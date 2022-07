El 25 de junio de 2007 cuatro integrantes del Ejército Nacional que estaban realizando operaciones militares llegaron a la vereda La Esmeralda, del municipio de San Pedro, Valle del Cauca, e ingresaron a una finca en la que se encontraban cuatro personas, incluidas dos mujeres (una de ellas embarazada).



Lo que sucedió después, según la Fiscalía General, son actos por los que hoy los uniformados deben responder ante la justicia: ingresaron a la casa, señalaron a sus integrantes de ser guerrilleros y de un laboratorio para el procesamiento de cocaína y los hostigaron al punto de cometer tortura.



“¿Dónde está el comandante de la guerrilla? ¿Dónde tienen escondidas las armas?”, eran, según la Fiscalía algunas de las preguntas que se hacían a las personas mientras les apuntaban con fusiles. Ante las negativas, los hombres fueron sacados del inmueble y las mujeres se quedaron adentro.



Luego de revisar toda la casa, según la Fiscalía, los militares Andrés Felipe Manotas y Silvio Bomba, se ensañaron con una de las mujeres de la casa a la que le preguntaron si tenía implantes mamarios. Ella dijo que no, que tenía un niño recién nacido a quien estaba amamantando. Y ellos, dice la investigación, no solo no le creyeron sino que le subieron la blusa y, de manera abusiva y violenta, le apretaron sus senos.



Este hecho, según la investigación de la Fiscalía, se habría realizado mientras le hacían comentarios como que ellos llevaban varios días sin tener relaciones sexuales con una mujer. Entre tanto, fuera de la casa, los militares José Rafael Pastas y Jony Rincón Zarate, habrían golpeado a los hombres “para que confesaran que eran guerrilleros”.

Sobre las 6 de la tarde, los militares habrían ordenado a las cinco personas a caminar hacia un sector que se llama ‘La estrella’, mientras los amenazaban, y, en el trayecto, la otra mujer, que estaba embarazada, empezó a sangrar y a sufrir dolores abdominales.



Según las pesquisas de la Fiscalía, conocidas por EL TIEMPO, los uniformados le habrían dicho a la mujer, ya de vuelta en la casa, que debía mostrarles sus genitales para creerle, lo cual fue impedido por ella y su pareja. Al final, la otra mujer fue forzada a encerrarse con ella para mostrarles a los militares un algodón con sangre como prueba.



Los militares se fueron de la casa hasta las 5:30 de la mañana del día siguiente. Por estos hechos, la Fiscalía General citó a imputación de cargos a los cuatro militares citados en audiencia que debía realizarse este lunes 11 de julio de 2022 y que no se pudo realizar porque uno de ellos, llegó sin abogado.



EL TIEMPO estableció que la Fiscalía les reprochará a los militares haber infringido violencia física y psicológica de manera constante a las víctimas, para que dijeran ser integrantes de la guerrilla, y por eso les imputará el delito de tortura en persona protegida.



Los militares, adscritos al batallón de artillería N° 3 ‘Batallón de Palace’ y del batallón de contraguerrillas ‘Numancia’, se encuentran en libertad.

