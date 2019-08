‘Mi hijo no quería ir a la maniobra en la que murió’

“Yo hablé con él un día antes, el sábado, y me dijo que no quería ir a la maniobra en la que luego murió, porque no se estaba teniendo en cuenta la línea de riesgo”.

Así comenzó su diálogo con EL TIEMPO Jesús Mosquera, padre de Jesús Lácides Mosquera, uno de los dos suboficiales de la FAC que el domingo perdieron la vida en un ejercicio aéreo en Antioquia.



Fue enfático en que se debe investigar si hubo o no manos criminales en el accidente, que calificó de absurdo.



Y no descartó adelantar una eventual demanda contra la Nación.



Al respecto, dijo que no entiende por qué su hijo, con 18 años en la Fac, fue escogido para esa maniobra de exhibición, como cierre de la Feria de las Flores, si este tipo de misiones se les suele asignar a personal con menor trayectoria.



"Siento dolor y rabia por la forma tan irresponsable como mandaron a mi hijo a esa misión", dijo.



Además, pidió que la investigación no pase a la justicia penal militar.

Debemos esperar a ver qué pasa con ese proceso, pero en la justicia castrense no se puede confiar, mire todos los casos de corrupción que se han conocido FACEBOOK

Mosquera, cabeza del Polo Democrático en Chocó, dijo que el suboficial cursaba noveno semestre de Derecho y que dejó a un hijo de 9 años: "No lo quitaron cuando estaba a punto de convertirse en abogado. Su esposa Karen está destrozada al igual que toda la familia".

¿En manos del FBI?

Además, Mosquera le envió un mensaje a la cúpula militar: “¿Ustedes hubieran enviado a sus hijos a un ejercicio tan riesgoso como ese? No creo, fue una irresponsabilidad. Ellos ponen en riesgo a los hijos ajenos, que por lo menos sigan los procedimientos, que dejen de estar improvisando. Lo que pasó fue absurdo, y ahí el estamento militar está fallando”.



Y si bien la Fac anunció una investigación interna para establecer si la soga de la que pendían los dos militares fue manipulada por terceros, la Fiscalía no descarta pedir ayuda a expertos del FBI para aclarar los sucedido.



Según explicaron expertos, la soga estaba dispuesta para resistir hasta 10 hombres con armamento.



Por eso no se explican cómo no aguanto a solo dos, con tan solo la bandera de Colombia en sus manos.



Dentro de la investigación serán clave las cámaras que los dos militares llevaban en sus cascos.



La familia del otro suboficial, el técnico cuarto Sebastián Gamboa, aún no se ha pronunciado.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com