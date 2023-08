Ante un juez de control de garantías de Tibú en Norte de Santander fueron presentados dos señalados integrantes de la guerrilla que serían los cómplices de un francotirador de la guerrilla que asesinó al comandante de la Policía de El Tarra mayor Edison Andrés González.



En el proceso la Fiscalía documentó seguimientos realizados al uniformado y la compra de armas en el mercado negro.

Los capturados identificados como Leonardo Galvis Quintero y Over Ramírez Ruiz a quienes la Fiscalía imputó los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tenencia y porte ilegal de armas y homicidio.



Ellos fueron capturados en una operación de un grupo especial de la Policía que realizaba un patrullaje por la plaza principal de El Tarra y observan a los dos hombres a los que requieren dando paso a un intercambio de disparos.



Tras el enfrentamiento fueron capturados y en su poder los uniformados encontraron una pistola nueve milímetros, una pistola Córdova, una granada marcada con las siglas del Eln y dos celulares.

Leonardo Galvis Quintero no aceptó los cargos imputados. Foto: EL TIEMPO

Se evidenció que una de las armas aparecía reportada como robada en el 2020 a una empresa de seguridad de la zona.



Los hombres, por razones de seguridad, fueron trasladados de la zona en un helicóptero del Ejército.



La Fiscalía señaló que Galvis Quintero conocido como 'El Zarco' estaba prófugo de la justicia vinculado al homicidio del mayor Edison Andrés González perpetrada el 11 de mayo.



El otro capturado, según la investigación, se encargaba de proteger a 'El Zarco'. Investigadores señalaron que hacen parte del frente de guerra nororiental del Eln.



La Fiscalía señaló que 'El Zarco' permaneció escondido varios días luego del homicidio del uniformado, y que al uniformado se le hicieron seguimientos y se dio la orden de asesinarlo cuando salió a hacer una vuelta en la alcaldía de El Tarra.



"El uniformado estaba en estado de indefensión cuando recibió el disparo", dijo la Fiscalía tras señalar que se habría usado un arma de largo alcance para cometer el homicidio.

Los capturados fueron enviados a centro carcelario. Foto: Policía

La Fiscalía no solo investiga el homicidio del mayor sino la presunta responsabilidad de uno de los capturados en el crimen de dos jóvenes que retuvieron en 2021 y tuvieron amarrados por varias horas.



La funcionaria del ente acusador mencionó en la imputación que ese grupo había incrementado los ataques contra integrantes de la Fuerza Pública y que lo hacen en momentos en que el Eln está en acercamientos para un proceso de paz con el ejecutivo.



En grabaciones en poder de la Fiscalía se escucha hablar a 'El Zarco' un día después del crimen del mayor hablando que está "guardado" y que no puede salir. Seis días antes del homicidio habla con otra persona para negociar una pistola Five-seven.



Indicó que en las conversaciones que están en la investigación se le entregan reportes de los movimientos de la víctima.



La vicefiscal Martha Mancera al referirse al plan para atentar contra el fiscal Francisco Barbosa Delgado señaló que la investigación avanza en varias regiones del país y recordó que ya en Norte de Santander el Eln ha atacado a uniformados usando la modalidad de francotirador.



Los capturados no aceptaron los cargos imputados y fueron enviados por el juez a un centro carcelario.

