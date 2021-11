Exfiscal Eduardo Montealegre denunciará al precandidato Óscar Iván Zuluaga

Luego de que el candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga indicó —en una entrevista con María Isabel Rueda publicada en este diario— que en una reunión a la que asistieron otras personas el exfiscal Eduardo Montealegre le propuso un supuesto acuerdo en plena campaña presidencial, se conoció la reacción del exjefe del ente acusador.



“Propuso que por qué no le decía yo a Uribe que frenara su denuncia sobre de los doce millones de dólares en la campaña del 2010, en aquella investigación en que se involucró a JJ Rendón, y que él, a cambio, congelaba la investigación contra mí por lo del hacker hasta que pasaran las elecciones, para que estas pudieran transcurrir con normalidad", dijo Zuluaga.



Y agregó: "Al final yo le hice esta pregunta: “Señor Fiscal, dígame una cosa, ¿el Presidente de la República está enterado de esta reunión?” Su respuesta: “Sí, está enterado de esta reunión, él sabe que estamos hablando acá”. Imagínese. Ahí me quedó claro lo que tenía que enfrentar. Como le digo, hay testigos de esa reunión, porque yo no estuve solo con el Fiscal”.

Óscar Iván Zuluaga, fue candidato presidencial también en los comicios pasados, por el Centro Democrático. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

Frente a estos señalamientos, el exfiscal Montealegre, en diálogo con EL TIEMPO, aseguró: “Las afirmaciones de Zuluaga acerca de supuestos pactos de silencio para ocultar los delitos que cometió su campaña tendientes a realizar interceptaciones ilegales con el fin de sabotear el proceso de paz de La Habana, son evidencias falsas”.



Y añadió: “Por esa razón denunciaré a Óscar Iván Zuluaga ante la Fiscalía por el delito de fraude procesal”.

Lo que está haciendo Óscar Iván Zuluaga con sus afirmaciones es acudir a la política de la avestruz, esconder la cara en medio de la tormenta que se aproxima FACEBOOK

Igualmente, indicó que pedirá que se escuche a Jaime Granados, Rodrigo Escobar y Rodrigo Noguera, quienes dijo, presenciaron la reunión.



“Para que bajo la gravedad de juramento declaren ante la justicia. Les pregunto, ¿Se atreverán a incurrir en falso testimonio?. Ojalá existiera una grabación de esa reunión”, puntualizó Montealegre.

Sobre cómo recibe los señalamientos hechos por el precandidato, el exjefe del ente acusador dijo: "Zuluaga lanza una cortina de humo en vísperas de la escogencia del candidato presidencial del Uribismo. Con sus falsas afirmaciones quiere eludir sus responsabilidades en los delitos que cometió su campaña".



También se pronunció sobre si el hecho de que a Zuluaga y su hijo finalmente les hubieran cerrado la investigación no era señal de que no había nada contra ellos.

"El archivo que produjeron dos fiscales, amigos de Uribe, a favor de los Zuluaga, es claramente ilegal. Desconocieron una gran cantidad de evidencias que demuestran que Zuluaga y su hijo sabían de esos delitos cometidos por el hacker (Andrés) Sepúlveda. Lo que está haciendo Óscar Iván Zuluaga con sus afirmaciones es acudir a la política de la avestruz, esconder la cara en medio de la tormenta que se aproxima", respondió Montealegre.



El exjefe del ente acusador igualmente indicó que durante la campaña presidencial el expresidente Uribe hizo una "afirmación falsa: que habían ingresado dineros del narcortráfico a la campaña Santos. Uribe fue llamado a la Fiscalía en mi administración para que bajo la gravedad de juramento, presentara las evidencias. No llevó ninguna, todo fue una burla, una farsa, Uribe terminó lustrando sus zapatos en la Fiscalía General. Quiero afirmar en forma categórica que lo dicho en la entrevista por Zuluaga es una gran mentira, jamás le propuse que hiciéramos un pacto de silencio (...) le digo al señor Zuluaga no mienta mas, no engañe más al país".



Igualmente señaló que a Zuluaga "nadie le robó las elecciones" e insistió que hubo conductas ilícitas del entonces candidato para afectar el proceso de paz y que para ocultar lo sucedido están acudiendo a una vieja narrativa.



"Decir que lo del hacker fue un montaje. ¿Cuál montaje al hacker?. La Fiscalía no lo condenó a él, su responsabilidad penal fue establecida por los jueces de la república con fundamento en múltiples evidencias (...) ahora resultan con el cuento de que estábamos presionando al testigo, por esa razón recientemente denuncié para que se investiguen las afirmaciones del hacker y se establezca cuál es el papel de Álvaro Uribe en esta presentación de evidencias y testigos falsos", indicó.



