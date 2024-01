Ecuador dice que ya le solicitó a Colombia que reciba a los 1.500 presos

El tema de la posible deportación de 1500 presos desde Ecuador, tras la crisis de seguridad que enfrenta ese país desde hace una semana, tuvo un nuevo capítulo este miércoles 17 de enero Foro Económico Mundial en Davos-Suiza.



Durante el evento, la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, anunció que ya le pidió a Colombia que reciba a los detenidos colombianos que se encuentran en diferentes centros penitenciarios de ese país. La solicitud se dio en medio de un encuentro que la funcionaria sostuvo con el presidente Gustavo Petro.

“Son alrededor de 1500, la solicitud está hecha por los 1500; entendemos que se necesita algo de tiempo para trasladarlos a todos, pero tenemos que empezar. La solicitud está hecha, no hemos tenido una respuesta formal por escrito de parte del gobierno de Colombia”, dijo Sommerfeld.



Precisamente desde el Foro Mundial, el presidente Petro se refirió al tema y aunque manifestó la disposición de ayudar al Gobierno de Ecuador, la deportación de los presos colombianos se debe dar en cumplimiento de las vías legales.



“Estuve hablando hace unos minutos (con la Canciller), Ecuador es consciente de que eso no se puede hacer de la noche a la mañana, es un proceso y debe respetar las condiciones jurídicas de cada país para que no se provoque un problema peor del que ya existe. Estamos en conversaciones, construyendo un sendero que permita, sin caer en peores errores de los que ya se han cometido, una construcción de cooperación judicial entre ambos países”, dijo el jefe de Estado.

Gustavo Petro en Davos. Foto: Presidencia

En diálogo con EL TIEMPO, el pasado fin de semana, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, se refirió a la crisis en Ecuador y destacó que ha existido una permanente comunicación entre las autoridades diplomáticas de los dos países y existe la voluntad de mantener esa dinámica.



“Somos en todo solidarios con el hermano pueblo ecuatoriano y comprendemos los momentos de angustia que está atravesando. Colaboraremos por tanto en lo que esté a nuestro alcance, dentro de la legalidad nacional e internacional, para resolver un problema que sabemos que tiene dimensiones transnacionales”, dijo el jefe de la cartera de Justicia.

De izq. a der: El presidente de Ecuador, Daniel Noboa,G y la canciller, Gabriela Sommerfeld. Foto: Cortesía

Específicamente sobre la llegada de los 1500 presos, Osuna señaló: “Nuestro país tiene plena disposición para aplicar el acuerdo vigente entre ambos sobre repatriación de personas privadas de libertad, que es el único instrumento que permite que una persona privada de libertad allí, pase a pagar la parte de la pena que le falta en una cárcel de nuestro país. Creo que vale la pena aclarar que con la aplicación del acuerdo no hay liberación de nadie, sino un traslado: de una cárcel ecuatoriana a una colombiana”.



Destacó el ministro que las autoridades colombianas le reconocen legitimidad a las decisiones de los jueces ecuatorianos y destacó que durante el año 2023 se tramitaron diez solicitudes de ese tipo y en el momento hay cuatro en curso.

