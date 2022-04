Aunque aún es muy pronto para pensar que se llegue a sanciones, la Procuraduría ya abrió una indagación preliminar en contra del comandante del Ejército, el general Eduardo Enrique Zapateiro.



Esto para determinar si el oficial incurrió en una posible participación en política luego de que en redes sociales el general respondió al candidato presidencial Gustavo Petro, quien aseguró que había generales aliados con el 'clan del Golfo'.



En respuesta, Zapateiro le dijo a Petro que no hiciera politiquería con la muerte de soldados y añadió: "a ningún general he visto en televisión recibiendo dinero mal habido. Los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsa de basura".



Desde distintas orillas políticas se ha considerado que el general habría violado la orden constitucional de que la Fuerza Pública no sea deliberante y no participe del debate electoral.



La Procuraduría ya comenzó con la verficación de los trinos de Zapateiro y el análisis de si constituyeron, o no, una falta disciplinaria.



En el auto de apertura de indagación, el órgano de control señala que se verificará si el comandante del Ejército violó el artículo 70 de la Ley 1862 de 2017, que establece que es un deber militar cumplir la Constitución.



Esto en relación al artículo 219 de la carta política, que señala que "la Fuerza Pública no es deliberante; no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley".



Aunque este proceso apenas comienza, si la Procuraduría llega a encontrar que en efecto Zapateiro incurrió en una falta disciplinaria por violar la Constitución y la prohibición de participar en política, el general se vería expuesto a una serie de sanciones.



De acuerdo con el código disciplinario usado por el Ministerio Público, las sanciones pueden ser multas, amonestaciones, suspensiones en el ejercicio del cargo, o las dos más graves: destitución e inhabilidad para ocupar cargos públicos, que pueden ser hasta por 18 años.



En el caso de que el comandante del Ejército sea hallado culpable de las faltas, la Procuraduría deberá hacer un análisis del grado de gravedad y de culpabilidad en las mismas para determinar posteriormente las sanciones.

