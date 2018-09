La puja entre Fiscalía y juez por casa por cárcel para Guatibonza

El juez noveno de control de garantías de Bogotá concedió la casa por cárcel al general en retiro Humberto Guatibonza con un argumento fundamental relacionado con la medida de aseguramiento que otro juez le había concedido hace más de un mes a la hacker del grupo de procesados por las ‘chuzadas’ ilegales.

Ayer el funcionario judicial señaló, como uno de sus argumentos centrales, que la hacker María Alicia Pinzón, que es la pieza clave de la investigación, disfruta hoy de la casa por cárcel y que si ella recibió ese beneficio cuando era la persona que diseñó el software para interceptar y lo manejaba, pues el general Guatibonza que no tenía acceso al sistema, también podría estar en su residencia en espera del juicio en su contra.

El juez señaló que si Guatibonza y los otros dos capturados junto a él no podrían acceder al sistema y por tanto no sería posible que afectaran la investigación como lo advertía la Fiscalía en su petición para que fueran enviados a la cárcel.



En su apelación la Fiscalía señaló que efectivamente la hacker tiene casa por cárcel pero que esa medida fue acordada en el marco de colaboración judicial con la mujer. La Fiscalía explicó que se necesitaba que ella estuviera en su casa para que accediera a los sistemas controladamente y se pudiera acceder a información fundamental contra los demás investigados.



“No se puede poner en la misma balanza la imposición de una medida casi preacordada en un proceso de negociación con la imputada”, indicó la Fiscalía.



Y añadió que de hecho el ente acusador va a pedir que se revoque la casa por cárcel de la hacker quien se negó a entregar la información sobre otra persona que ya la acompañaba en sus acciones ilegales y que tenía conocimientos similares a los suyos. El proceso de colaboración dijo la Fiscalía se descartó por esa situación.



La Procuraduría acompañó la posición de la Fiscalía y señaló que aunque los hechos investigados son los mismos no se podía dar el mismo tratamiento a la hacker y a los demás capturados.



“A ella se le dio el beneficio con una única razón, porque se había comprometido a colaborar con la justicia”, indicó la Procuraduría.



Los otros tres capturados a comienzos de agosto en Ipiales fueron enviados a la cárcel. Y Juan Carlos Madero, otro de los capturados en Bogotá, y que fue llevado ante otro juez también fue asegurado en centro carcelario.



Justicia-Paz

Justicia@eltiempo.com