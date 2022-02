La Fiscalía mantiene abierta la indagación preliminar por el grave accidente que sufrió el ciclista colombiano Egan Bernal el pasado 24 de enero.



El ente acusador no ha podido entrevistar a Bernal debido a su estado de salud. Además, se informa que no le han podido entregar la bicicleta al equipo porque no se acreditó su representación de víctimas.



El ciclista colombiano estuvo internado durante 14 días en la Clínica Universidad de La Sabana luego de chocar contra un bus mientras realizaba el entrenamiento en la bicicleta contrarreloj, golpe que le produjo múltiples fracturas.



Este martes se conoció que Bernal ya se mueve en silla de ruedas en su casa. El propio ciclista compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que se ve en una silla de ruedas desplazándose y moviendo sus brazos. Una gran noticia luego de todo lo que sufrió su cuerpo con el accidente y las cirugías.



Egan Bernal (Ineos Grenadiers) definió este domingo como "un volver a nacer" el hecho de estar vivo luego del accidente sufrido el pasado 24 de enero en cercanías de Bogotá cuando se entrenaba para el Tour de Francia.



"Debo darles gracias por permitirme tener una segunda oportunidad, la verdad, para mí es como un volver a nacer", dijo el corredor en sus primeras declaraciones, que fueron divulgadas en un video por la Clínica Universidad de La Sabana.

