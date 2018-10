Cada tres horas y media se registra un suicidio en Colombia

Entre 6 y 7 personas se quitaron la vida cada día en Colombia en los primeros ocho meses de este año. Hasta agosto, Medicina Legal registró 1.610 casos.



Y, aunque la cifra fue mayor en el mismo lapso del 2017, con 1.720 episodios, los registros de los últimos 10 años indican que el suicidio ha ido en aumento lento pero progresivo. Con excepción de un dato: mientras que en el 2008 la tasa de suicidos era de 4,5 por cada 100.000 habitantes, en los últimos dos años no ha bajado de 5 por cada 100.000 habitantes.

Desde el 2008 hasta agosto pasado se habían presentado en Colombia 21.587 suicidios. Por ejemplo, en el 2017, las personas que se quitaron la vida sumaron 2.571. Esto es 261 más que en el 2016.



Aunque el aumento en las cifras de esta tragedia abarca varias edades, llama la atención el rango de los menores de edad. Mientras que en el 2015 se reportaron 645 casos, en el 2016 subieron a 724, y el año pasado llegaron a 791.



Y los registros que tiene Medicina Legal de lo ocurrido entre enero y agosto pasados indican que 392 personas de entre 20 y 29 años se habían quitado la vida. Todo el año pasado, en este rango de edad se reportaron 686 casos.

Cada año, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 800.000 personas se suicidan en el mundo, y esta es la segunda causa de defunción en el grupo de 15 a 29 años. Aunque es prevenible, se ha convertido en “un grave problema de salud pública” que afecta todas las regiones y clases sociales en el mundo.

Para Diana Rodríguez, directora del programa de Psicología de la Universidad Externado, el aumento del suicido entre los más jóvenes podría estar relacionado con las nuevas tecnologías. “Lo que está pasando en redes sociales está teniendo una influencia grande en ellos, y el suicidio se vuelve una práctica para evadir el bullying”.



En los niños, según Rodríguez, la conducta suicida puede darse porque piensan que van a defraudar a sus padres o a alguna persona importante en sus vidas. Por eso advierte que lo importante no es medirlos por el rendimiento. En las cifras de enero a agosto de este año aparecen 48 menores de entre 10 y 13 años y 139 de entre 14 y 17 años.



El año pasado, las tasas más altas de suicidio se dieron en Arauca, con 15,7 por cada 100.000 habitantes; Vaupés, con 15,5; Quindío, con 16,6; Norte de Santander, con 8,3, y Putumayo, con 8,2 suicidios por cada 100.000 habitantes.



Según el psiquiatra Rafael Vásquez, docente de la Universidad Nacional, el suicido tiene múltiples causas, aunque anteriormente se consideraba que ocurría por situaciones de depresión. Eso sí, el común denominador de los suicidas es un estado de angustia.



Los expertos afirman que no hay una conducta específica que alerte sobre un eventual suicidio, pero algunas veces la persona puede manifestar esa intención a un familiar o un amigo. Por eso recomiendan que de inmediato se prendan las alarmas y se empiece un trabajo sicológico para tratar de orientar a la persona.



Vásquez ha trabajado con personas que han intentado quitarse la vida y afirma que es importante que las familias no abandonen los procesos de acompañamiento. Según dice, ha evidenciado un 97 por ciento de la deserción en el acompañamiento porque las familias consideran la situación “vergonzosa” y prefieren mantenerla en “secreto”. Esto haría que la persona afectada no siga recurriendo al tratamiento y probablemente repita conductas de autodestrucción.

Adultos mayores hacen parte de la tragedia

Entre enero y agosto de este año, Medicina Legal registró el suicidio de 260 personas mayores de 60 años. El 45 por ciento de los casos involucraron a personas que superaban los 70 años. Según la sicóloga Diana Rodríguez, el suicido en los adultos mayores puede darse por situaciones de salud o porque deciden que continuar viviendo no es importante. La sicóloga alerta sobre la necesidad de darles a los adultos mayores el valor que tienen y reconocérselos.



JUSTICIA