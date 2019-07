El lote que tiene contra las cuerdas a 16 políticos

De la noche a la mañana, el humedal 'La Guapucha' se convirtió en un atractivo lote en el que una constructora empezó a levantar unas 3 mil viviendas, que quintuplicaron su valor.



A pesar de que se trataba de 25 hectáreas, protegidas, por ser suelo agrícola y parte de la microcuenca La Mancilla, el entonces alcalde Orlando Buitrago expidió un decreto en el que cambió su uso. Y si bien la ley permite que se incorporen excepcionalmente este tipo de predios, es claro que buena parte se debe destinar para Vivienda de Interés Social (VIS) y eso no está ocurriendo.

Además, se pasaron por alto restricciones ambientales y legales y se aprobó un proyecto que podría afectar los servicios públicos de la zona.



Por eso, la Procuraduría le acaba de abrir pliego de cargos por falta gravísima a Orlado Buitrago y, con él, deberán responder su secretario de Urbanismo, la secretaria Jurídica y 13 concejales que aprobaron modificaciones al POT del 31 de julio de 2014.

Para el organismos de control es claro que Buitrago formuló y adoptó la revisión excepcional del POT usando indebidamente la facultad de incorporar predios rurales protegidos para la construcción de viviendas. Junto con sus funcionarios, se avaló la propuesta para ser presentada al Concejo Municipal, la cual fue discutida, debatida y posteriormente aprobada, sin tener en cuenta las irregularidades que se estaban presentando.



"La propuesta consistía en la incorporación de 145 terrenos para desarrollo urbanístico, de los que únicamente utilizaría 15 para vivienda VIS Y VIP, lo cual equivale solo al 20 por ciento del total del predio. Y aunque la ley 1537 de 2012 prevé que el alcalde municipal puede incorporar al perímetro urbano predios rurales, Buitrago lo hizo sin los trámites de concertación y consulta alguna antes de presentarlo al consejo, en lo que la Procuraduría considera un desarrollo urbanístico muy ambicioso”, señala el expediente en su contra.



De hecho, en el pliego de cargos de la Procuraduría señala que Buitrago habría desnaturalizado la figura de vivienda VIS y VIP, como una excusa, para realizar un proyecto urbanístico diferente, dejando en segundo plano el fin con el cuál presentó el decreto.



Tampoco se tuvo en cuenta un informe de la Corporación Autónoma Regional (CAR), según el cual, en ‘La Guapucha’, desde el anterior POT, se tiene proyectada la recuperación de la quebrada, el establecimiento de parques y equipamientos que contribuyan a conformar la estructura ecológica principal del municipio y que no deberían haber desarrollos urbanísticos como el propuesto.

La propuesta consistía en la incorporación de 145 terrenos para desarrollo urbanístico, de los que únicamente utilizaría 15 para vivienda VIS Y VIP FACEBOOK

TWITTER

Para la autoridad ambiental es claro que ‘La Guabucha’ “hace parte de la Micro cuenca Mancilla de conformidad con la estructura ecológica principal y sistema orográfico del municipio”. Lo cual lo convierte en un predio que no puede ser utilizado para la construcción de viviendas. En efecto, la CAR señala que: “Está prohibido para usos agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y construcción de vivienda, minería, disposición de residuos sólidos, tala y rocería de la vegetación”.



Y aunque había resultados técnicos que no avalaban el acuerdo que se realizó en el municipio, no se tuvieron en cuenta a la hora de tomar la decisión. De hecho, por su parte el gerente de la Empresa de Aguas de Facatativá, Germán Pontony Moreno Ramos, otorgó en su momento la viabilidad y la disponibilidad de servicios de acueducto y alcantarillado en ‘La Guapucha’ y fue ese mismo documento el que se presentó como sustento para argumentar que el terreno contaba con “disponibilidad inmediata” de tales servicios y por esa razón era procedente incorporarlo dentro del terreno urbano y por ende, viable para el supuesto proyecto de las VIS y las VIP.

A pesar de las advertencias, durante la administración de Buitrago se le otorgó a la constructora Amarilo la viabilidad y disponibilidad para que se encargaran del servicio de acueducto y alcantarillado, función que recaería en la Empresas de Aguas y no de un tercero, el cual recuperaría su inversión a través de tarifas de servicios públicos.



La Procuraduría señala que desde la Alcaldía sobrepasó sus funciones y habría realizado una actividad sin hacer caso a las recomendaciones, informes y estudios que ya habían de estos terrenos.

El auto de cargo, que será notificado esta semana, involucra al exalcalde Luis Orlando Buitrago Forero, al exsecretario de Urbanismo, Fernando Pulido García, a la exsecretaria Jurídica, Concepción Castañeda y a los 13 exconcejales del municipio de Facatativá por haber cometido una falta gravísima al cometer irregularidades dentro de sus funciones.



En cuanto al gerente de Empresas de Aguas de Facatativá, se le abrió una investigación disciplinaria para determinar si tuvo alguna participación directa en estos hechos.



La Fiscalía también indaga estos cambios de uso de suelo en Faca y en otros municipios de la sabana de Bogotá, algunos de ellos denunciados por el ex senador Carlos Galán.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET