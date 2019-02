‘Fiscal malinterpretó solicitud de JEP sobre manejo de bienes de Farc'

A pocos días de que la Corte Constitucional resuelva si la competente para manejar los 1.670 bienes que se le han localizado a las Farc es la Fiscalía General o la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el fiscal del organismo transicional, Giovanni Álvarez, accedió a sentar su posición sobre ese polémico tema.



En entrevista con EL TIEMPO, Álvarez aseguró que nunca se ha pedido el manejo de esos bienes –tasados en 2,3 billones de pesos– y, además, habló por primera vez de otros espinosos asuntos como la extradición de ‘Jesús Santrich’ y la búsqueda de alias el Paisa.

Todo indica que la Corte Constitucional se va a inclinar a que sea la Fiscalía quien maneje los bienes que las Farc no entregaron dentro del proceso de paz. ¿Es una derrota para la JEP?

No hay ninguna derrota. La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que fue la que elevó la solicitud, lo que pidió fue que se decretara una medida cautelar innominada sobre los bienes de las Farc que no aparecen en el listado entregado. No se está pidiendo su manejo, sino que vayan al Fondo para la Reparación de Víctimas, como lo establece la ley. Aquí no tenemos conflicto de intereses con la Fiscalía.



Pero la Fiscalía dice que la JEP se quiere quedar con esa competencia...

No. Esa es una percepción equivocada del Fiscal (Néstor Humberto Martínez) y no es lo que le estamos peleando a la Fiscalía. Está bien que la justicia ordinaria continúe las investigaciones y, si es el caso, decrete la extinción del dominio. Pero esos bienes deben ir al Fondo de Reparación y no al Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), como lo están pidiendo.

¿En qué respalda esa afirmación?

No es un invento de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. La Corte Constitucional lo estableció en la sentencia C-071 de 2018. La garantía de que las víctimas tengan los medios para su reparación parte de que los bienes que tenían las Farc, sin importar si estaban o no en la lista que entregaron, sean para reparación.

¿Por qué esto se ve como colisión de competencias?

No sé por qué se presentó esa equivocación. Pienso que la Fiscalía interpretó mal la solicitud de información que le hicieron los magistrados de la JEP. La petición de mi Unidad era simple, porque lo que se les solicitó a los magistrados era que decretaran una medida cautelar innominada sobre los bienes de las Farc, sin importar dónde estuvieran. Esto se hizo no para traernos las investigaciones a la JEP, sino para que, una vez terminen los procesos, los bienes sean para reparación.

Si su petición fue clara, ¿por qué la confusión?

Me queda muy difícil decir qué pasó con los magistrados (de la JEP). Entiendo que ellos querían documentar bien todo lo relacionado sobre los bienes motivo de la medida cautelar. En mi criterio, era una medida innominada, porque pueden aparecer en cualquier momento más bienes de las Farc y así no habría que pedir una medida cautelar cada vez que surja un bien en algún lugar.



¿Por qué no elevó usted directamente la solicitud?

La solicitud se les hizo a los magistrados competentes. Pero la petición de mi Unidad, que va en el sentido antes mencionado, terminó en lo que hoy tiene la Corte Constitucional convertido en un conflicto de competencias que, realmente y en nuestro criterio, no existe.



¿Su petición es distinta a la enviada por los magistrados?

Ahí es donde el tema es complicado. La solicitud la hicimos nosotros, pero los magistrados, entiendo que con el ánimo de documentar aquello sobre lo que se iban a pronunciar, hicieron unas peticiones a la Fiscalía. Pero también creo que la Fiscalía interpretó mal esa solicitud de información.



¿Qué está pasando con el caso de alias el Paisa?

Se ha convocado al ‘Paisa’ a unas audiencias y no se ha presentado. Por eso, se inició un incidente de incumplimiento del régimen de condicionalidad y se dispuso que se le ubicara. Esa es la razón por la que se envió a un fiscal y a un grupo de investigadores a la zona de Miravalle, para verificar cuándo llegó, si sigue ahí, si ha cumplido o no con sus obligaciones. Se quiere ubicar, pero no para aprehenderlo, sino para notificarle que tiene la obligación de comparecer ante la JEP.



Esta y otras decisiones han sido muy criticadas...

No podemos mirar el proceso de la JEP con la misma óptica que se ve el proceso ordinario. El proceso de la JEP es de reconciliación y su fin es llevarnos a una paz estable y duradera, por lo que tiene procedimientos excepcionales.



Y el caso ‘Santrich’...

Ese tema lo tiene que resolver la Sección de Revisión de la JEP. Pero han ocurrido cosas desafortunadas, como que no llegara la solicitud de pruebas oportunamente a EE. UU. Los magistrados hicieron a tiempo la petición, pero no es su responsabilidad si no llegó.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com@UInvestigativaET