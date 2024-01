El tortuoso proceso para adquirir drones que apoyen lucha contra el contrabando

La empresa Helios Technology & Innovation SAS obtuvo un contrato con la Policía Nacional por $ 3.789’404.381 para la compra de dos sistemas aéreos remotamente tripulados (Siart), conocidos como drones.



(Lea: Poderoso senador enredado en caso de corrupción ya está en juicio por otros delitos)



El contrato se oficializó el 12 de julio de 2022, y hoy, año y medio después, fuentes de la Policía le confirmaron a EL TIEMPO que la empresa no lo cumplió, por lo que el Fondo Rotatorio de la institución busca hacer efectivas las pólizas y definir la sanción contra Helios, de acuerdo con la ley.

Los sistemas aéreos iban con destino a la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), y el contrato, que entró en vigor el 15 de julio de 2022, tenía la finalidad de “contrarrestar el flagelo del contrabando en las zonas rurales y de frontera, fortalecer la protección sanitaria y fitosanitaria del país”.



(Le invitamos a leer: Consumo de droga en los parques, primer pulso entre Gobierno y nuevos alcaldes)



Las aeronaves debían ser entregadas en noviembre de 2022. “Esto ha sido una pérdida de tiempo irreparable porque no se cumplió con la entrega; ahora debe abrirse otro proceso licitatorio que por el paso del tiempo va a incrementar el valor del contrato”, dijo la fuente.

Facebook Twitter Linkedin

Las aeronaves remotamente tripuladas iban para la Polfa. Foto: Tomado del informe de la empresa Helios

Los sistemas aéreos iban con destino a la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, que tendría una herramienta de alta tecnología a su servicio para enfrentar las redes de contrabando.



Según la información oficial, Helios, pidió tres prórrogas del contrato. La primera, el 28 de octubre de 2022, aludiendo que no había podido cumplir porque “la guerra entre Rusia y Ucrania ha generado sobredemanda de la UAV, lo que desencadenó la escasez de componentes”.



(Además: ¿Quién es quién en el escándalo de corrupción que sacude al Congreso?)



El 30 de diciembre, un día antes de cumplirse la primera ampliación, la empresa solicitó una nueva prórroga por los mismos motivos, la falta de partes por el conflicto. El 6 de marzo de 2023 la empresa pidió otra extensión, ya que se había registrado un incendio en la planta donde se manufactura una de las partes de las aeronaves.



“Lo que sorprende es que el Fondo Rotatorio accediera a las prórrogas”, destacó la fuente. De hecho, este diario publicó (19 de abril), que el 27 de marzo del 2023 el supervisor del contrato radicó ante las partes interesadas “el informe de incumplimiento del contrato”, con copia a la aseguradora que, en el caso de la primera extensión del contrato, lo avaló por una póliza cuyo valor suma 3.220'993.723.85 pesos e igual valor para la segunda prórroga.

Facebook Twitter Linkedin

Modelo de las aeronaves en 2D. Foto: Tomado del informe de la empresa Helios.

Y se concluyó que “no se considera viable una prórroga al contrato dada la incertidumbre de la fecha de entrega de las aeronaves y equipos objeto del mismo”.



(También: Piedad Córdoba y el polémico expediente en la Corte Suprema en su contra)



La fuente, aclaró que los más de 3 mil millones de pesos no se le habían entregado a Helios, porque estaba condicionado a que los Siart pasaran las pruebas, situación que no se dio.



En esa línea, EL TIEMPO revisó en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, Secop, y pudo verificar que el contrato No. 081-1-2022, se mantuvo y que el supervisor del mismo, anotó que el 17 de agosto de 2023 “ocurrió un siniestro de una de las aeronaves no tripuladas”.

Y que el 31 de agosto de 2023 finalizó el plazo otorgado por la directora de ese momento del Fondo Rotatorio. Y nuevamente, el 29 de septiembre “se realiza el informe del presunto incumplimiento contractual”.



(Además: Así se mueve la trata de personas con fines de explotación sexual desde Colombia)



“Pese a los incumplimientos, se advierte que les dieron otra prórroga y como era de esperarse, en la prueba se les cayó la aeronave, por lo que nunca hubo desembolso de dinero”, dijo la fuente de la Policía, que señaló que desde un principio hubo inconformismo porque la empresa Helios hubiera ganado el contrato porque los otros oferentes advirtieron desde un principio que lo que habían ofrecido no eran unos Siart de alta tecnología, sino unos ART de bajo nivel.



“Ganaron porque hicieron una oferta, precio bajo, en comparación con las otras dos empresas que competían, pero los veedores del contrato y los del Fondo les dieron todas las gabelas y ni así lograron cumplir”, puntualizó la fuente.



Ahora el proceso para conseguir los equipos volverá a iniciar.

Redacción Justicia

En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Más temas de Justicia: