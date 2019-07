El pacto en Sucre entre favorito a la alcaldía y Yahir Acuña

Dos de los principales protagonistas de la contienda electoral en Sucre decidieron sellar un pacto de no agresión de cara a los comicios del 27 de octubre próximo.

En efecto, el liberal Mario Fernández Alcocer, quien va por la alcaldía de Sincelejo, y el polémico excongresista Yahir Acuña (investigado por parapolítica), que recogió firmas para aspirar a la Gobernación, llegaron a un acuerdo privado que, según ellos, no implica conformar una dupleta electoral como se creía en la región.



Así se lo confirmó a EL TIEMPO Fernández Alcocer, luego de que circularan versiones de que la intención era buscar en llave el poder departamental.



“Nos volvimos a encontrar e hicimos un pacto de no agresión y normalizamos nuestra relación. Somos amigos, no enemigos, pero no coincidimos ni en lo de Alcaldía ni lo de Gobernación. Yo apoyo al candidato del Partido Liberal”, enfatizó Fernández Alcocer.



El aspirante a la Gobernación al que se refiere es al exviceministro Héctor Olimpo Espinosa, quien cuenta con el apoyo del oficialismo liberal en la región. Y no se descarta que termine apoyándolo la poderosa casa Char, que en Atlántico ya se siente ganadora con la dupla Elsa Noguera de Hernández-Jaime Pumarejo.



Además, Fernández Alcocer reconoce que tuvo que salir de Cambio Radical –partido por el que su esposa, Ana María Castañeda, mantiene una curul en el Senado– luego de sus desavenencias con el exvicepresidente Germán Vargas.



Y esas diferencias lo llevaron no solo a buscar el aval liberal, sino a ratificar su cercanía con los Char: “Yo pertenezco a esa casa, soy bastante amigo de todos, de Fuad y de sus hijos. Mi cercanía y amistad con ellos es cada vez más fuerte”.



Fernández Alcocer aseguró, además, que Acuña apoya a Andrés Gómez Martínez, su contendor en la lucha por la Alcaldía de Sincelejo.



EL TIEMPO también le preguntó al candidato liberal por el expediente que tiene por una denuncia sobre su supuesta relación con grupos armados ilegales. Admitió que el proceso está abierto, pero advirtió que nunca lo han llamado a declarar en ninguna instancia. También insistió en desmentir la vieja versión del supuesto pagaré firmado a Acuña en contiendas electorales pasadas.



