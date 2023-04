Aunque aún no ha tomado una decisión sobre si aspirará a dirigir a los caleños, el expresidente y máximo accionista del América de Cali, Tulio Gómez, se refirió a las versiones que señalan que estaría inhabilitado para este cargo.



Esa presunta inhabilidad tendría que ver con un contrato de aprovechamiento económico que, como representante legal del América de Cali, firmó con la Secretaría de Deporte de la alcaldía en noviembre de 2022 para usar un local del Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

El estadio Pascual Guerrero, de Cali. Foto: Archivo EL TIEMPO

El contrato es para arrendar el local comercial 5 del estadio y vender allí artículos del América, y se firmó por 43’427.528 pesos entre Carlos Alberto Diago Alzate, secretario de deporte, y Tulio Alberto Gómez Giraldo, como representante del América. El plazo de ejecución del negocio jurídico es hasta el 31 de diciembre de 2023. Aunque Gómez afirma que este contrato no está en ejecución y por tanto no se hizo el pago.



El problema es que el artículo 95 de la Ley 136 de 1994, que habla de las inhabilidades para ser alcalde, señala que no podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital “quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio”.

Es por ello que desde algunos sectores han señalado que Gómez podría estar inhabilitado.



Es de recordar que el expresidente del América, en una entrevista con EL TIEMPO en enero de este año, señaló que desde hace algunos meses algunos líderes empresariales le están pidiendo que se lance a la Alcaldía. “Lo he venido pensando pero aún no me he decidido. No estoy desesperado por llegar a la Alcaldía, si aparece un buen candidato que trabaje para la ciudad prefiero apoyarlo, pero si decido lanzarme de candidato, lo haría por firmas para no amarrarme a ningún político", declaró en enero.



Y añadió: "Necesitamos recuperar Cali, que tengamos seguridad, orden, movilidad, arreglar la malla vial, mermar el desempleo, etc. Hay que proyectar la ciudad a largo plazo”.

Esto respondió sobre la supuesta inhabilidad

Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali. Foto: Archivo EL TIEMPO

Frente a la supuesta inhabilidad que tendría, Gómez también respondió ahora a preguntas de este medio.



¿Su aspiración a la alcaldía de Cali es una decisión ya tomada?



Aún no he tomado la decisión de aspirar o no a ningún cargo público por el momento.



¿El contrato referido ya se está ejecutando?



El sitio que se pretendía alquilar no estaba en condiciones para uso, por lo que no existe acta de entrega, menos un pago por el. Hoy no se encuentra en ejecución, ahí no hay nada.



¿Qué responde ante señalamientos que sugieren que usted estaría inhabilitado para aspirar a la Alcaldía por este contrato?



De llegar a tomar esa decisión, serán las respectivas instituciones electorales en decirnos tal afirmación o no. ¡Existen muchos intereses!

