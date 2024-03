Los efectos en seguridad que tendría orden del Presidente de no comprar armas a Israel

Con un mensaje en X, el presidente Gustavo Petro afirmó que Colombia dejará de comprarle armas a Israel, situación que generó reacciones a nivel de la seguridad nacional, puesto que históricamente se han adelantado negocios con ese país para la compra de artefactos militares como los fusiles Galil y aviones de combate Kfir.



La decisión del jefe de Estado se produjo este jueves 29 de febrero, tras su rechazo a los disparos de soldados israelíes en contra de al menos 100 palestinos, durante una jornada de ayuda en Gaza.



"Pidiendo comida, mas de 100 palestinos fueron asesinados por Netanyahu. Esto se llama genocidio y recuerda el Holocausto así a los poderes mundiales no les guste reconocerlo. El mundo debe bloquear a Netanyahu. Colombia suspende toda compra de armas a Israel", escribió Petro en su cuenta de X.



Presidente Gustavo Petro / Primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Foto: EL TIEMPO

Los alcances de la decisión

El comandante del Ejército, el general Luis Mauricio Ospina, se refirió al anunció de Gustavo Petro, al indicar que "el señor Presidente ha tenido una posición que es la que le corresponde como mandatario de Estado, esa posición que él tiene es un nivel político, no es el nivel que nos corresponde. Nosotros no solo tenemos armamento que adquirimos de Israel, sino otras fuentes de armamento y allí diversificamos".



Para ahondar en el tema, EL TIEMPO consultó a varias personas expertas en seguridad nacional, quienes resaltaron que hay que revisar bien las indicaciones que dé Petro de aquí al futuro en relación con la compra de armas a Israel, puesto que hay varios contratos que ya están firmados y, además, hay piezas que no se han entregado.



En efecto, el presidente de Acore, el general retirado Guillermo León, señaló que habría que precisar muy bien la decisión del gobierno Petro para conocer sus efectos reales sobre la defensa del país.



Mientras que el general retirado Rafael Colón le explicó a este medio que "es grave lo que sucede por un asunto político de este Gobierno, que en lugar de ser consecuente con el desarrollo y con la manera como se deben manejar las relaciones estratégicas con otros países que históricamente han sido aliados de Colombia, se pone es a contrapuntear con ellos por asuntos de interés ideológico o geopolítico".



Y añadió que los efectos no serían inmediatos, pero sí en el corto plazo: “Israel es un gran jugador del negocio de las armas en Colombia, que es mucho más barato que Francia y Estados Unidos, y que ha sido más generoso en asuntos como la transferencia de tecnología”

En general, los expertos subrayaron que son varios elementos los que se han negociado en los últimos años para la defensa del Estado. Erich Saumeth empezó resaltando que "para diciembre de 2022 la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) adquirió un sistema de defensa antiaérea de corto y medio alcance, un contrato valorado en 131 millones de dólares".



Además, se adquirió un sistema de guerra electrónica "que va a ser desplegado en sus aviones Boeing 737 700-800, por valor de 92 millones de dólares". Sumado a ello, según Saumeth, el Ejército ya compró un sistema de artillería autopropulsada por 102 millones de dólares, añadiendo que "nosotros le compramos a Canadá unos vehículos blindados con torretas de fabricación israelí. Es decir que se le compró a Israel sistemas por cerca de 305 millones de dólares en diciembre 30 de 2022".



Kfir Foto: Fuerza Aérea Colombiana.

Los Kfir

EL TIEMPO reveló a mediados de febrero que "es un secreto a gritos, en estos días se quedan en tierra tres aviones Kfir, ya no volverán a volar porque cumplieron su ciclo y así lo reportó el Comando Aéreo de Combate No.1".



La fuente indicó que como se acaba su periodo de utilidad, es un riesgo poner a volar a los pilotos en dichos aviones de fabricación israelí. Precisamente, tras las declaraciones de Petro de frenar la compra de armas con ese país, Saumeth recalcó que "el mantenimiento, recorrido de los motores, suministro de piezas y repuestos lo hace el fabricante, es decir IAI".



De acuerdo a lo que contó este experto, con esa compañía se suscribió en 2022 un contrato que se viene desarrollando desde 2023 hasta finales de este año por aproximadamente 5 millones 800 mil dólares.



Sobre el mantenimiento de los aviones de combate, el presidente de Acore indicó que lo que queda en vuelo de esa flota depende del servicio de la empresa de Israel. “Si ese anuncio del presidente cobija esos contratos, pues el efecto inmediato es que mucho más rápido de lo esperado nos vamos a quedar sin esa flota que es fundamental en la defensa de la soberanía nacional”, dijo el oficial en retiro.



Pero no solo los aviones tienen que ver con los israelís. Según Saumeth, Colombia posee misiles aire-aire, que son los que se despliegan en los Kfir, y el mantenimiento de esos sistemas lo asiste Israel, al igual que el de los misiles antitanque y antiestructura.

Las otras armas

Muchos de los fusiles Galil son fabricados ya en Colombia. Foto: Ejército Nacional

En Colombia, la empresa encargada de la fabricación de armas es la estatal Indumil, la cual le vende a las distintas fuerzas las piezas que requiere. Por ejemplo, respecto al fusil Galil, Indumil es la que produce el Galil ACE en sus versiones 21, 22 y 23. Esto remonta a 2002, cuando Israel Military Industries (IMI) otorgó las licencias a Colombia para fabricar el fusil, y desde 2020 el país lo viene produciendo e importando con el permiso de Israel. Ahora no es claro qué pasaría con esas licencias con el anuncio del Gobierno Petro.



Sin embargo, para Erich Saumeth "hay que hacer la salvedad de que Colombia no tiene la licencia de ese fusil". Es decir, está el permiso para fabricarlos, pero para comercializarlos se requiere de la autorización de Israel.



Por otro lado, Saumeth aclaró que los cañones de esos fusiles Galil no son producidos en Colombia, sino que son importados de Israel. "También está el tema de las comunicaciones, las del Ejército se realizan en gran medida por un sistema de fabricación israelí, y los repuestos vienen de su fabricante", dijo.



Otro asunto que fue resaltado es el de ciberseguridad, en el que "Colombia ha venido suscribiendo una serie de acuerdos con Israel para ser asistidos en temas de ciberdefensa, particularmente contra el sistema de redes de valores, que es precisamente atacar el lavado de activos y las empresas y cabezas que se dedican a esa delictividad", cerró Saumeth.



En esa línea, el general León añadió que a finales del año pasado se firmó un contrato muy importante para unos radares de alta tecnología que entrarían a proteger puntos críticos del país y que esos equipos no han llegado y se pone en riesgo la continuidad de ese proceso que se había autorizado para la seguridad nacional. Dijo que el Ejército venía negociando cañones y equipos de comunicaciones con tecnología de Israel, que también podrían quedar en entredicho.

Fusil Galil ACE - 22 Foto: Indumil

La fuerza que menos sufriría sería la Armada, que no tiene casi tecnología de ese país. FACEBOOK

"La fuerza que menos sufriría sería la Armada, que no tiene casi tecnología de ese país; aunque parte de los equipos de comunicación de la infantería de marina se compraron a empresas de Israel", añadió el oficial.



Por último, los expertos se refirieron a que Colombia ha comprado a Israel los sistemas de carácter disuasivo que necesitaba de acuerdo con lo planteado en el Sistema Integral de Defensa Nacional. Y, por ende, el general Guillermo León concluyó que el presidente Gustavo Petro debe aclarar los alcances reales del anuncio porque ya se había hecho una afirmación similar y todo siguió igual.



“Es necesario saber si es un mensaje político, si hacia el futuro no les vamos a comprar más, limitando las opciones de compras de seguridad y defensa, o si incluye lo que está en desarrollo que sería mucho más grave y tendría un efecto muy grave en las operaciones”, subrayó.



Luego de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, EL TIEMPO consultó con la Embajada de Israel en Colombia si habría algún pronunciamiento al respecto. Sin embargo, al cierre de esta edición dijeron que no habría ninguna declaración. Sobre el comercio entre ambos países, los datos oficiales indican que Colombia exportó en 2022 más de 1.000 millones de dólares a Israel, mientras que dicho país exportó unos 250.000 millones de dólares.



