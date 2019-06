Enfrentamiento por polémico lote que Bula entregó en caso Odebrecht

Para el lunes 22 de julio está programada una nueva audiencia en la que se verificará el preacuerdo que la Fiscalía firmó con Otto Bula dentro del expediente por el pago de sobornos de la multinacional Odebrecht, que tiene en prisión al exsenador cordobés desde hace dos años y medio.



Si bien este accedió a testificar contra varios de los implicados a cambio de beneficios, el asunto ha estado en el congelador desde hace dos meses por causa de la indemnización que Bula debe desembolsar debido a su conducta delictiva: al menos 3.300 millones de pesos, la mitad de los que recibió en coimas de la firma brasileña.

EL TIEMPO estableció que la Fiscalía va a llegar a la audiencia con una fórmula para destrabar el trato judicial con Bula, que no ha caído bien en algunos sectores: aceptar una finca ubicada cerca a Montería que para algunos presenta problemas insalvables.



Se trata del predio ‘La Bomba’, en las goteras del aeropuerto Los Garzones. La defensa de Bula presentó un par de informes, uno del perito de la Lonja de Córdoba José Nicolás Vélez Cháker, que indica que si bien el avalúo catastral es de 231’428.000 pesos, gracias a decisiones tomadas por la Alcaldía de Montería, en febrero, el costo de las 5 hectáreas de terreno literalmente se había multiplicado por 20.



En efecto, el perito señala que los cambios en el Plan de Ordenamiento Territorial incluían la planeación de una nueva comuna en el corregimiento Los Garzones, lo que beneficia el precio del lote subiéndolo a 4.400 millones de pesos.



La medida, que convirtió automáticamente el predio de rural en urbano, la anunció el alcalde conservador Marcos Daniel Pineda, hijo de la senadora Nora García y cuyo secretario de Gobierno, Salim Ghisays, aspira a sucederlo en el cargo.

Según nuevo avalúo pagado por Bula, ‘La Bomba’ vale $ 5.500 millones y el solo debe reintegrar 3.500 millones. Foto: Archivo particular

¿Un encarte?

Pero la Contraloría General decidió no aceptar ni recibir el lote como indemnización, basada en un concepto técnico de la Central de Inversiones S. A. (Cisa), que concluyó que tiene problemas que reducen su probabilidad de venta.



El informe de Cisa señala que ‘La Bomba’ “presenta amenaza de inundación en nivel muy alto y se encuentra en zona de restricción del aeropuerto internacional Los Garzones”.



También dice que el predio tenía establecidos linderos no técnicos y una configuración irregular, con una desproporcionada relación entre el frente y el fondo. Además, recalca que no está a nombre de Bula sino de la Sociedad Agropecuaria La Central S. A., lo cual impide la transferencia de la propiedad.



La decisión de no aceptar el bien fue ratificada por la Contraloría a la Fiscalía, a pesar de que el propio Otto Bula pidió permiso en el Inpec para asistir a la mesa de trabajo, efectuada el pasado 18 de febrero, en la cual defendió tanto el avalúo como las condiciones del predio.

De hecho, allí les aseguró a las autoridades que si bien tenía fama de millonario, no cuenta con más bienes para cubrir esa indemnización.



EL TIEMPO estableció que, después de esa reunión, la Fiscalía ordenó otro estudio en el que sus expertos señalaron que las objeciones de Cisa quedaron superadas. Y recibió un nuevo avalúo, de Jairo Mejía, perito avaluador afiliado a Corpolonjas, que pagó el propio Bula y que tasó el valor del predio en 5.500 millones de pesos.



Así lo señaló el ente acusador en una audiencia, del 13 de junio, ante el Juzgado 15 penal de circuito de Bogotá.



El nuevo estudio dice que el lote nunca se ha inundado. Y si bien la Secretaría de Planeación de Montería expidió un concepto de uso de suelo, en enero pasado, señalando que ‘La Bomba’ se encuentra en el área de restricción del aeropuerto Los Garzones, un certificado de la Aeronáutica Civil señala que no hay ninguna limitación sobre el bien.



“Está a más de 500 metros del aeropuerto”, dijo una fuente de la Fiscalía.

La Fiscalía ordenó un nuevo estudio del bien, y se subsanaron todas las objeciones que planteó Cisa. Vamos a recibirlo para su venta, y la plata se le enviará a la Contraloría FACEBOOK

TWITTER

La Contraloría informó que, tras rechazar el predio, el asunto quedó exclusivamente en manos de la Fiscalía y de la defensa de Bula, en cabeza del penalista Alejandro Sánchez.



Sin embargo, personas cercanas al proceso aseguran que Cisa es una autoridad en la materia, que se encarga de comercializar los bienes extinguidos a la mafia, y que por eso les llama la atención que se desconozca su concepto: “Van a recibir un predio envenenado, de difícil venta; y como el dinero va para el Ministerio de Hacienda, no va a tener doliente si se demora su venta, como lo anticipó Cisa”.



Pero la defensa de Bula sostiene que el concepto de Cisa señaló unas deficiencias sobre el lote por mala información.



“Es más, si la Fiscalía lo vende por más de 3.300 millones de pesos, que es lo que vale la indemnización que debe cancelar el señor Bula, serían ganancias adicionales para la Nación”, explicó el abogado Sánchez.



Ahora, la Fiscalía se apresta a cancelar las anotaciones de embargo y extinción de dominio que pesan sobre el bien para poder comercializarlo y pasarle el dinero a la Contraloría.



Y pidió que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) explique por qué le entregó a un depositario la finca de Bula para su administración, si esta tiene que ser vendida de inmediato.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @uinvestigativa