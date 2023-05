Cumplió su segunda visita a Caracas el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, y como pasó en la primera cita, en septiembre, y durante todos estos meses, quedaron pendientes hechos y acuerdos concretos para tapar ese enorme hueco que para la seguridad nacional y para la de los ciudadanos de a pie en Colombia representa la anormalidad institucional que se vive en el vecino país.



Tras la cita en Miraflores con Nicolás Maduro y con Vladimir Padrino, su par venezolano, el ministro Velásquez generó polémica porque habló de la importancia de golpear las finanzas criminales “con la mayor contundencia posible, como lo venimos haciendo en Colombia y como se está haciendo en Venezuela”. Que Colombia ha hecho y sigue haciendo su tarea contra las mafias –con buenos o no tan buenos resultados, pero nunca cruzándose de brazos– no se pone en duda. Más allá de énfasis y visiones de los gobiernos, al final la institucionalidad se mantiene firme en la tarea de tratar de ponerle diques al poder de la delincuencia organizada, se vista esta de guerrillas, disidencias, bandas o narcos puros. Pero pretender que el gobierno de Venezuela hace lo mismo, y tratar de vender públicamente ese discurso, es, a lo menos, ingenuo y refuerza la impresión, muy difundida, de que los máximos responsables del manejo de la seguridad están desconectados de la realidad que se vive en el hemisferio y en los campos y ciudades colombianas.



El lento curso de las negociaciones con el Eln en algo podría cambiar si ese grupo sintiera que no tiene en el territorio venezolano y en el régimen una retaguardia segura a dónde correr cada vez que perpetran sus ataques y asesinatos en la frontera. En la cita de Miraflores no hubo una palabra, al menos pública, al respecto.



Autoridades judiciales se quejan también de la nula colaboración venezolana en las investigaciones sobre los movimientos, a lado y lado de la frontera, del ‘Tren de Aragua’, esa multinacional del crimen que representa, hoy por hoy, una de las mayores amenazas para la seguridad en varios países de Suramérica, incluido Colombia.



La reanudación de relaciones con Caracas –una decisión soberana del Presidente y su Gobierno– no puede quedarse solo en declaraciones que le lavan la cara al régimen. En las cárceles del país hay más de 3.000 venezolanos, y son otros miles los detenidos en estaciones de Policía. El Observatorio de Violencias de Medicina Legal reporta el crecimiento sostenido del asesinato de venezolanos en el país (este año van al menos 120), muchos de ellos en ajustes de cuentas entre organizaciones criminales para los que esos migrantes son carne de cañón desesperada y barata. Ojalá en algún momento el ministro Velásquez y sus anfitriones revelen qué van a hacer para impedir, en ambos lados de la frontera, que la crisis humanitaria de los migrantes siga siendo funcional para las mafias de los dos países.



JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresET

