El exsenador Eduardo Pulgar Daza fue dado de alta (sábado) de la Clínica La Misericordia de Barranquilla, donde estuvo recluido por 11 días para atender problemas relacionados con su tensión.



Pulgar fue trasladado a la base militar de Malambo donde se encontraba recluido cumpliendo condena, pero de la cual se ordenó su traslado a la cárcel La Picota de Bogotá.



El abogado de Pulgar expondrá la situación médica - ante las autoridades competentes - para solicitar que no sea trasladado a Bogotá, donde la altura jugaría en su contra.



El 30 de marzo la Procuraduría General lo destituyó e impuso inhabilidad por 12 años por ofrecer $ 200 millones al entonces juez promiscuo municipal de Usiacurí (Atlántico), Andrés Fernando Rodríguez Caez.





Por estos mismos hechos, Pulgar fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a cuatro años de prisión, los que cumple en la unidad militar de Malambo.

La investigación develó que el intento de soborno, que no fue aceptado, se hizo a cambio de favorecer a Luis Fernando Acosta Osío, miembro de la Junta Directiva de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, en un proceso judicial.



El juez Rodríguez sustentó sus acusaciones con las grabaciones que él mismo aportó, en las que se registran conversaciones en las que intervino como víctima y que comprometen a Pulgar Daza.



En esta ocasión, Pulgar perdió una tutela en que se pedía, nuevamente, que no fuera trasladado a La Picota aludiendo "arraigo familiar", argumento que no atendió el juez al señalar que hay medios para mantener su contacto con sus seres cercanos.

