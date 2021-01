Escándalo en la Policía por el que fue sancionado el general Palomino

En una decisión de 100 páginas, la Procuraduría General revocó la decisión que en primera instancia había absuelto al exdirector de la Policía, general Rodolfo Palomino, y en cambio lo destituyó e inhabilitó por 13 años.



(Lea: Procuraduría destituye e inhabilita por 13 años al general Palomino)

El caso se remite a una reunión realizada el 8 de mayo de 2015 en la Secretaría General de la Policía Nacional, en horas de la tarde. A ella asistieron el coronel Ciro Carvajal, el coronel Flavio Mesa Castro, el mayor Jhon Santos Quintero y el coronel Reinaldo Alfonso Gómez Bernal.



Según la investigación, los oficiales habrían mediado ante el coronel Gómez Bernal para que se retractara de lo consignado en un documento del 5 de mayo de 2015, dirigido al general Palomino, en el cual se hacía señalamientos en su contra.



Gómez Bernal denunciaba en el documento persecución laboral y "pretensiones

amorosas y sexuales del señor director de la Policía... ejercicio indebido del control disciplinario dando órdenes para sancionarlo, movido por pasiones sentimentales y d) situaciones administrativas presuntamente irregulares relacionadas con el ascenso de patrulleros y uniformados en la institución".



(También: Estos son los 3 señalados por el asesinato de la joven Michelle Amaya)



A cambio de retirar su denuncia se le absolvería de responsabilidad disciplinaria en el evento que fuera sancionado en primera instancia en un proceso que había en su contra. En esa investigación, el oficial fue sancionado y luego el general Palomino echó para atrás la decisión.



Según la investigación disciplinaria, el general Palomino habría determinado a sus subalternos para que se reunieran con el uniformado que había hecho las denuncias.



La Procuraduría consideró que el oficial estuvo enterado de la reunión de sus subalternos y el denunciante y él "debió darle el trámite legal correspondiente a dicho escrito y no proceder a ordenar la realización de reuniones por fuera de la actuación procesal y por tanto de forma irregular".



(Le puede interesar: La condena que podría pagar el implicado en crimen de niña en Caldas)

Ese documento que usted hizo es un documento que de alguna manera fue desafortunado para usted y para todo el mundo FACEBOOK

TWITTER

Y añadió: el Ministerio público que la orden del general Palomino "se dio para alcanzar un beneficio personal" que era la retractación del denunciante.



En la decisión se lee que Palomino sabía que sus subalternos iban a cumplir su orden y que él era responsable de las consecuencias de dar una orden ilegítima.



Se cuestionó igualmente que el oficial en retiro era consciente de lo que estaba haciendo, tuvo la oportunidad de actuar apegado a la ley y decidió actuar en contravía de derecho.



En el expediente está la grabación completa de la cuestionada reunión en la que se escucha a los oficiales hablar con el uniformado para que se retractara.



(Más de Justicia: Comisión de Disciplina elige a Julio Sampedro como su presidente)



"Bueno Reinaldo, yo se lo quiero esbozar de otra manera un poco más directa porque tengo la confianza, porque nosotros hablamos así, ese documento que usted hizo es un documento que de alguna manera fue desafortunado para usted y para todo el mundo, ahora hay que mirar la manera cómo deshacer esa huevonada (sic) si se puede deshacer de alguna manera […] yo no sé, se me puede ocurrir, listo se revisa el caso, no sé qué, usted ve que hay un tema transparente, yo le ofrecí mi amistad", señaló el coronel Flavio Mesa, quien fue destituido e inhabilitado por 10 años.



Dice el expediente que ante las denuncias, el general Palomino pidió que le informaran donde estaba el denunciante y al ser notificado que estaba asignado a la seccional Cundinamarca llamó al comandante de la policía en la regional y dio instrucciones para la reunión.



(También: Reducen 10 años de condena a chamán procesado por abuso sexual)



"El general Palomino le dijo al coronel Flavio Mesa que lo llamaría el coronel Ciro Carvajal para recibir instrucciones. Fue así, como horas después el coronel Carvajal llamó al coronel Mesa para decirle si era posible reunirse en la Secretaría General para escuchar el caso del teniente coronel Gómez y si era posible llevarlo para que él contara su situación", se lee en el expediente.



La Procuraduría indicó que incluso en la reunión el coronel Mesa reconoce que está allí cumpliendo la orden que había dado el general Palomino: "Después de que hablaron el lunes como le conté [se refiere al general PALOMINO], era que Secretaría General, que es una cosa excepcional, revisara el caso […] porque en el caso suyo como en el caso mío […] entonces hermano aquí miramos de una manera muy coloquial contar cuales son los hechos para que ellos se hagan un panorama, porque vuelvo y

reitero, una cosa es lo que ellos han leído del expediente y han analizado".



En la investigación se consideró que la falta del general Palomino fue gravísima al tratarse "de un servidor público, valiéndose de su cargo, influya en otro servidor para conseguir una actuación que le pueda generar directamente beneficio de cualquier orden para sí".

Lea otras noticias de Justicia

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com