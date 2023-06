Cerca de 600 personas se vieron obligadas a desplazarse hacia el casco urbano de Nóvita, Chocó, y otras 5.000 están confinadas por los combates que hace una semana se registran entre integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) o ‘clan del Golfo’, y la guerrilla del Eln.



Ante ello, ayer la Defensoría del Pueblo emitió una alerta porque además del paro armado del Eln en la zona tiene frenadas las ayudas humanitarias para la población civil, ya que no hay forma de llegar a Nóvita ni por agua ni por tierra.



En esa línea, la Fuerza Pública ha venido desarrollando la valoración de las alertas y amenazas de cara a la jornada electoral a desarrollarse en octubre, cuando los ciudadanos escogerán a sus gobernantes locales.



La estrategia se denomina ‘Plan Democracia’, y cuenta con la información que recaudan las agencias de inteligencia y las alertas que lanzan la Registraduría, la Defensoría del Pueblo, la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Fiscalía.



Defensor del Pueblo, Carlos Camargo. Foto: Defensoría del Pueblo

Pese a que se esperaba una dinámica más favorable por los alcances de la denominada ‘paz total’ y el cese del fuego bilateral, EL TIEMPO estableció que de 50 municipios priorizados el año pasado para elecciones, este 2023 se pasó a 70.



Esto corresponde a la expansión de redes como las Agc y las disidencias, por lo que en respuesta, de acuerdo a la Registraduría, se van a habilitar 655 puntos nuevos de votación para un total de 12.918; lo que equivale a 11.378 nuevas mesas, para un total de 120.323.



Estas instalaciones tienen el antecedente de que según la MOE, en los seis primeros meses del calendario electoral (entre el 29 de octubre de 2022 hasta el 29 de abril de 2023), los liderazgos políticos sufrieron 153 agresiones, lo que equivale a un aumento del 104 por ciento con respecto a los hechos de violencia registrados en las elecciones de 2019.



“Los liderazgos políticos, principales participantes de las elecciones (...), no solo han sido los más afectados en este periodo, sino que las 153 agresiones registradas son el número más elevado en los seis primeros meses del calendario electoral desde el 2012, que la MOE inició con este seguimiento”, indicó la Misión en su más reciente informe. Los principales hechos registrados son las amenazas, que suman 117 casos, los 17 atentados y 15 homicidios.

Las zonas priorizadas

Fuentes de la Fuerza Pública señalaron que los municipios priorizados se ubican en siete subregiones: el Litoral Pacífico, el Catatumbo, los Llanos Orientales, el Bajo Cauca, el sur de Córdoba, el Magdalena Medio y el Noroeste Amazónico.



“Los municipios que se priorizan coinciden en tres aristas, la primera que ahí hacen presencia los grupos armados organizados (Eln y las Agc), y los grupos armados organizados residuales (las disidencias)”, dijo un oficial al frente de la estrategia, quien añadió que los otros dos ítems “hacen referencia a la presencia de cultivos de coca y a la minería ilegal”.



Por ejemplo, en Norte de Santander, que de acuerdo con el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de Naciones Unidas en 2021, se detectaron en el Catatumbo 42.565 hectáreas de coca sembradas.En esa zona hacen presencia el Eln, las disidencias y las Agc, junto a pequeños grupos que se financian del tráfico de cocaína y que aprovechan la porosidad de la frontera con Venezuela.



Por otro lado, en el Urabá y el Bajo Cauca antioqueño se mantiene la alerta por las Agc y la decisión del presidente Petro de levantar el cese del fuego bilateral con ellos. De este mapeo, el último punto se priorizó hace dos semanas tras la orden de Petro de reactivar las operaciones de la Fuerza Pública contra el ‘Estado Mayor Central’ (Emc) de las disidencias en Guaviare, Putumayo, Caquetá y Meta.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

En respuesta, los hombres del cabecilla de esa disidencia, alias Iván Mordisco, advirtieron a “partidos políticos, sectores militaristas, dirigentes o congresistas que atizan la guerra y que pretenden desarrollar las campañas electorales regionales en áreas sobre las que tenemos control político militar. Quienes lo hagan serán devueltos a nuestros puntos de control”.



Ider Álvarez, alcalde de La Playa, Norte de Santander, es una de las personas que no podrá coordinar las elecciones en su municipio por amenazas de disidencias. Según él, hay citas constantes con diferentes líderes y políticos para constreñir la libre elección de partidos tradicionales.

En su momento me obligaron o me dieron una hora para salir del territorio porque no iban a permitir ni siquiera un papel o algo que fuera alusivo al Partido de la U o algún partido tradicional”, expresó Álvarez.



Rodrigo Londoño, antiguo jefe de las Farc, explicó que a él también le preocupa la situación de los miembros de su partido. “Estas acciones enrarecen el ambiente y le dan ese insumos a los que quieren la guerra”.



Ante la situación, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, estuvo el jueves pasado verificando el ‘Plan Democracia’ en dichos departamentos y aseguró que “se deben desarrollar todas las acciones necesarias para garantizarles a los candidatos que puedan desarrollar sus actividades proselitistas”.



De igual forma, pidió que se incrementen las actividades de inteligencia para neutralizar cualquier tipo de acción que ponga en riesgo la contienda electoral, y fue enfático al solicitarles a los uniformados acciones ofensivas contra el ‘Emc’: “Un cese al fuego que no beneficie a las comunidades no le interesa al Gobierno”, dijo.



Jhon Schneider Vargas, dirigente del Centro Democrático en Caquetá, comentó que “la garantía institucional no debe aparecer el día de las elecciones, debe aparecer desde ahora. Como partido quedamos sorprendidos cuando el ministro llegó y dijo que va a garantizar seguridad con 400 efectivos. Eso es muy poco para 16 municipios. Acá están carnetizando y las Farc saben cuál es el censo electoral”.



REDACCIONES JUSTICIA Y POLÍTICA

EL TIEMPO

