El drama del Braemar, el crucero que nadie quiere recibir en el Caribe

El Braemar es un nombre que les está sonando a los colombianos desde el miércoles, cuando se confirmó que una de las pasajeras de este crucero de lujo era la primera persona diagnosticada con coronavirus en la ciudad de Cartagena.



El 8 de marzo, antes de que se confirmara que al menos otras 5 personas a bordo tienen la enfermedad, ese crucero atracó en el puerto de La Heroica y centenares de sus ocupantes descendieron para conocer la ciudad y sus alrededores.



Una mujer norteamericana de avanzada edad también bajó del crucero. Fue conducida a un centro médico por algunas afecciones y su caso resultó ser el primero de coronavirus en esa ciudad. Hoy sigue en Cartagena, hospitalizada.

El crucero, de la firma británica Fed. Olsen Cruise Lines, salió de Cartagena rumbo al Caribe. Y el miércoles en la mañana, cuando en Colombia se estaban anunciado los nuevos casos de coronavirus, incluido el de la pasajera de Cartagena, la empresa difundió un comunicado en el que informaba de los cinco casos a bordo. La nave tiene capacidad para más de 1.200 personas.



Lo que le dijeron fuentes oficiales a EL TIEMPO es que como al Braemar le han prohibido el ingreso a puerto en varios países, su capitán se comunicó este miércoles con la Capitanía del Puerto de Cartagena y pidió "arribo" , es decir, que le permitieran ingresar al muelle, acción que le fue negada.



El oficial pidió ingresar a Cartagena o Barranquilla y permiso para desembarcar junto con la tripulación y los pasajeros. La respuesta de Colombia fue negativa, en aplicación de varias medidas de control que tienden a controlar el avance de la enfermedad. Y no solo recibieron un no los oficiales del Braemar.



La Capitanía informó que para este jueves se tenía prevista la llegada de tres cruceros con 6.500 turistas, a quienes se les negó el ingreso.



"El primer crucero ingresaba esta mañana con unos 2 mil pasajeros de Inglaterra. Otro venía con 2.200 de Alemania", dijo el capitán de fragata Jorge Enrique Uricoechea Pérez, Capitán de Puerto de Cartagena .



Entre las naves que no pudieron desembarcar está el crucero que viene de Disney, el miércoles. Entre otras alertas relacionadas con este buque, había una sobre un tripulante con influenza desde el 6 de marzo, y por lo tanto se decidió aplicar el protocolo preventivo.



Tras su salida de Cartagena el fin de semana, el Braemar, con 683 pasajeros y 381 tripulantes, continúo ruta hacia Willemstad, en Curazao, y Bridgetown, en Barbados, donde hoy debían terminar el viaje. Pero tras la confirmación del coronavirus se les negó ingreso a los puertos.



Al parecer por está situación, el capitán del crucero solicitó regresar a Colombia. Pero como desde ayer por la tarde se venía estudiando prohibir el ingreso de cruceros a Cartagena, se negó la petición.



La empresa, a través de un comunicado, informó que "un pasajero y cuatro miembros de la tripulación fueron confirmados con el coronavirus después de las pruebas realizadas ayer (martes 10 de marzo). También hubo un invitado con un resultado no concluyente y un invitado con un resultado negativo".

Cartagena espera la llegada del Monarch, crucero insignia de la firma Pullmantur que tiene como base de operaciones esa ciudad. A pesar de la prohibición de ingreso de cruceros, los pasajeros de este buque tienen una situación especial porque en su mayoría son colombianos que están de regreso tras haber hecho un periplo por el Caribe.



El capitán de Puerto dijo que cuando lleguen se aplicarán los protocolos sanitarios y se evaluará el eventual desembarque con alta posibilidad de que los pasajeros sean enviados a una cuarentena similar a la que rige para los pasajeros aéreos provenientes de China, Italia, España y Francia.



JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET