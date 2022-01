El empresario Carlos Mattos, extraditado a Colombia en noviembre del año pasado, fue citado por un juez de Paloquemao para reiniciar las audiencias en su contra en el proceso por el ofrecimiento y entrega de dádivas a funcionarios judiciales.

Se trata del proceso contra el empresario por el ofrecimiento y entrega de dádivas a funcionarios judiciales para lograr el monopolio de la venta de vehículos Hyundai en el país.



En la diligencia de este miércoles se presentó ante el juez un acuerdo entre la Fiscalía y el procesado para dar terminación anticipada al proceso penal.



EL TIEMPO publicó en primicia los detalles de la negociación con la Fiscalía, que aunque deberá ser avalada por un juez, no tiene antecedentes en cuanto al monto que el procesado va a pagar para resolver su caso.

El empresario se comprometió a indemnizar con un millón de dólares a la Fiscalía e igual suma a la Rama Judicial. Foto: Fiscalía

En la diligencia judicial, el representante del ente acusador reveló los términos del acuerdo, con el que Mattos acepta su culpabilidad y, con esto, los cargos que se le formularon por el delito de cohecho por dar u ofrecer en calidad de autor material.



Además, se lee en el acuerdo, Mattos se compromete a indemnizar con un millón de dólares a la Fiscalía y a la Rama Judicial, que está acreditada como víctima en el proceso. La mitad de ese monto tiene como destino la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial (Deaj), y la otra mitad el ente acusador.



Esto, sin exigir que quede en libertad. "Como es la voluntad de las partes suscribir el presente preacuerdo (...) a la pena imponible (48 meses) se le restará la tercera parte, arrojando una pena definitiva de prisión de treinta y dos (32) meses", dice el documento.



A esto se suma una pena pecuniaria de 30'639.389 pesos y una inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas de 53 meses.



De otro lado, Mattos se compromete en el acuerdo a pedir excusas por sus delitos, no volver a sobornar a servidores públicos y a rendir interrogatorio sobre las entregas ilegales de dineros que hizo en el pasado.



El abogado Francisco Bernate, quien representa a la Deaj (que es víctimas en este proceso), no presentó ninguna oposición frente a los términos del preacuerdo, pero recordó que no es su competencia aceptarlos, pues esa decisión debe tomarse en el comité de la Deaj.



La audiencia seguirá el 24 de marzo de 2022 a las 8:30 de la mañana.

