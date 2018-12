Los 14 minutos de video que tienen a Gustavo Petro contra las cuerdas

Desde el pasado domingo, Gustavo Petro tenía en sus manos apartes del explosivo video que el uribismo reventó este martes –en pleno debate sobre Odebrecht–, en el que se ve al líder de la Colombia Humana recibiendo una gruesa suma de dinero en efectivo.



De hecho, gente de su círculo más cercano estaba inquieta porque su viejo amigo y aliado Juan Carlos Montes Fernández, quien aparece en la grabación llevándole los fajos en una bolsa, usara información en su contra. Pero el escenario se descartó cuando Petro y Montes coincidieron en un funeral y el encuentro fue emotivo.

Sin embargo, EL TIEMPO estableció que, al menos dos campañas, una de ellas a la Presidencia (en 2018), sabían del video.



Por eso, para Petro no hay duda de que los 14 minutos de grabación están siendo usados como elemento de desviación política para atravesársele en su carrera a la Casa de Nariño y bajarle tensión a otro video: el del fallecido ‘controller’ de la Ruta del Sol II, Jorge Pizano, divulgado por ‘Noticias Uno’ hace tres semanas.



Lo dicho por Pizano, terminó poniendo a dar explicaciones al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, sobre la investigación de los sobornos de Odebrecht, y desencadenó la designación de un fiscal ‘ad hoc’ para ese caso, por parte de la Corte Suprema.



Bajo esa misma línea de defensa, el senador Gustavo Bolívar, escudero de Petro, habla de un plan calculado para golpear a su líder. Denunció que Paloma Valencia (Centro Democrático) esperó casi hasta la medianoche para revelar las imágenes de los billetes. Y aunque Petro pidió su derecho de réplica, como lo contempla el reglamento del Congreso, el presidente del Senado, el también uribista Ernesto Macías, aplazó su intervención, sin que pudiera concretarse.

Versiones encontradas

Pero hasta aliados del propio Petro consideran que el video merece una explicación, más allá del puñado de trinos que el senador ha publicado a lo largo de la semana, en un intento por hacerle el quite al tema, al igual que lo hizo hace 15 días, cuando Diosdado Cabello, segundo del régimen venezolano, lo acusó de ir a pedirles plata para su campaña a la Presidencia.

“No creo que sea el DAS el que ordena la grabación. El que lo hace lo hace (sic) con la intención de ponerme bajo chantaje en búsqueda de posibilidad de empleo futuro. Por eso dura 14 años guardado y creo que con la pérdida de la Presidencia se decide venderlo”, trinó hace tres días.

Y agregó que se quiere convertir en escándalo un préstamo que recibió del reputado arquitecto Simón Vélez para las campañas presidenciales de 2006, en las que él apoyó a Antonio Navarro.



Y si bien Vélez admitió en un reportaje a la revista ‘Gatopardo’, en 2016, que él ayudó a conseguir dinero para las campañas de Petro y de Germán Vargas Lleras, el jueves, el arquitecto negó tal préstamo en un comunicado. A eso se une el hecho de que, en declaraciones a EL TIEMPO, Navarro dijo que no recibió apoyo financiero de Petro en 2006.



A pesar de las contradicciones, los abogados del líder de la Colombia Humana –el político más votado en la historia del país, después del presidente Iván Duque– se sostienen en su defensa inicial, que señala que el video no revela ningún hecho ilícito. Agregan, además, que se trató de una recolección de fondos para su entonces movimiento (el Polo Democrático), hecha por Juan Carlos Montes Fernández, un viejo amigo, quien estaba pidiendo una comisión a manera de reconocimiento por su labor administrativa.



Al respecto, la senadora Ángela Robledo, fórmula a la presidencia de Petro, anunció que este dará una explicación más amplia sobre el video, en su debido momento. Pero, a la vez, conminó al Centro Democrático a explicar cómo llegó a sus manos la grabación.



“De pronto fue la misma Fiscalía la que se la entregó”, dijo Robledo. Petro respaldo esa afirmación.



La hija de Montes también salió a terciar y aseguró que le constaba que su padre había recibido plata de Vélez para Petro, lo que ya le costó una amenaza. El concejal Hollman Morris remató la semana diciendo que en cuestión de días se sabrá quién está detrás del video y cuál es la intención de divulgarlo.



A pesar de la defensa en bloque y del claro antecedente de Odebrecht, la falta de claridad sobre el episodio del video hicieron que el caso terminara en la Fiscalía y que se le pidiera a la Corte Suprema evaluar de si cabe o no una investigación contra el líder de izquierda que tiene en su haber político 8’028.033 de votos de los colombianos.

De taxi a blindado

Hasta ahora, Petro se ha limitado a decir sobre Juan Carlos Montes, de 55 años, que es un amigo de adolescencia y exmilitante, como él, del movimiento guerrillero M-19. Además, que fue quien le presentó a su actual esposa, Verónica Alcocer, e impulsó su campaña presidencial en la Costa.



Pero un destacado sucreño completó el cuadro: “El papá de Juan Carlos fue alcalde de Sincelejo, asesinado por las Farc el 6 de enero de 1987. Y aunque Juan Carlos estudió el bachillerato en la Escuela de Cadetes José María Córdova, se fue al M-19 y tras desmovilizarse, empezó a manejar uno de los taxis que el Estado les dio a los reinsertados. Luego, apareció como ingeniero de la Universidad Gran Colombia y ahora es un influyente contratista que anda en camionetas blindadas y escoltas”.



En efecto, EL TIEMPO estableció que Montes tiene lazos contractuales en al menos siete departamentos. Además, que tuvo dos cargos durante la alcaldía de Petro y que su pareja también fue enganchada.



Testimonios y documentos señalan, además, que el ingeniero conoce en detalle cómo el líder de izquierda patrocinó varias de sus campañas políticas.



En efecto, Montes alardea en público y en privado de haber sido gerente de la campaña de Gustavo Petro al Senado, en la costa norte, en 1993. Además, que ejerció como gerente de la campaña en la consulta interna del Polo y gerenció la campaña a la Alcaldía de Bogotá, por el movimiento Progresista, en el que Petro resultó ganador.



Incluso, Montes reclama haber sido uno de los fundadores del M-19 y del Polo Democrático y haber coronado la alcaldía de El Roble, con Edualdo Díaz. Se trata del mismo líder que anunció que lo iban a matar, en medio de un consejo comunitario del entonces presidente Álvaro Uribe, en marzo de 2003. Un mes después de ese impactante anuncio televisado, fue acribillado por paramilitares.



Petro admitió que Montes le presentó al alcalde Díaz. Y gente cercana al senador asegura que incluso le dio información clave para sus debates en el Congreso sobre paramilitarismo y parapolítica.

El distanciamiento y el ‘Loco’

A pesar de su cercanía, también reconocen que entre Montes y Petro se produjo una ruptura desde mediados de 2014. “Cuando la directora de la malla vial salió, Petro no nombró a Montes y el nuevo director lo sacó y ahí hubo tensión”, dijo una fuente.



La Fiscalía ya emplazó al ingeniero Montes y al arquitecto Vélez para que expliquen el supuesto préstamo. Y, de paso, indaga la denuncia del abogado Abelardo de la Espriella que asegura que el donante del dinero es realmente el extraditado narcotraficante Daniel ‘Loco’ Barrera, que supuestamente buscaba ambientar una ley de sometimiento en el Congreso.

Sobre este señalamiento, Petro es claro que nunca ha tenido nexos con la mafia, a la que ha combatido desde siempre. En todo caso, es claro que Petro no ha dado aún una explicación clara y suficiente del hecho. Y que si no la da, esto podría costarle muy caro en términos políticos.

Los 64 contratos de Montes con municipios y el Distrito

Reporteros de EL TIEMPO establecieron que el misterioso hombre que aparece en el video entregándole varios fajos de billetes a Gustavo Petro es un conocido ingeniero y contratista.



Él mismo admite en documentos en poder de EL TIEMPO haber suscrito más de 64 contratos en Córdoba, Sucre y hasta con el Inpec, en adecuación de cárceles. También tiene contratos de suministros de equipos de computación, tubos PVC y en la construcción de 99 soluciones de vivienda en Montería (Córdoba).



Incluso, aparece ejecutando obras en Sahagún; Puerto Gaitán (Meta), Tota (Boyacá), Ciénaga de Oro (Córdoba), Ocaña (Norte de Santander) y en varios municipios de Sucre y Bolívar.



En la Bogotá Humana, Montes coordinó el proyecto de recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial, con proyección presupuestal de 496.000 millones de pesos.



En el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) coordinó la construcción y adecuación de parques para la inclusión. Y estuvo a cargo del programa de Rehabilitación del Centro Ampliado.



De esa época le aparece una sanción de la Procuraduría: un mes de suspensión del cargo y el pago de una multa por algo más de cuatro millones de pesos.



También ejecutó un contrato para la construcción de viviendas en Ricaurte (Cundinamarca).



Allí, Montes aparece como interventor y Simón Vélez como arquitecto. Se trata del mismo que ahora niega haberle prestado plata a Gustavo Petro.



Yadira Moreno Jerez, pareja de Montes, tuvo tres contratos, entre 2012 y 2013, con la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito, en cabeza de Carlos Simancas. Este es tío político de Verónica Alcocer, esposa de Gustavo Petro.

Los apartes claves de las imágenes reveladas

Foto del video en el que Gustavo Petro recibe los fajos de billetes de manos de Juan Carlos Montes. Foto: Captura de pantalla.

Aunque el audio del video en el que se ve a Gustavo Petro recibiendo varios fajos de dinero es precario, arroja pistas claves.



Al inicio se escucha decir a Petro: ‘¿Qué dice Simón?’. Y Juan Carlos Montes le señala que le habían hecho una casita. También se menciona que el dinero es una especie de anticipo. Además, que quien lo está enviando iba a apoyar a Javier Cáceres (al parecer el fundador y entonces militante del Polo), pero que se había decidido por Petro.

Ayúdeme con una vaina de esas. Ahí hay otra gente que necesita de una… que quiere ayudarte

“Ayúdeme con una vaina de esas. Ahí hay otra gente que necesita de una… que quiere ayudarte también”, se escucha decir a Montes. Y luego se oye: “Usted va dentro del negocio”.



Luego, Petro contesta una llamada en la que entrega datos relevantes: ‘Ah, ¿qué hubo, hermano? Bien, trabajando. Cuénteme. ¿Está en Bogotá? (...). El lío es que mañana tenemos reunión del Polo a nivel nacional. Debemos estar concentrados todo el día (...) estamos en campaña. Sí. ¿Usted se va cuándo? Mañana en la tarde. Entonces, ¿cómo hacemos? Veámonos temprano a las 9, en mi apartamento. Diagonal 128C n.° 18-21, apartamento 301”.



El viernes, Fátima Vélez, hija de Simón Vélez, le confirmó al programa ‘Tu mundo hoy’, de City TV, que el comunicado en el que su padre niega haberle dado plata a Petro es auténtico.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.co

En Twitter: @uinvestigativa