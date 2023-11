Las dudas del gremio de seguridad privada por decreto del Gobierno sobre los vigilantes

Luego del anuncio del ministro de Defensa, Iván Velásquez, sobre la creación de un decreto que unirá el trabajo de la Fuerza Pública con las empresas de vigilancia, el gremio de la seguridad privada solicitó el borrador del proyecto ante su preocupación por las formas de financiación y el funcionamiento de la alianza.



Como lo reveló EL TIEMPO, el Gobierno busca hacer cambios al Decreto 3222 de 2002, que reguló el estatus de vigilancia y seguridad privada, para que los guardas de seguridad adquieran el estatus de gestores de seguridad y convivencia; además, se busca tomar medidas para mejorar la cooperación con la Fuerza Pública.

“Las Redes de Apoyo y Seguridad Ciudadana tendrán como objeto principal la obtención y canalización de información ágil, veraz y oportuna que permita prevenir, evitar y disminuir la realización de hechos punibles, en especial los relacionados con el terrorismo”, señala en la actualidad el decreto que se modificaría.

Ministro de Defensa, Iván Velásquez.

En la intervención del ministro Velásquez en el marco de la Primera Cumbre Global de Seguridad, el funcionario destacó “la importancia de la interoperabilidad de los sistemas de información, respetando los principios constitucionales y legales, así como la confidencialidad entre la Superintendencia de Vigilancia y la Policía Nacional”.



En la cumbre de seguridad, al referirse a la figura de gestores de seguridad y convivencia, el coronel John Harvey Peña, de la Jefatura de Servicios de la Policía Nacional, indicó que una persona que llama a las líneas de la Policía no es un gestor de seguridad, pues informa sobre un hecho puntual; en cambio, el gestor es quien da información permanente que permita incluso evitar delitos.

Lo que dice el gremio

Juan Carlos Medina, presidente de la Asociación Nacional de Entidades de Seguridad Privada (Andevip).

Sobre la propuesta de que los guardas de seguridad sean gestores de seguridad y convivencia, de la cual aún no se conoce un borrador de decreto, el presidente de la Asociación Nacional de Entidades de Seguridad Privada (Andevip), Juan Carlos Medina, manifestó que no se pueden sustituir las funciones de la Policía, pero reconoció que la seguridad privada tiene una red de información y comunicación que podría ayudar en la seguridad ciudadana, por lo que, de darse la alianza, estarían “ayudando a anticipar robos, homicidios y demás crímenes”.



Por ejemplo, citó que en Bogotá hay alrededor de 21.000 policías y 18.000 vehículos oficiales, mientras que el gremio tiene “la capacidad de apoyar con 100.000 guardas de seguridad y 394.000 en Colombia, 27.000 vehículos y 990.000 medios tecnológicos como radios, celulares, cámaras de seguridad, entre otros”.



En ese sentido, comentó que si los vigilantes se convirtieran en gestores de seguridad, como propone el Gobierno, cuando uno de ellos detecte un delito en flagrancia “podría detener al implicado mientras llega la Policía y entregar el material probatorio, pero la competencia de capturarlo no la pierde la Policía”.

(El vigilante) podría detener al implicado mientras llega la Policía y entregar el material probatorio, pero la competencia de capturarlo no la pierde la Policía: Juan Carlos Medina-Andevip FACEBOOK

Sin embargo, para el gremio de seguridad privada hay varias dudas sobre cómo se financiaría y pondría en práctica la alianza con la Fuerza Pública, por lo cual piden conocer de antemano el borrador del decreto para revisarlo y poder poner de presente sus inquietudes y propuestas antes de que la norma entre en vigor.



“Es necesario conocer el impacto económico: el aporte del Gobierno Nacional y el porcentaje que asume la seguridad privada”, dijo el presidente de Andevip.



Así mismo, el gremio puso la lupa sobre el hecho de que el 1.º de enero del próximo año tomarán posesión los nuevos mandatarios territoriales, por lo cual se pidió darle celeridad al trámite para que, si la iniciativa prospera, en “los próximos planes de desarrollo puedan asignarse los recursos para la ejecución de proyectos que beneficien la Red de Gestores de Seguridad Ciudadana”.La petición del gremio ya se escaló ante el Ministerio de Defensa, y están a la espera de una respuesta para que haya reglas claras sobre la nueva propuesta con la cual el Ejecutivo pretende mejorar la seguridad ciudadana de los colombianos.

