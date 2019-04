Hay rostros identificados de plan para atentar contra Duque: Fiscal

¿Cuándo el país va a conocer las pruebas que tiene la Fiscalía de la amenaza de muerte contra el presidente Duque en su visita al Cauca?



Lo primero que hay que decir es que la minga era un movimiento social indígena completamente lícito; desafortunadamente fue infiltrado por algunos grupos armados organizados del Cauca, y ellos desarrollaron, desde el punto de vista de la investigación, un plan terrorista a propósito de la visita del Presidente a la minga.

No los indígenas.



No los indígenas, por supuesto que no, y eso lo logramos establecer, en primer lugar, a través de varias fuentes de la Fiscalía, a través de distintas direcciones de la Fiscalía, y, además, la Policía Nacional también tenía fuentes que le informaban de ese riesgo, de esa contingencia. En la investigación penal que abrió la Fiscalía, se han recaudado pruebas electrónicas, es decir, hay conversaciones telefónicas alrededor de esta investigación.



¿Las tiene usted?



Las tiene la Fiscalía.



¿Conversación entre quién y quién?



Conversación fundamentalmente entre miembros de esos grupos armados organizados.



¿Indígenas?



No. En segundo lugar, tenemos fotografías que nos fueron reveladas de las formas como se infiltraron esos movimientos, y de cómo habría inclusive armamento de alta precisión. Tenemos registros fotográficos de esas armas que estarían dispuestas para cometer un acto terrorista.



¿Qué armas?



Ametralladoras, fusiles punto 50. Esos elementos los tenemos evidenciados y tenemos testimonios que hemos recogido de personas que acreditan que habría en marcha ese supuesto plan criminal.

¿Usted tuvo la ocasión de presentarle al Presidente de la República todos estos elementos antes de estudiarlos?



Sí, porque la Constitución me permite levantar la reserva de las investigaciones ante el jefe del Estado cuando se trata de problemas graves de orden público.



Y ante semejante dimensión de amenaza, ¿cómo es que el Presidente insiste en ir al Cauca?



El Presidente tenía un compromiso con la minga; me manifestó que su deber era cumplir, honrar su palabra asistiendo a la minga en adecuadas condiciones de seguridad, y por eso los cuerpos de seguridad del Estado le dijeron que era posible asistir a Caldono sobre la base de que se hiciera la reunión en un recinto cerrado, y eso fue lo que llevó a que se planteara el encuentro con 200 dirigentes indígenas en un colegio.



¿Hay detenciones o las va a haber?



La investigación tiene que seguir su curso; de hecho, ha seguido su curso, y esperamos que concluya con imputaciones y, eventualmente, con medidas de aseguramiento.



¿De qué depende?



Depende de hacer unas confirmaciones que estamos haciendo; tenemos identificaciones de sujetos, estamos corroborando testimonios, haciendo comprobaciones sobre el área, y una vez tengamos esas comprobaciones, vamos a seguir actuando en la fase de indagación.



¿Pero ya tiene identificadas a las personas?



Tenemos rostros identificados, los alias con que actúan en la zona, el papel que cumplen. Algunos son explosivistas.



¿Explosivistas?



Sí. Esperamos hacer las verificaciones a través de la dirección de Crimen Organizado.



Es decir, ¿no se trataba de un disparo sino de una explosión?



No sabemos exactamente qué se pretendía, pero había armas y también explosivistas que supuestamente participarían en esta actividad ilícita.



¿Cómo se descubrió?



Por las fuentes.



¿Qué fuentes?



Fuentes, gente que le informa a la Fiscalía, que se le acerca a la autoridad cuando tiene conocimiento de delitos que se están engendrando, gente de bien que empieza a dar información. En muchas ocasiones, esas fuentes terminan siendo gente de las propias organizaciones que consideran que el acto es tan escabroso que no pueden ser partícipes de una conducta criminal de ese calado.



¿La Fiscalía lo descubrió fue por una información de cómplices o de testigos?



Por informantes que llegaron a la Fiscalía, así es.



¿Y las armas o los explosivos quién los tiene?



Estamos haciendo trabajos de campo para ver si llegamos a todos esos elementos probatorios.



¿Y los presuntos autores están identificados?



Tenemos las fuentes, o sea los testigos. Proveyeron fotos y videos que nos permiten avanzar en la investigación.



* Segunda parte de la entrevista de Yamid Amat con el fiscal general, Néstor Humberto Martínez. La primera parte se publicó el domingo.



