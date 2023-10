Alerta por la falta de repuestos y la obsolescencia de los helicópteros del Ejército

El helicóptero del Ejército MI-17 de matrícula EJC 3378, que se accidentó la semana pasada (15 de octubre), fue declarado en pérdida total.



(Lea: Israel: pese a suspensión de ayuda militar a Colombia sigue repotenciación de Kfir)



La aeronave militar cayó sobre una casa ubicada en Anorí, un municipio del nordeste antioqueño. Al parecer, un viento de cola influyó en el accidente (en investigación), que dejó en el reporte oficial 7 heridos, dos civiles y cinco uniformados.

Una fuente castrense aseguró a EL TIEMPO que se van a “extraer los repuestos y partes del helicóptero accidentado que se pueden utilizar en otras aeronaves de este tipo”, esto en la jerga de los uniformados se conoce como ‘canibalizar’.



(Le sugerimos leer: ONU reporta un aumento de los homicidios de defensores en 2023)



De acuerdo con la misma fuente, la reutilización de los repuestos de los MI-17 se viene adelantando desde el año pasado, “cuando empezaron a escasear porque Rusia, la casa fabricante de estos helicópteros, entró en guerra con Ucrania”.



El envío de repuestos, partes y mantenimiento se frenó, y para no dejar los helicópteros en tierra, se decidió extraer los que servían de las aeronaves con mayor tiempo de uso.

Facebook Twitter Linkedin

Uno de los helicóptero MI-17 del Ejército. Foto: Ejército

Estas aeronaves, que se utilizan para transporte de carga y abastecer de víveres a las unidades, hacen parte de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército (Davaa), y de 19 helicópteros que adquirió Colombia, hoy solo están en operación 10.



La flotilla de aviones MI-17 se negoció con Rusia entre 1996 y 2009 y en los contratos se estableció el soporte de partes –por uso o daño– y la capacitación de pilotos. De hecho, además de la ‘canibalización’ de los repuestos, se ha planteado reducir las horas de vuelo, lo que obligaría en un futuro inmediato a la reorganización del suministro de víveres de unidades militares en puntos de difícil acceso (selva y páramo, por ejemplo).



(Además: Las maniobras utilizadas por 2 personas que habrían lavado más de $ 48.000 millones)



Un enterado de Davaa dijo que “no es verdad que los helicópteros no estén en operación”, pero reconoció que la flotilla está prácticamente en un 50 por ciento en operación, 10 puntos por debajo de los estándares establecidos.



A la situación, que el Ejército no quiere calificar como “crítica”, se une la de los dos aviones Antonov, los más grandes para transporte de carga, que enfrentan una situación similar, porque su casa matriz se ubica en Ucrania y la entrega de repuestos y ayuda técnica es nula desde finales del año pasado, señaló la fuente.

Facebook Twitter Linkedin

Los aviones Kfir son los aviones con los que se ejerce la soberania nacional. Foto: Fuerza Aeroespacial Colombiana, FAC.

¿Qué pasa con los UH?

En marzo de este año se vino a tierra un helicóptero UH-N1, de matrícula EJC 4227, que dejó cuatro víctimas fatales: el capitán Héctor Jerez, la teniente Julieth García, y los sargentos Johan Orozco y Rubén Leguizamón; el accidente se registró en inmediaciones de Quibdó, Chocó.



(También: Bogotá: lo que se sabe del atentado contra empresario de las esmeraldas en un piso 15)



La investigación arrojó que el accidente se debió a “fatiga de material”, esto llevó a que se desprendiera una parte del rotor.



De hecho, estos helicópteros UH-1N y UH-1H, conocidos como Bell, son de la Segunda Guerra Mundial, “muy viejos, y son los que se utilizan como escolta – apoyo de seguridad– y en actividades de reconocimiento”, puntualizó la fuente.

Estas aeronaves tendrían una vida útil hasta el 2030, pero la falta de recursos para la adquisición de los repuestos, llevó a que se decidiera a sacar de operación uno o dos cada año y 'canibalizar' los repuestos.



(Lea: Odebrecht: imputan a 4 exfuncionarios de la ANI por contratos de la Ruta del Sol II)



En esa línea, EL TIEMPO estableció que Colombia, en lo corrido de este año ha buscado apoyo por parte de Estados Unidos para cambiar la flotilla de los helicópteros que están al servicio del Ejército Nacional, esto debido al buen entendimiento de las relaciones entre los dos países y a que es socio en la lucha contra el narcotráfico.



La ayuda se está buscando sobre la base de que prima la “vida de los pilotos”, aseguró una fuente del alto Gobierno consultada, al reiterar que son aeronaves con servicio entre 30 y 40 años, “un hecho como el de Quibdó no se puede repetir, que se vengan al piso helicópteros por fatiga”, puntualizó.

Facebook Twitter Linkedin

Uno de los helicópteros UH-1H del Ejército. Foto: Ejército

Y es que la Fuerza Pública entre 1998 y 2012 recibió toda la ayuda militar por parte de Estados Unidos para enfrentar la problemática ligada al tráfico de cocaína y la lucha contra la entonces guerrilla de las Farc.



(Le sugerimos leer: Diez años de cárcel a excongresista que le quitaba la mitad del sueldo a asesora)



Esa ayuda llegó incluso antes del llamado Plan Colombia (gobierno de Andrés Pastrana), y se consolidó con dicho acuerdo por el recrudecimiento del conflicto, “en esa época, por ejemplo, los helicópteros de la Policía Antinarcóticos solo se podían usar para temas aspersión y la protección a las aeronaves. Eran helicópteros donados por Norteamérica, pero el fragor del conflicto interno llevó a que Estados Unidos aprobara que fueran utilizados para enfrentar la guerrilla”, aseguró el coronel en retiro Jorge Enrique Mendoza, graduado como administrador de mantenimiento y piloto de pruebas del Batallón Escuela de Helicópteros del Ejército Americano con sede en Fuerte Rucker, estado de Alabama.



Señaló que las aeronaves que se recibían venían desde Estados Unidos completamente renovadas (overhauled).

Precisamente, en medio de las negociaciones con las Farc, las Fuerzas Militares destacaron que parte de los acercamientos se debían a los golpes que la subversión recibió a través de las operaciones aéreas – a campamentos como los del ‘Mono Jojoy’ o ‘Raúl Reyes’– que fueron debilitando poco a poco a la guerrilla.



(Además: Él es el fiscal que tomará la decisión si el expresidente Álvaro Uribe va a juicio)



Hoy, ese poderío está en decadencia por la obsolescencia de las máquinas de ala rotatoria, y los peligros que genera el ‘canibalismo’ de partes, así lo indicó el coronel (r) Mendoza, quien aseguró que es “muy triste” ver cómo hay que sacar “piezas de aquí y allá, piezas que ya tienen un historial de funcionamiento”.



Tras el anuncio de fin del Plan Colombia y la nacionalización del mismo, la primera consecuencia es que dichas aeronaves pasan a ser de Colombia y, por ende, su mantenimiento empieza a generar gastos, que al parecer no fueron planeados con tiempo.

Facebook Twitter Linkedin

Aviones de la FAC en actividades de búsqueda y rescate. Foto: Fuerza Aeroespacial Colombiana, FAC.

El experto, aseguró además que el ‘canibalismo’ es una práctica muy peligrosa, porque “manipular pernos (tornillos) de un helicóptero genera una fatiga adicional a la pieza por la utilización del torque y la fuerza con la que se aprieta el perno”.



De igual forma, se refirió a una práctica autorizada que se conoce como el alargue de los componentes, que no es más que darle vida útil a una pieza, de 1.000 horas, por ejemplo, a 1.100 tras evaluación del inspector de calidad y el jefe de mantenimiento.



(Le sugerimos leer: 'No es admisible recibir órdenes sobre el rumbo del tribunal': JEP responde al Gobierno)



Y aunque hoy la ayuda militar de EE. UU. se mantiene contra el narcotráfico, flotas como las del afamado UH.1HII (Huey II) ya no están siendo apoyadas.



La Fuerza Pública de Colombia se mantiene con los Black Hawk en todas sus líneas; de hecho, hace un mes el Gobierno de Estados Unidos entregó a la Policía dos de estas aeronaves que serán utilizadas para temas medioambientales dentro de una línea que el presidente Gustavo Petro bautizó como Guacamaya.



Estas aeronaves, cuyo número en operación no brindaron las fuentes consultadas, se están utilizando para todo tipo de actividades en la Fuerza Pública sobre la base de que sus piezas y repuestos llegan sin ningún problema y que su vida útil se extiende a 2035.

Facebook Twitter Linkedin

El gobierno de Estados Unidos entregó tres naves UH60. Foto: Policía Nacional

¿Y los aviones de combate?

Tras el anuncio el 15 de octubre por parte del Gobierno de Israel de que suspendían las “exportaciones de seguridad a Colombia”, que se traduce en parar la ayuda militar, se prendieron las alarmas frente a la operatividad de los aviones de superioridad aérea Kfir, que se verían afectados directamente en la entrega de repuestos y mantenimiento.



(También: Armada incauta más de media tonelada de cocaína cerca a Cartagena)



Este diario pudo establecer con una fuente del Ministerio de Defensa que la empresa que presta este servicio, Industria Aeroespacial de Israel (AIA) notificó que se dará cumplimiento a los contratos firmados antes de la fecha del 15 de octubre.



“Así se garantiza el cumplimiento de la entrega de los repuestos pactados y la ejecución que se firmó a principios de año por 30.000 millones de pesos para la repotenciación de los Kfir por un año más, que lleguen hasta el 2025”, aseguró el funcionario.

La vida útil de la flota de los Kfir empieza a vencerse en diciembre de este año, y a la fecha, el gobierno de Petro no ha decidido la compra de una nueva flota de aviones de combate que se encargan de cuidar la infraestructura crítica del país y la soberanía.



Es así que se mantiene el mantenimiento de los helicópteros Arpía y el uso de las patentes para la fabricación de fusiles.

Redacción Justicia

En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Lea más noticias de Justicia: