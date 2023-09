El ministro de Justicia, Néstor Osuna, se refirió en una entrevista con Semana de la política antidrogas del Gobierno Nacional en la que se buscará potenciar la persecución penal de la cadena del narcotráfico, especialmente en el tema de lavado de activos, el comercio de cocaína, las incautaciones de droga y su interdicción.



(Lea: Es necesario avanzar en una acción fronteriza en contra del narcotráfico, dice la ONU)



También dijo en un mundo en el que haya demanda de drogas, habrá oferta, por lo que se necesita una solución internacional, sensata, alejada del prohibicionismo, "algo parecido a lo que ocurre con el alcohol, el alcohol también es adictivo y el alcohol también es estupefaciente o psicoactivo".



(Lea: Los cuatro aspectos del plan antidrogas del Gobierno Petro que destaca la ONU)

En la entrevista, Osuna dijo que que en los últimos 10 años, las cifras de Medicina Legal indican que "han muerto alrededor de 27.000 personas por sustancias psicoactivas, de esas, 23.000 por alcohol y no se llega a 3.000 por cocaína".



En ese sentido, respondió: "Entonces sí, es mucho más peligroso el alcohol que la cocaína".



(Lea: Tierralta: las órdenes del comandante de las FF.MM para evitar que hechos se repitan)

De acuerdo con Osuna, por eso es necesario hacer una política contra las drogas que esté basada en la evidencia y no en prejuicios y en estigmatización.



"A pesar de esos datos, a nadie se le ocurre que haya que prohibir el alcohol o que el problema del alcoholismo se resuelva a bala o con cárcel, sino que sabemos, (que) hay un consumo de alcohol que no es problemático, hay otro que sí lo es", respondió Osuna.



(Lea: Migración irregular está organizada por el 'Clan del Golfo': general William Salamanca)



En ese sentido, el Ministro dijo que el Estado debe garantizar que la gente sepa qué es lo que está tomando, "qué tiene, qué no tiene, qué consecuencias hay, y claro, las personas que tienen consumo adictivo, tienen toda una política de salud pública frente al alcoholismo. Que algún día lleguemos a eso con todas las drogas va a ser un avance".

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia