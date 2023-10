‘Vísteme despacio que tengo prisa’: así trabaja el grupo antiexplosivos Marte

“Un mínimo error al desactivar el artefacto explosivo, que estaba junto a los dos tractocamiones cargados con 11.000 galones de gasolina, podía ser el último y cobrarnos la vida”, recordó con intranquilidad el sargento primero Andrés Augusto Bueno, del grupo de manejo de artefactos explosivos (Marte) del Ejército Nacional.



De este modo el supervisor táctico se refirió a la operación del 16 de agosto de este año, cuando el frente 33 de las disidencias de las Farc pretendía realizar un atentado en la vereda Santa Rosa, a la altura de la vía que conecta a El Zulia y Tibú, en Norte de Santander, y amenazaba a 200 personas.

Ese día un extintor de 40 libras cargado con una sustancia explosiva improvisada fue puesto a un costado de los vehículos. Las mismas disidencias habían escrito con aerosol rojo las palabras ‘Farc’ y ‘carro bomba’ sobre los tractocamiones, y el grupo Marte, encargado de la búsqueda, localización, destrucción, neutralización y desactivación de artefactos explosivos, asumió esta misión.



El sargento Bueno le contó a EL TIEMPO que en 21 años de carrera ha participado en 80 operaciones en esta unidad y que antes de intervenir “se verifica que los equipos estén en óptimo funcionamiento, evaluamos el estado de salud del grupo y salimos en helicóptero hacia el lugar”.



Por eso, ese 16 de agosto, mientras un helicóptero Black Hawk sobrevolaba el lugar, los integrantes del grupo Marte descargaban el material y soldados aseguraban el sitio con la evacuación de los lugareños. Luego, a 100 metros de los camiones, se instalaron los equipos y se usó el inhibidor de señales para evitar la activación del artefacto por parte un tercero.

Robot ‘Vengador’, vehículo terrestre no tripulado (UGV) con la capacidad para levantar 80 kg. Foto: Bryan Melo / EL TIEMPO.

“Aunque evacuamos a los civiles, había infiltrados de las disidencias entre la población y trataban de provocar una asonada contra nosotros. Sin embargo, a través del diálogo, logramos explicarles que estábamos para ayudarlos, y les pedí que me dieran una hora para solucionar”, rememoró el sargento.



Así, con unas poleas, Bueno arrastró el artefacto hacia la base para la desactivación y luego, verificaron que no hubiese otra amenaza.



“No hay margen de error. Es un trabajo que nos exige al 100 por ciento sin importar el clima, la zona, las amenazas y cualquier factor que influya en el momento de la intervención”, contó el sargento.

Los protocolos

Dentro de las reglas, cuando se presenta una amenaza por un artefacto explosivo, primero interviene el grupo de Explosivos y Desminado (Exde), que acompaña todas las operaciones militares en terreno. Segundo, van los Exde–Delta, que protegen instalaciones militares y del Estado. Tercero, los grupos Marte, que se encuentran en todas las divisiones del Ejército y están capacitados para intervenir los artefactos explosivos de mayor complejidad.



Cuando el grupo Marte llega al lugar, evalúa con un dron a qué se enfrenta. Si es necesario, se envía al robot ‘Vengador’, que es un vehículo terrestre no tripulado (UGV) con la capacidad para levantar 80 kilos y que se adapta a todo tipo de terrenos. Es manejado con un control de videojuegos y tiene 20 complementos.



De hecho, su última intervención fue en Ocaña, Norte de Santander, cuando un grupo al margen de la ley retuvo un bus de servicio intermunicipal, hizo bajar a todos los pasajeros y puso un artefacto explosivo. El grupo Marte encontró dos trampas. Primero, un francotirador estaba escondido detrás de unos árboles y, segundo, el artefacto se activaba por radiofrecuencia, es decir, los uniformados no podían utilizar los radios porque corrían el riesgo de que explotara el vehículo.

El grupo Marte del Ejército Nacional se encarga de buscar, neutralizar y destruir artefactos explosivos y este año ha hecho 386 operaciones. Foto: Bryan Melo / EL TIEMPO.

“Utilizamos el equipo bloqueador de señal para evitar la detonación del artefacto por medio de frecuencias. Con la cámara de alta definición del robot, que tiene autoenfoque y estabilización óptica, determinamos el tipo de artefacto. Con el brazo del robot logramos desactivarlo y evitar una tragedia”, explicó el sargento Bueno.



En lo que va de este año, el grupo ha realizado 386 operaciones, incluyendo: artefactos explosivos improvisados (345), municiones sin explosionar (19), medios de lanzamiento (18), vehículos acondicionados con explosivos (3) y minas antipersonal (1).



En los casos en los que debe intervenir un integrante del grupo Marte, debe usar un traje EOD 10. El soldado se enfunda en su uniforme de trabajo, un traje antifragmentario que parece cargar el peso del mundo, llegando a alcanzar unos angustiosos 58 kilos con el escudo. La sensación claustrofóbica inunda sus mentes mientras ajustan las correas y cierres, y se limita su capacidad de movimiento por la armadura protectora. Pero con la muerte asomando en cada rincón, su única opción es enfrentarla de frente.

Robot ‘Vengador’, vehículo terrestre no tripulado (UGV) con la capacidad para levantar 80 kg. Foto: Bryan Melo / EL TIEMPO.

Cada detalle de ese traje EOD 10, el más avanzado utilizado en Colombia, es crucial. El casco, con sus luces LED y radio incorporado, se convierte en una ventana de comunicación, vital en estas situaciones de vida o muerte. El sistema de ventilación interna es un suspiro de aire fresco en medio de la tensión sofocante.



La verdadera esencia de este traje, sin embargo, radica en sus materiales de construcción. El nomex y la aramida, tejidos resistentes a las llamas y altas temperaturas, forman una barrera que disminuye significativamente el riesgo de daño para el uniformado en caso de una explosión o incendio. En este entorno mortífero, el traje antiexplosivos se convierte en su última línea de defensa, un escudo que lucha contra el destino en el que la vida y la muerte se entrelazan en un delicado equilibrio.



“Como dijo Napoleón: ‘vísteme con calma que tengo prisa’. No hay que correr, ni apresurarse. Es un momento de tensión, estrés y presión que debemos manejar para tomar la mejor decisión porque está en riesgo la vida de nosotros, los compañeros y de la comunidad”, dijo el teniente Fredy Cardozo, comandante del grupo Marte de la División II del Ejército.

El grupo de manejo de artefactos explosivos (Marte) desactivando un explosivos. Foto: Archivo particular

De acuerdo con el Centro Nacional contra Artefactos Explosivos Improvisados y Minas (Cenam), en los últimos 11 años se han neutralizado o destruido al menos 16.611 artefactos explosivos que “podría representar alrededor de 48.834 víctimas, con una unidad conformada por 81 integrantes”.



Por eso la formación de los integrantes de esta unidad debe ser constante. En el Comando de Ingenieros y el Cenam se inicia con cursos cortos de un mes para saber ubicar y manipular artefactos explosivos. Luego, para pertenecer al grupo Marte, es necesaria la experiencia en campo con Exde, hacer un curso técnico en explosivos que dura un año y estar en permanente formación.



“Debemos estar actualizados y estudiar a diario porque el enemigo está continuamente innovando en sus ataques. Hay más carreras acá y realizamos especializaciones en EE. UU., España y Camboya, para conocer las tácticas de otras fuerzas armadas y grupos terroristas para aplicar en Colombia”, indicó el sargento Bueno.

Enfrentar otras amenazas

En otra operación en Guaviare, el grupo Marte recibió la orden en Villavicencio para intervenir un vehículo que había sido atravesado sobre la carretera que lleva de San José del Guaviare a Calamar.



“El equipo, conformado por un oficial, cinco suboficiales, tres soldados y dos caninos, debe estar disponible las 24 horas y en menos de media hora cargar todo el equipo, que pesa alrededor de 450 kilos, para salir hacia el lugar”, cuenta el sargento segundo Andrés Rivera, técnico en explosivos.



Además de la concentración que se debe tener para intervenir un artefacto, el grupo enfrenta cualquier amenaza que esté en el lugar, como en el caso de Guaviare, en el que las disidencias de las Farc pretendían hacer una emboscada y activar el artefacto apenas aterrizara el helicóptero.

Yackson, es un pastor belga entrenado para detectar artefactos explosivos y ha participado en 11 misiones en este año. Foto: Bryan Melo / EL TIEMPO.

“Nos dejaron casi a un kilómetro del lugar y la comunidad nos advirtió de la presencia de las disidencias. No teníamos en mente que tocaba combatir. Apenas llegamos empezaron a disparar y el helicóptero Arpía de la Fuerza Aeroespacial nos apoyó”, contó el sargento Rivera, quien añadió que lograron desactivar el artefacto tras sobrevivir al combate.



Otro de los integrantes de este grupo es un guía canino. Yackson es un pastor belga entrenado para detectar artefactos explosivos, hace parte del grupo Marte y junto al soldado Santiago Flórez ha participado en 11 misiones este año.



“Desde que el estaba cachorro creamos un vínculo más que de amo-canino, de padre-hijo, porque se generan unos lazos de fraternidad que nos permiten intervenir en las operaciones”, dijo el soldado, quien lleva cinco años con Yackson y destaca su olfato para detectar “señales de un posible artefacto explosivo”.



Su última misión fue en la carretera que conecta a Cúcuta con Puerto Santander (Norte de Santander) donde integrantes del Eln habían colocado una motocicleta con un cilindro de gas pintado de rojo y negro, marcado con las iniciales de la organización guerrillera.

Hombres antiexplosivos del Grupo Marte destruyen de manera controlada unos explosivos. Foto: Ejército Nacional

“Su forma de comunicarse es simple pero efectiva. Cuando se sienta sobre algún lugar y me queda mirando es un mensaje claro de que ha encontrado algo. Logramos entrar y desactivar el artefacto”, explicó el soldado Flórez. Además, los caninos están en una constante revisión en su descanso, alimentación y salud para que a los ocho años se den en adopción. Incluso, la mayoría de las veces los guías caninos se los llevan para sus casas.



En este año no ha fallecido ningún integrante del grupo Marte, sin embargo en el desarrollo de su labor han resultado heridos tres oficiales, 18 suboficiales y cinco soldados profesionales, generando afectaciones auditivas, oculares, pérdida de miembros superiores e inferiores por mutilaciones, y daños psicológicos y morales.



De hecho, mientras los integrantes del grupo Marte no están en alguna operación, deben repartir su tiempo en la destrucción de municiones de alto calibre o material explosivo, capacitar a otros soldados y la instalación de sistemas de defensa en las bases.



Asimismo, en cada operación, la angustia cubre a las familias de los uniformados. “Sabemos que salimos de nuestra casa, pero no sabemos si volvemos o será nuestra última misión”, concluyó el sargento Bueno, quien tiene dos hijos.

Juan Diego Torres Lasso

Escuela de Periodismo Multimedia de EL TIEMPO

Redacción Justicia

En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

