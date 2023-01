Los alcances del proyecto de sometimiento de las bandas criminales que será llevado al Congreso y las preocupaciones por una reducción en la operatividad para golpear a las redes criminales fueron dos de los temas que trataron en una reunión de dos horas el presidente de la República, Gustavo Petro, y el fiscal general, Francisco Barbosa.



Tras varias diferencias públicas entre los funcionarios que llegaron a tener visos de choque de trenes, finalmente el Fiscal y el jefe de Estado se encontraron en la Casa de Nariño y expusieron sus criterios sobre aspectos como la petición de levantar órdenes de captura a los representantes de las bandas criminales y el futuro de la extradición de los jefes de esas redes ilegales.

Al término del encuentro y desde el búnker de la Fiscalía, el jefe del ente investigador calificó la reunión como franca y expuso los puntos en los que concuerdan y la intención de trabajar en el marco de las competencias de cada uno de ellos.



Por ejemplo, señaló que el presidente Petro apoya la idea de que se requiere una ley de sometimiento y que el primer mandatario es consciente de que “tenemos que participar en la idea de la ‘paz total’ con absoluta responsabilidad y sobre todo en el marco de las competencias que tienen las distintas entidades”.



La Fiscalía, dijeron fuentes oficiales, no participará en la redacción del texto, pero si es consultada dará su opinión y asistirá a los debates en el Congreso.



El jefe del ente acusador dijo que, por ejemplo, no está de acuerdo con la elegibilidad política. “No podemos repetir lo de Mancuso yendo al Congreso de la República hace 15 años, ni los ‘Berna’ ”. Así, los representantes de las bandas, además de tener que pagar cárcel efectiva y recibir condenas diferenciadas, no podrían aspirar a cargos de elección popular.



Afirmó que los integrantes de esas redes criminales asociados al narcotráfico deben entregar sus rutas, bienes y en general garantizar el desmantelamiento de sus organizaciones.



Y que incluso el presidente Petro le mencionó que esas redes deben confesar y delatar a sus socios que permanecen ocultos y “decir quiénes son los (narcos) invisibles. Los empresarios y las personas que se están lucrando de esos negocios del narcotráfico”.

Añadió que le manifestó al Presidente su apoyo a esa idea y le señaló que habría que incluirlo en el proyecto de sometimiento.



“No se puede dar tratamiento de proceso de paz a un sometimiento a la justicia”, dijo el funcionario, tras señalar que “la paz implica justicia tansicional con la guerrilla y sometimiento con las organizaciones criminales”.



Frente a la extradición, el funcionario sostuvo que la Constitución y el Código de Procedimiento Penal hoy tienen unas funciones asignadas al Gobierno, en cabeza del presidente Petro, y otras a la Fiscalía, y que cualquier modificación debe ir al Congreso.

“Acompañamos el modelo de ‘paz total’ en el marco de unos límites que no los impone el fiscal, sino que los impone la Constitución”, dijo Barbosa.



En otro punto en el que hubo acuerdo con el presidente Petro fue en la necesidad de investigar y aclarar plenamente las denuncias sobre presuntos pagos de narcotraficantes para buscar beneficios como voceros o gestores de paz. “Está completamente abierto a las investigaciones que adelante la Fiscalía por qué rechaza ese tipo de acercamientos que se intenten hacer”, indicó.

Varias preocupaciones

En ese sentido, el fiscal Barbosa anunció que se citará a declarar a declarar al hermano del presidente Gustavo Petro, Juan Fernando Petro; al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y a varios abogados.



“El presidente Gustavo Petro fue el primero en decirme que es necesario que se aclare y que el proyecto de ‘paz total’ no debe ser un entramado para que narcotraficantes se cuelen”, señaló Barbosa.



Otra de las preocupaciones en las que hubo coincidencia, según lo manifestado por el fiscal Barbosa, fue en la reducción de la operatividad de las autoridades.



El funcionario precisó que se habló del decreto de cese de hostilidades y que le manifestó a Petro que ese acto administrativo tiene un problema y es que no delimita territorialmente la zona de vigencia, y que eso ha llevado a la baja operatividad.



Por ejemplo, señaló que hay 2.260 órdenes de captura sin ejecutar en zonas rurales y que 349 de ellas corresponden a investigaciones por crímenes de defensores de derechos humanos y 145 por casos de homicidio colectivo. Igualmente insistió en la reducción de incautaciones de droga y destrucción de laboratorios en lo corrido del año.



Barbosa Delgado dijo que el jefe de Estado manifestó su preocupación por esa situación y que le dijo que iba a verificar las cifras y a hacer los ajustes requeridos. De hecho, se acordó que mensualmente se reunirán para examinar los avances en la lucha contra el narcotráfico.



“Decirle al país que no existen animadversión ni problemas personales entre el Fiscal General y el presidente Petro, lo que existen son discusiones naturales en el marco de las competencias de cada entidad”, finalizó.



Tras la reunión se conocieron voces de respaldo a los acercamientos entre el fiscal Barbosa y el presidente Petro.



El senador Efraín Cepeda, dijo que este acuerdo es muy importante y que lo apoya. “El Fiscal ha tenido sus reparos frente a las órdenes de captura y el tema de penas, por eso es tan fundamental su perspectiva: él es el rector de un sector tan importante para la Fiscalía”, dijo, y señaló que quienes se someten a la justicia, en el marco de esta iniciativa, deben tener un tratamiento diferencial. Y el senador Carlos Fernando Motoa, ve con buenos ojos que Petro trabaje junto con la Fiscalía en un proyecto tan esencial.



Sin embargo, expuso que “desde un comienzo Petro debió convocar un encuentro con los integrantes de la comisión de política criminal”.



