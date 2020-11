El deshacinamiento por decreto / Opinión

Uno de los efectos de la pandemia al que los colombianos poco le hemos parado bolas es la enorme caída del hacinamiento carcelario, que hace décadas se mantenía sobre el 50 por ciento y, a cifras de ayer, está en un histórico 22,2 %.

Sucedió en los últimos siete meses. En este tiempo –en el que también ocurrió el sangriento motín de la cárcel Modelo de Bogotá, que dejó más de 20 muertos y sobre el que aún, por cierto, ni el Gobierno ni las autoridades judiciales han hecho ninguna claridad– casi 30.000 presos salieron de las cárceles, la mayoría de ellos por efectos del decreto ley 546 del 2020, con el que se buscaba evitar que el coronavirus agregara una tragedia más a las muchas que ya se viven en los 132 establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. En este momento –y sin incluir a centenares de detenidos que soportan pésimas condiciones en las estaciones de policía en todas las regiones– hay 98.576 personas en cárceles que tienen capacidad para poco más de 80.000 internos. Estar preso en Colombia sigue siendo una pesadilla, pero en los últimos meses las condiciones parecen ser un poco menos insufribles de lo habitual.



En una nación como la nuestra, donde, según los estudios –y así lo corroboran las millonarias demandas contra el Estado–, muchos operadores judiciales abusan de la detención preventiva, es clave adoptar medidas que permitan hacer al menos un poco más racional la utilización del sistema penitenciario y carcelario. Eso, en esencia, fue lo que el Gobierno se vio obligado a hacer para evitar –y todo indica que se logró– que la pandemia pusiera en riesgo miles de vidas del lado de allá de las rejas.



Ese paso, sin embargo, debía estar acompañado de un seguimiento respecto al cual los ciudadanos no hemos tenido, hasta ahora, ninguna información de las autoridades.



¿Cuál era el perfil de las personas que salieron de prisión en cumplimiento del decreto? ¿Cuál es el seguimiento que se hace sobre ellas, para asegurar que el justificado beneficio de excarcelación no está siendo, como suele suceder, aprovechado por delincuentes irredentos para volver a las andadas?



¿Cómo se coordinó esa operación con los alcaldes y gobernadores? Y ¿cuántos de los excarcelados han sido recapturados en estos meses por cometer nuevos delitos?



Hasta ahora hay pocas respuestas, pero se ven señales preocupantes. Así, aunque el número de condenados y sindicados que salieron de prisión ronda los 30.000, los dispositivos de vigilancia electrónica (los brazaletes) siguen siendo los mismos de antes de la pandemia: no son más de 6.000 personas las que los portan.



Y las visitas de la guardia del Inpec siguen siendo esporádicas, y en todo caso insuficientes para garantizar algún control real sobre los detenidos.



Los ciudadanos tienen derecho a conocer todos los datos disponibles en esta materia. Y el Gobierno, la obligación de usar esos datos para ajustar, si fuera del caso, sus políticas públicas. Mucho más cuando se trata de temas de seguridad pública.



JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresET