Una fuerte respuesta de rechazo generó en el mundo político y judicial la afirmación que hizo el presidente de la República, Gustavo Petro, en el sentido de decir que él, como Jefe de Estado, es también jefe del fiscal general, Francisco Barbosa.



“El fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena: yo soy el jefe de Estado, por tanto el jefe de él”, dijo Petro desde España en respuesta a recientes críticas del fiscal Barbosa. De inmediato, el fiscal Barbosa, le respondió severamente haciendo ronda en varias emisoras asegurando que esa es una actitud de dictador.



Incluso, en la W Radio dijo que el Presidente Petro le puso una lápida encima y que lo responsabiliza de cualquier cosa que le pueda pasar a él y a su familia.



Barbosa indicó que no es cierto que el Presidente sea su jefe y que, si así fuera el caso, entonces bien podría declararlo insubsistente, al tiempo que indicó que se estaría poniendo en riesgo a la democracia y las instituciones en el país.



"Colombia es mucho más que las personas. Más que Petro y Barbosa. Yo soy un accidente dentro de esta historia. En nueve meses yo me voy de este cargo. En tres años el Presidente se tiene que ir, pero las instituciones colombianas deben preservarse. No somos emperadores, no somos monarcas", dijo al indicar que está evaluando posibilidades jurídicas a tomar en este caso.

Analistas reprocharon la afirmación del Presidente, quien insistió en la veracidad de la afirmación.

El expresidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández dijo: "Está muy equivocado el Presidente. Su declaración de hoy es inconstitucional. Debe rectificar. La jefatura del Estado no significa jefatura sobre las otras ramas del poder público. El Fiscal General no es subalterno del presidente".



El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Alfredo Gómez Quintero dijo a EL TIEMPO que se trata de una afirmación equivocada.



"El artículo 113 de la Constitución señala que las ramas del poder público son la legislativa, la ejecutiva y la judicial. El Gobierno en relación con la Rama Judicial tiene ciertas atribuciones que nada tiene que ver con que sea superior o uno el uno del otro", dijo.



Gómez Quintero agregó que "la Fiscalía hace parte de la Rama Judicial y tiene autonomía administrativa y presupuestal. Entonces, no es cierto que el Presidente sea el jefe del Fiscal".



De la misma manera, el abogado Miguel Ángel del Río aseguró que el principio de separación de poderes hace parte de la estructura de la organización estatal.



"El Presidente es la máxima autoridad sólo de una de sus ramas. La preponderancia presidencialista (Lambert) del derecho público en Colombia no lo convierte en jefe de las otras", insistió.



De la misma manera, el abogado Francisco Bernate indicó que, en efecto, "nuestro país establece la división de poderes, y el presidente es la cabeza de la Rama Ejecutiva. Nuestra Constitución establece la autonomía de los poderes públicos y en este sentido el Poder Judicial es autónomo respecto del Jefe del Estado".



El presidente Petro y el fiscal Barbosa. Foto: Presidencia

El Fiscal General es un funcionario autónomo judicial que no tiene ningún tipo de relación de subordinación con el Presidente que hace parte del Ejecutivo FACEBOOK

El abogado Andrés Garzón recordó que en la Constitución, el Fiscal está ubicado en la Rama Judicial. "El presidente como Jefe de Estado tiene unas funciones específicas y una fundamental y una que es mantener la unidad de la Nación. Eso significa que el Presidente lo que encarna es que todos los ciudadanos nos reunimos en torno a su figura pero desde el punto de vista político e internacional, nada que ver con un funcionario judicial".



"Las funciones como Jefe de Estado del Presidente en Colombia hacen referencia al mantenimiento de la seguridad, de la integridad del territorio, hay unas que tienen que ver con ese criterio de ser la máxima autoridad. El Fiscal General es un funcionario autónomo judicial que no tiene ningún tipo de relación de subordinación con el Presidente que hace parte del Ejecutivo", agregó en diálogo con EL TIEMPO.



La analista internacional Sandra Borda también cuestionó al Presidente Petro. "Van, visitan una monarquía y llegan envalentonados y con ideas raras"



"El jefe de estado es un título que le permite ser el representante único del Estado en el exterior. Nada más. Por si se le ocurre, tampoco es jefe de las cortes o del Congreso, que son también parte del Estado", apuntó.

