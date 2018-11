El nuevo lío para el exSupersalud Gustavo Enrique Morales

El exsuperintendente de salud, Gustavo Enrique Morales Cobo, a quien la semana pasada la Contraloría imputó cargos fiscales por presuntas irregularidades en el caso Saludcoop, ahora es investigado disciplinariamente por la Procuraduría.

La semana pasada la Contraloría le imputó cargos fiscales a Morales Cobo y a Conrado Adolfo Gómez Vélez porque al parecer no tomaron las decisiones para garantizar la adecuada intervención de Saludcoop. La Contraloría considera que tenían la responsabilidad de vigilar la administración de los recursos durante la intervención pero que no habrían hecho nada para evitar que se desviaran 69 mil millones de pesos.



Esta vez, la investigación disciplinaria de la Procuraduría contra Morales Cobo y el también exsuperintendente Norman Julio Muñoz, está relacionada con presuntas irregularidades en la intervención a la Empresa Social del Estado (ESE) Hospital San Francisco de Asís de Quibdó.



En el proceso disciplinario también aparecen los superintendentes delegados para las Medidas Especiales Rutty Paola Ortiz Jara y Javier Antonio Villareal Villaquirán, y a la liquidadora de la ESE, Blanca Elvira Cortés Reyes.



La Procuraduría considera que hay evidencias de que durante la intervención se habrían incumplido “las funciones de inspección, vigilancia y control sobre los ejes de financiación y de prestación de servicios de salud pública de la entidad hospitalaria”.



Por ejemplo, dice el ministerio público, no se habría vigilado que la ESE “actuara con eficiencia, eficacia y efectividad en la generación, administración y aplicación de los recursos del sector salud”. Tampoco se habría verificado que la atención a los usuarios fuera prestada con estándares de calidad.La intervención se inició en marzo de 2007 y se extendió hasta julio de 2016, y pese a esa larga duración, señala la Procuraduría, no evitó que el hospital fuera liquidado con deudas por más de 37 mil millones de pesos.

La investigación se extendió a los interventores Guillermo Alfonso García Peláez, Farid Alfonso Viera González y José Omar Niño Carreño, que manejaron la entidad en la que se incrementaron los pasivos en más de 32 mil millones de pesos.



La Procuraduría estableció que entre el 2007 y el 2016, tiempo que duró la intervención, las deudas del hospital no se redujeron y por el contrario ascendieron a un poco más de 37 mil millones de pesos.



Para el Ministerio Público los entonces funcionarios “no habrían realizado, aparentemente, una debida administración de la ESE lo que ocasionó un incremento injustificado de las deudas del hospital, que fue liquidado por la Superintendencia Nacional de Salud en julio de 2016”.



La Procuraduría también abrió indagación preliminar contra funcionarios por determinar de la Gobernación del Chocó y de la Nueva ESE Departamental San Francisco de Asís, por presuntas irregularidades presentadas en el inicio de operaciones de esa entidad, creada por la Superintendencia de Salud en diciembre de 2016.



El Ministerio Público encontró, entre otras irregularidades, que la nueva entidad no cuenta con libros de presupuesto y de contabilidad, así como también presenta incoherencias en la información relacionada con la recuperación de cartera.



Justicia

