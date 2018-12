Las dudas que quedan tras la renuncia de Carlos Valdés

La renuncia del director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, reabrió el debate sobre la confiabilidad de las pruebas examinadas por la entidad en relación con la muerte del excontroller del consorcio Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano, testigo clave dentro del caso de pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en Colombia.

Sobre todo por el hecho de que Valdés, la cabeza de la entidad encargada de aportar la verdad forense sobre los crímenes en el país, señaló que era “objetivamente el único responsable de informar a la opinión pública que la mancha de que trata el informe era de sangre humana”, un hecho que no resultó ser cierto.



En noviembre, el mismo director de Medicina Legal había dicho que “los resultados de la toalla indican que se trata de sangre humana. El ADN recuperado corresponde a Jorge Pizano y la mancha no contiene cianuro”.

Sin embargo, el informe pericial determinó que la mancha no correspondía a sangre humana. Este fue el error por el cual Valdés decidió presentar su renuncia a la entidad que llevaba dirigiendo hace casi ocho años.



Valdés reiteró que no se podía poner en riesgo la credibilidad del instituto, pues los resultados se hicieron con base en la prueba que le hicieron a la mancha en la toalla, de saliva y no de sangre, y que dio negativo para cianuro.



La decisión del médico forense inmediatamente desato críticas en algunos sectores políticos y dentro del propio Instituto de Medicina Legal, que atribuyen la salida a una supuesta presión del fiscal general, Néstor Humberto Martínez.



Una de las primeras en reaccionar fue la senadora Angélica Lozano, del Partido Verde, quien afirmó que es “triste enlodar la carrera y prestigio de un excelente funcionario como Valdés, quien elevó la calidad en Medicina Legal”. Sin embargo, agregó que el actuar del funcionario fue “grave” y que fue “lamentable su falla de criterio y carácter en su actuar en este brutal caso de los Pizano” lo que para ella determinó su salida.



Por su parte, Gustavo Petro, senador por Colombia Humana, aseguró: “Sé que lo presionó Néstor Humberto Martínez para manipular la causa de la muerte de Pizano”.



Además, su salida también generó nuevas críticas del presidente del sindicato, Javier Oviedo, quien cuestionó la realización de las pruebas a la toalla. Según él, no hay un procedimiento validado que pueda definir si había o no cianuro en la saliva y aún si la mancha fuera de sangre humana, tampoco lo había, pues los restos de cianuro solo permanecen seis días.



“Es muy irresponsable salir a decir que no lo encontraron (el cianuro) sabiendo que no se podía hacer con esa prueba”, manifestó Oviedo.

Por esta situación, la Red de Veedurías de Colombia denunció penal y disciplinariamente a Valdés. Pablo Bustos, presidente de esa organización, aseguró que deberá responder por el supuesto “error involuntario en el caso del manejo del posible homicidio” de Pizano.



Por su parte, el presidente del sindicato reiteró sus denuncias sobre otros supuestos casos en los que “apresuradamente” el hoy exdirector Valdés había salido a dar declaraciones.



Oviedo dijo que hay dudas en los exámenes entregados por Medicina Legal sobre la idoneidad de las muestras examinadas sobre el culpable de la violación de la menor Génesis Rúa, en Fundación, Magdalena, este año; sobre el estado de descomposición del cuerpo del patrullero Jairo Alberto Díaz Vergara, en 2013, y sobre la razón por la cual había proyectiles de bala en los cuerpos de 16 policías muertos en Antioquia, tras la caída de un helicóptero en 2015.



