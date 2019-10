Dueño de consultorio donde estuvo Merlano niega ser cómplice de fuga

El odontólogo Mauricio Arango Isaza expidió un comunicado en el que aclara qué hacía en el consultorio en donde fue atentida la excongresista prófuga de la Justicia, quien huyó del Inpec tras ser atendida, usando una soga para bajar del tercer piso del consultorio hasta la calle, en donde un motociclista la esperaba para huir.



Arango indicó que es el dueño de los consultorios en donde atendieron a la exsenadora, condenada a 15 años de cárcel por corrupción electoral, y que ella fue su paciente hace casi un año, "le practiqué procedimientos de ortodoncia y hace unos dos meses solicitó la prestación de otros servicios, que al no encontrarse a gusto de las personas a cargo, la atendió el especialista Javier Cely Barajas".

Arango agregó que ella fue trasladada a los consultorios y fue atendida por el doctor Cely y que al final de la atención, "nos enteramos que se había fugado colgándose de una ventana (...) No tengo absolutamente nada qué ver en ello, no era mi paciente sino del doctor Cely, quien la atendía en una sala aislada de los consultorios".



El odontólogo agregó que una vez ocurridos los hechos se puso a disposición de las autoridades y les entregó la información y documentación pertinentes, como los videos de las cámaras de seguridad del lugar en el que fue atendida la excongresista.



Precisamente en uno de esos videos se ve cuando Arango entró al consultorio y habló un momento con Merlano, luego le dio la mano.



Sobre eso, el odontólogo explicó que sí entró al sitio pero que fue a saludar a Merlano al igual que lo hace con todos los pacientes que se tratan en sus consultorios, más aún "cuando ella había sido mi propia paciente. Le extendí la mano y crucé algunas palabras sobre el procedimiento que se le realizaba, luego de lo cual me retiré".

De acuerdo con Arango, las pruebas de que no participó en la fuga de Merlano pueden constatarse en los videos que le entregó a las autoridades, y añadió que no ha recibido ninguna explicación por parte de Cely sobre lo sucedido pero que espera que de las explicaciones del caso de forma pública.

