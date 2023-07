En una carta dirigida a la empresa china Zijin Continental Gold, el Ejército Nacional notificó al representante legal de dicha compañía que a partir del 14 de julio pasado les quedaron suspendidos los procesos de radicación, adquisición, venta, uso y descargos de material de explosivos.



(Puede ver: Así se vive la guerra subterránea por el control de la extracción de oro en Buriticá)

La misiva conocida por EL TIEMPO está firmada por el coronel Óscar Iván Ocampo, segundo comandante de la Cuarta Brigada, ubicada en Medellín, y en ella se resalta que la decisión de no suministrarles más explosivos se da en medio de una "comunicación oficial de fecha del 12 de julio trazabilidad positiva, emitida por el Departamento Control Comercio de Armas Municiones y Explosivos".

Facebook Twitter Linkedin

Autoridades supervisan la mina Zijin Continental Gold tras explosión. Foto: Procuraduría General

Este diario consultó con voceros de la empresa y aseguraron que, en efecto, el viernes les llegó la notificación en las que se les avisa que no podrán adquirir más armamento que usan para sus operaciones, el cual no detallaron por motivos de seguridad.



(Le dejamos: 'Aquí puede pasar una tragedia': Procurador ante crisis minera en Buriticá)



Esta empresa utiliza los explosivos para el avance de la obra, con el propósito de explotar oro en los 84 kilómetros de túneles que posee de un título minero que adquirió en 2020 en el municipio antioqueño de Buriticá.

Facebook Twitter Linkedin

Procuraduría realizó visita a mina en Buriticá que es extorsionada por el clan del Golfo. Fotos: 6 de julio de 2023 Foto: Procuraduría

Ante el aviso, la Zijin Continental Gold inició un proceso interno para verificar sus protocolos, pues dicen que no entienden de dónde viene la suspensión de los servicios que les daba el Ejército, aclarando que hasta lo que saben no están inmersos en alguna investigación.



(Puede ver: Las promesas estatales para solucionar la crisis minera y de orden público en Buriticá)



En la zona hay una disputa por el control de los socavones que administran los chinos, pues si bien tienen el título minero, denuncian que personas que se dedican a esa actividad de manera informal se han adentrado en su terreno para explotar oro ilegalmente y, de paso, ganar terreno a punta de disparos, tatucos y cilindros bomba.



Esa práctica, de acuerdo a lo documentado por entidades como la Procuraduría, tiene detrás a integrantes de un grupo armado ilegal que sería el 'clan del Golfo', el cual cobra un diezmo por dejar que las personas entren a la mina. Y es en esa disputa entre mineros informales y el equipo de seguridad de la mina -acompañado por la Policía- en la que han resultado muertas y heridas varias personas en lo corrido de 2023.



El Gobierno del presidente Gustavo Petro, en visitas a la zona, ha estado concertando en los últimos días un plan de acción en tres frentes: agricultura, minería y derechos humanos, para llevar soluciones a todos los pobladores de Buriticá. De hecho, Gustavo García, viceministro general del Interior, le contó a EL TIEMPO que en materia de seguridad también ha habido avances, y que la idea es no solo llevar a Fuerza Pública a Buriticá, sino convocar a varias entidades que ofrezcan más soluciones.



En contraste, la empresa china ha insistido en que se les garantice la seguridad a sus cerca de 4.200 empleados directos e indirectos. El inconformismo llevó a los últimos días a sus directivos a proyectar una demanda internacional.



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: