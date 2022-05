Durante más de seis horas, en un hecho inédito, a tan solo unos días de las elecciones presidenciales, se escucharon fuertes cuestionamientos al registrador Alexánder Vega y denuncias sobre presuntas irregularidades en las elecciones para el Congreso.



Un expresidente, candidatos a la Presidencia y el presidente del Senado, entre otros, intervinieron en el marco de una acción popular presentada por el abogado Germán Calderón España que busca sacar del cargo al registrador Vega y garantizar la transparencia en las elecciones, debido a presuntas irregularidades en los pasados comicios.

En la diligencia, el expresidente Andrés Pastrana señaló que antes de los comicios del 13 de marzo advirtió que el candidato presidencial Gustavo Petro se reunió en España con directivos de Indra y dijo que el mismo Vega invitó, de parte de esa firma, a otros funcionarios públicos a un programa de big data en Madrid.



Pastrana dijo que le pidió explicaciones a Vega, quien no le ha dado respuesta, y que también debe explicarse de qué habló Petro con la empresa a la que se compró el software para el proceso electoral en el país.

Es la segunda vez que se desarrollan elecciones atípicas de alcalde en los municipios de Achí y Susa. Foto: Registraduría Nacional

Juan Diego Gómez, actual presidente del Senado, quien manifestó su inconformidad con declaraciones que en su momento dio el Registrador a medios de comunicación sobre la diferencia de votos entre el escrutinio y el preconteo, dijo que hay dudas sobre cómo se asignaron los testigos electorales y mencionó que pudo haber ocurrido un “fraude” por la homogeneización de mesas en donde solo se asignaron testigos de un solo partido. Añadió que como prueba tiene un video que circuló en redes sociales donde, según dijo, se ve cómo un “jurado de votación hacía una marcación de manera inusual de tarjetones”.



Y la candidata presidencial Ingrid Betancourt dijo que está convencida de que hubo “fraude el 13 de marzo”.



En ese sentido, afirmó que ese día, entre otras cosas, a personas de su campaña se les acercaron hombres que supuestamente les dijeron que si les hacían falta votos podían pagar para que se los registraran.



Hernán Augusto Anaya, representante de procesos electorales de Indra, negó ante el

Tribunal Administrativo de Cundinamarca cualquier posibilidad de alterar los resultados. Según dijo, el sistema tiene controles para ello, los servidores están vigilados las 24 horas del día y a los datos tienen acceso los partidos y las autoridades.



“No se puede acceder a esos software sin la autorización correspondiente”, dijo Anaya, quien enfatizó que no es posible que la empresa pueda ingresar y hacer manipulaciones. Además, explicó que el otro contrato vigente con Colombia es para consolidar la información que llega a nivel departamental y no mesa a mesa, y la cual luego es divulgada.



Entre tanto, ayer la Fiscalía abrió una indagación preliminar tras una denuncia contra el registrador Vega por las presuntas irregularidades. Esta quedó en manos del fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Javier Fernando Cárdenas. El caso está en indagación y no hay decisiones de fondo por el momento.



Igualmente, ayer, la procuradora general, Margarita Cabello, le pidió al registrador Vega que resuelva una serie de peticiones que le hicieron en una reunión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales las campañas políticas y enfatizó en que “esto permitirá brindar mayores garantías para que los próximos comicios sean legítimos y confiables”.



Cabello Blanco dijo que para las presidenciales “todo debe funcionar correctamente: la plataforma Infovotantes, la acreditación de los testigos electorales, así como la exclusión de los 2.925 jurados no aptos”.

