Exficha de 'Ñoño' Elías encenderá el ventilador en Fonade

Durante 36 días, el ingeniero Jorge Iván Henao Ordóñez permaneció escondido en Bogotá, buscando afanosamente un abogado y planeando cómo salvar su cuello de la investigación que la Fiscalía le sigue por repartir jugosos contratos estatales a recomendados y fichas de poderosos congresistas.



El sujeto, de 39 años, era una de las cabezas del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), entidad a la que llegó en dos ocasiones como ficha de su amigo de niñez Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías. De hecho, el entonces poderoso senador de ‘la U’ le exigió al gobierno Santos que Henao fuera nombrado gerente de esa entidad, en el 2016. Pero su hoja de vida se lo impidió y en su reemplazo fue designado Ariel Aduen, otro comodín del excongresista de Sahagún, Córdoba.



Testigos le han dicho a la Fiscalía que Henao era el ‘gerente en la sombra’ de Fonade y que tiene nombres de congresistas que habrían direccionado millonarios contratos, hoy bajo la lupa del fiscal Néstor Humberto Martínez en el expediente que bautizó ‘mermelada tóxica’.



En efecto, Henao asegura tener información sobre jugosos contratos pactados con congresistas. Inicialmente, mencionó a los senadores Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, y Armando Benedetti, de ‘la U’. También dice que contará qué contratación benefició a Musa Besaile e incluso afirmó estar dispuesto a hablar de su padrino político: ‘Ñoño’ Elías.

“Lo prometido por Henao es tan sensible que la Casa de Nariño fue informada del impacto que tendría”, confirmó un alto funcionario.



De hecho, EL TIEMPO estableció que personas interesadas en callar a Henao han filtrado información falsa, asegurando que este ya rindió interrogatorio y que entregó audios y recibos: “Intentan asustar a alguien”, dijo un investigador.



Lo que sí es cierto es que Henao tendrá esta semana una reunión informal con la Fiscalía para definir la ruta de colaboración. De hecho, la noticia de su entrega precipitó el anuncio del exsenador ‘Ñoño’ Elías de contar cómo se manejó Fonade, uno de sus fortines burocráticos cuyo saqueo podría agravar su situación judicial.



En efecto, Henao dice tener información clave sobre el convenio interadministrativo firmado entre Fonade y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), en noviembre del 2016, por $ 426.000 millones. También dice tener datos sobre una empresa de digitalización de información y de las interventorías a contratos de diseño y construcción de proyectos de casas de interés prioritario en 9 departamentos. Por esto último, la Fiscalía le dictó medida de aseguramiento.



Para probar que era ficha de ‘Ñoño’, empezó por decir que eran vecinos en Sahagún, a donde Henao llegó de niño, desde el Tolima.



El entonces senador lo metió en su círculo de confianza y el primer cargo que le dio fue en el de secretario de obras públicas de Sahagún. El nombramiento lo hizo Carlos Elías, primo del ‘Ñoño’, quien acababa de ser elegido alcalde con financiación de Otto Bula, preso por el caso Odebrecht.

Luego, Henao saltó a Fonade. Durante la administración de Alfredo Bula, otra ficha del ‘Ñoño’, fue director de desarrollo territorial. Era la fachada para manejar los contratos de recomendados que llegaban desde el Capitolio. Henao se retiró unos meses, por diferencias con Bula. Pero regresó en junio del 2016 al mismo cargo.

¿En nombre de Velasco?

Según le ha anticipado a la Fiscalía, fue partícipe y testigo de cómo se cocinó el millonario convenio interadministrativo con la Uspec. Henao asegura que la entonces gerente de esa entidad, María Cristina Palau, quien en el 2010 se quemó en su aspiración al Congreso por el Partido Liberal, advertía que ella representaba a una bancada y que era ficha del senador Luis Fernando Velasco.



Con esas credenciales, el 29 de noviembre de 2016, Palau delegó en Fonade parte de la actividad misional de la Uspec: desde gerenciar la ampliación de cupos y mantenimiento de la infraestructura carcelaria, hasta el plan maestro de infraestructura.



Según testigos, la delegación iba acompañada de un listado con contratistas.



El plan maestro, por 15.000 millones de pesos, le iba a ser entregado a una fundación en Cali. Y para asegurar el control del convenio, se designó a Jairo Ortega, supuesta cuota del congresista de la costa Antonio Correa.



Hace 20 días, Ortega cayó preso por una obra en Coldeportes. Y hace un par de días, la Uspec envió a la Procuraduría un oficio advirtiendo que Fonade no quiere devolverle los rendimientos financieros de los dineros del convenio. Además, que los niveles de ejecución son precarios y ni siquiera hubo interventorías.



El senador Velasco le dijo a EL TIEMPO que no conoce a Henao, que no ha ido a Fonade y que no lo pueden acusar de recibir coimas de un contrato que no se ha ejecutado en su totalidad.

“En 2017, fui con la señora Palau al despacho del Contralor para advertirle de las dilaciones en la ejecución de ese contrato”, añadió. Y negó que Palau sea su ficha: “He enfrentado a cuatro falsos testigos. Si este es el quinto, lo enfrentaré cuando me mencione oficialmente”.



Palau dijo que eligió a Fonade por tener experiencia en infraestructura carcelaria y porque si no trasladaba los recursos, podrían quedarse sin ejecutar: “Todo se hizo con apego a la ley. Y voy a colaborar con la justicia”.

Los otros contratos

La Fiscalía también tiene bajo la lupa un contrato de digitalización de información, que se habrían tramitado a través de una asesora de la UTL de Armando Benedetti.



“A mí siempre me meten en todos los escándalos del país. No conozco al señor Henao ni a la empresa que me mencionan, y tampoco he tenido relación con Fonade. Que investiguen”, precisó el senador de ‘la U’.



Y la supuesta firma implicada señaló que los contratos que tiene con Fonade son pequeños y que ni siquiera conoce a Benedetti.



El tema más adelantado es el de interventorías, que salpica a los exsenadores ‘Ñoño’ Elías y Musa Besaile.



Pero la consecución de información ha sido difícil. Y aunque el gobierno Duque iba a nombrar a Ricardo Rodríguez Yee, para limpiar la casa, un poderoso y joven exsenador liberal se le atravesó al nombramiento.

Rechazan los señalamientos

“Me he enfrentado a cuatro falsos testigos. Si este es el quinto, lo enfrentaré apenas me mencione oficialmente. Además, no me puede acusar de haber recibido coimas por un convenio que ni siquiera se ha ejecutado totalmente”.



Luis F. Velasco

Senador liberal



“A mí siempre me están metiendo en todos los escándalos del país. Por supuesto que no conozco a ese señor Henao ni mucho menos a la empresa que me mencionan, y tampoco he tenido relación con Fonade. Que investiguen”.



Armando Benedetti

Senador de ‘la U’



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.co

En Twitter: @uinvestigativa