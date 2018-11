El exespía acusado de chuzar a los pilotos de Avianca

El samario Laude José Fernández, uno de los más veteranos y reputados hombres de inteligencia del país, fue capturado el martes en su lujosa oficina, en el norte de Bogotá. Tras ser esposado, al exjefe de contrainteligencia del viejo DAS se le notificó que era requerido por la Fiscalía como responsable de chuzar ilegalmente las comunicaciones de pilotos de Avianca.

Testimonios señalan que, desde mayo pasado, Fernández andaba buscando expertos para hacerles estudios de inteligencia a capitanes que lideraron la huelga de 2017 desde la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac). Además, que para ello contrató al exmilitar Jorge Humberto Salinas, hoy preso por liderar una red de interceptaciones y seguimientos ilegales.



Hace un par de semanas, en declaración ante la Fiscalía, Fernández negó haber ordenado chuzar a pilotos. Pero correos, charlas de WhatsApp, seguimientos y el testimonio del propio Salinas lo empezaron a enredar.



Además, en la audiencia de legalización de su captura, él mismo admitió que trabajaba para la aerolínea, a través de BRG Consulting Colombia SAS.



Es la filial de la poderosa multinacional del mismo nombre, creada en Nevada y con domicilio en California, experta en “la práctica de inteligencia, investigaciones, prevención de riesgos y consultoría estratégica”.



Según papeles en poder de EL TIEMPO, desde septiembre de 2015, Fernández, abogado de profesión, es el apoderado especial de la firma.

Germán Efromovich, cabeza de Avianca, fue enfático en que nunca se contrató a Fernández, pero sí a BRG, desde abril de 2017. Pero advirtió que la aerolínea no autorizó, solicitó o tuvo conocimiento de actividades fuera de la ley.

Los wasaps

Sin embargo, la Fiscalía no ha podido saber qué tareas cumplía BRG en Avianca. Fernández se niega a revelar, incluso, quién los contrató, diciendo que es secreto profesional. Para responder esa pregunta, se buscó a Eduardo Mendoza, vicepresidente operativo de Avianca, pero no respondió los mensajes.



Mientras tanto, el excoronel Salinas entregó evidencia del espionaje y aportó conversaciones de los directivos de la Acdac, capitanes Jaime Hernández y Julián Pinzón, donde hablan de la pelea con la empresa.



De hecho, la Fiscalía reveló correos interceptados a los pilotos, quienes reconocieron que eran suyos.

“El caso de Avianca consistía en que el personal de la aerolínea y sus abogados querían saber casi en tiempo real lo que estaba pasando con Acdac: me pasaron los números de celular de su presidente y vicepresidente. Querían conocer las conversaciones entre los dos y el sindicato, referente a las actividades que adelantaban contra Avianca: todo lo relacionado con el paro que hubo en 2017 y el despido de pilotos. Querían saber las comunicaciones y documentos por el tema de las acciones para evitar o pelear el despido de pilotos”, dijo Salinas.

Enlaces en Fiscalía

Y hay un capítulo adicional que involucra en este caso a funcionarios activos de la Fiscalía. Roberto Carlos Montenegro, analista de las salas de interceptación de la entidad, admitió, bajo juramento, que por instrucción de su jefe, Luis Carlos Gómez, le entregó a Fernández el contacto de Salinas.



“A comienzos de mayo, veníamos caminando desde Gran Estación con mi jefe, hacia la Fiscalía, y a la altura del obelisco, mi jefe se encuentra con una persona de manera casual, la cual desconozco. Me lo presenta y mi jefe me dice que si conozco a persona o empresa especialista en seguridad que haga análisis de riesgo, para determinar confiabilidad. Digo que sí y me dice que es para el análisis de riesgo de alguien, sin decir firma o actividad”, dijo Montenegro.



A pesar de eso, Fernández niega haber incurrido en los delitos de uso ilícita de redes de comunicación, acceso abusivo a un sistema informático, interceptación de datos, uso de software malicioso y violación de datos personales agravado.



Paralelo a este caso, EL TIEMPO estableció que hace 4 meses, empresarios colombianos empezaron a indagar si eran blanco de seguimientos por parte de Fernández, a través de BRG. De hecho, el caso llegó a oídos del entonces presidente Juan Manuel Santos, que le preguntó a su superintendente de Industria y Comercio, Felipe Robledo, si esa entidad tenía nexos con BRG.



Pero Robledo fue enfático en señalar que si bien conoció a Fernández durante su paso por el DAS, no lo veía hace 25 años. Además, que el único nexo con BRG es que uno de sus funcionarios renunció y terminó trabajando para esa consultora.



Por ahora, un juez decidió dejar en libertad a Fernández, aduciendo que no es un peligro para la sociedad. Pero dijo que sí hay inferencia de que los hechos de los que habla la Fiscalía sucedieron. Por eso, continuará respondiendo ante la justicia.

‘No hay nexo de Avianca con Fernández’

Germán Efromovich, cabeza de Avianca, es enfático en que no hay relación contractual directa con Laude Fernández. Además, que ningún colaborador de Avianca ha sido instruido o dirigido para cometer ilícitos. Y agrega que Hernán Rincón, presidente de la aerolínea, le ratificó que durante el paro de pilotos la firma BRG no tuvo nexo con Avianca. Pero admite que fue contratada para hacer otro tipo de servicios.



“Es una firma de orden mundial, no el individuo. Hace trabajos de seguridad. Hay problemas en aeropuertos de saques, de drogas (...) y tenemos que tener terceros para que investiguen. (...) Avianca nunca hizo ni va a contratar a alguien para que cometa algún acto ilícito. No necesitamos hacer cosas de ese tipo”, señaló.



