Con el general Coy ya son seis los altos mandos retirados del Ejército en dos meses

Tras más de 20 años de servicio, el brigadier general Fredy Marlon Coy Villamil, quien venía ocupando la jefatura del Estado Mayor de Operaciones del Ejército, fue llamado a calificar servicios y saldrá de la institución.



Coy Villamil, jefe del Estado Mayor de Operaciones del Ejército, fue llamado a calificar servicios junto con dos coroneles. Fuentes oficiales le dijeron a EL TIEMPO que esa fuerza quedó solo con 44 generales.

Brigadier general Óscar Alexander Tobar Soler, brigadier general Fredy Marlon Coy Villamil y brigadier general Jhon Jairo Rojas Gómez (De izquierda a derecha). Foto: Ejército.

En diciembre de 2021, el Congreso aprobó el ascenso de Coy Villamil del grado de coronel a brigadier general y el oficial no alcanzó a cumplir dos años en el rango cuando debió abandonar el servicio activo. Junto a él salen los coroneles Johnny Bautista Beltrán y Alex Tarazona Zambrano, quienes eran parte de los pocos oficiales llamados a hacer el Curso de Altos Estudios Militares (Caem) y Curso Integral de Defensa Nacional (Cidenal).

Yo me voy tranquilo y orgulloso de mi país (…). Me voy con el corazón agradecido, no tengo remordimiento ni tachas contra nadie. FACEBOOK

“Yo me voy tranquilo y orgulloso de mi país (…). Me voy con el corazón agradecido, no tengo remordimiento ni tachas contra nadie”, señaló el general Coy Villamil en declaraciones publicadas por la W Radio.



La salida de los oficiales se da en medio de los señalamientos que pesan sobre el comandante del Ejército General Luis Mauricio Ospina por supuestas irregularidades en seguimientos realizados al profesor de inglés de su esposa.



Sin embargo, fuentes oficiales señalaron que la decisión sobre el general Coy Villamil no está relacionada con esos hechos y que se hizo uso de la facultad discrecional que tiene el Ministerio de Defensa para determinar cuáles uniformados siguen en servicio activo.



En los 14 meses que lleva en la Casa de Nariño el presidente Gustavo Petro, han sido retirados con esa facultad 60 generales y almirantes de la República. Y fuentes oficiales le dijeron a este diario que la salida de altos oficiales ha sido tan grande que hoy el Ejército solo tiene 44 generales y la Policía, 12.



La purga empezó el 26 de agosto de 2022, cuando en medio del cambio de la cúpula de la Fuerza Pública salieron 48 generales: 22 de la Policía y 26 de las Fuerzas Militares, de estos últimos 20 del Ejército, tres de la Armada y tres de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).



Hace menos de un mes entraron a esa lista de oficiales que pasan al retiro, el segundo comandante del Ejército, mayor general Álvaro Vicente Pérez Durán, y el brigadier general Ruddy Arias, jefe de Estado Mayor de Planeación y Políticas.

El caso del general Rojas



Bbrigadier general Jhon Jairo Rojas Gómez . Foto: Ejército.

Y hace dos meses este diario reveló que la junta asesora de generales, tras una reunión con el ministerio de Defensa, Iván Velásquez, decidió no llamar a ascenso a otros generales que también tendrían que pasar a la reserva.



Esta vez los oficiales cuya vida militar terminó fueron el brigadier general Jhon Jairo Rojas Gómez, quien fue comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido, el Comando Específico del Cauca, la Tercera División y el Comando Conjunto N.° 2 Suroccidente.



El general Rojas Gómez es investigado por la Fiscalía por supuestos nexos con integrantes de las disidencias de las Farc, el Eln y redes de narcotráfico. Las alertas sobre las presuntas acciones del oficial fueron prendidas por el mismo Ejército en un informe de inteligencia y contrainteligencia. Además, fue denunciado por acoso sexual por parte de subalternas.



Además de Rojas Gómez, salieron del mando Óscar Alexánder Tobar Soler, quien fue comandante de la Fuerza de Tarea Nudo de Paramillo, director del departamento Jurídico Integral y actualmente era el jefe de Estados Mayor Generador de Fuerza; y Nairo Javier Martínez Jiménez, quien se desempeñó como comandante de la Brigada 29 en el Cauca.



Además, fue comandante de la Fuerza de Tarea Hércules en el Pacífico nariñense y actualmente era el comandante de la Tercera División en Santander, Boyacá y Norte de Santander.



Aunque el Gobierno nacional, a través del ministro Iván Velásquez, le ha intentado bajar el tono a la salida de oficiales y ha señalado que son normales en la acomodación de la estructura de las Fuerzas Militares y de Policía, personas dentro de esas instituciones han manifestado la existencia de un malestar interno entre los uniformados por los cambios permanentes de mandos y preocupación por el ascenso de oficiales con poca experiencia a liderar los cargos más operativos en la lucha contra el crimen organizado y las redes criminales.

Juan Diego Torres Lasso

Escuela de Periodismo Multimedia de EL TIEMPO

Redacción Justicia

En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

