esos inscritos se le mandan al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que haga la correspondiente investigación y verifique si hay lugar a revocatoria de inscripción. El CNE, que no es juez penal, no puede dejar de meter la cuña”.



En cuanto a partidos y movimientos políticos el listado deja ver, por ejemplo, que Fuerza Ciudadana tiene 52 inhabilitados, el Partido Conservador 50, el Partido de la U tiene 33, Cambio Radical cuenta con 32, Alianza Verde tiene 26, al igual que el partido político Dignidad y Compromiso, mientras que el Nuevo Liberalismo 23.



Igualmente, el Partido Liberal tiene 15 inhabilitados, el Pacto Histórico 17, Colombia Humana 12, ‘Lara Bogotá’ cuenta con seis aspirantes, Salvación Nacional con cinco y el Centro Democrático es el que menos tiene con solo una persona.

CARLOS LÓPEZ BENAVIDES

@CarlosL49

justicia@eltiempo.com

