Aunque no justifica el rearme de una parte de la desmovilizada exguerrilla de las Farc, para la Comisión de la Verdad la operación de captura de 'Jesús Santrich' sí fue su gran detonante. Un documento de este organismo titulado 'Los obstáculos para la continuidad de los procesos de paz en Colombia' habla de cómo se llegó a esa captura y sus consecuencias para la paz.



Para la Comisión, la captura de 'Santrich', en abril de 2018, terminó por convencer a otros exjefes guerrilleros que ya tenían diferencias con el proceso de paz, como 'Iván Márquez' y 'el Paisa', de que los siguientes serían ellos, por lo que abandonaron el proceso de reincorporación para luego formar la 'Segunda Marquetalia'.

"Aunque antes de la firma del Acuerdo en noviembre de 2016 ya había disidencias (Frente 1, 16 y las Guerillas Unidas del Pacífico), o justo después (Frentes 7, 62, 40 y Acacio Medina y compañía Miller Perdomo), o incluso en 2017 (Frente 18 y 36), desde 2018, año de la captura de Santrich, el número de disidencias se disparó", señala al respecto el documento de 56 páginas.



Para construir este informe, la Comisión escuchó audios de los procesos judiciales del caso Santrich, leyó los expedientes de la Fiscalía, las declaraciones de Marín, las decisiones judiciales, envió derechos de petición a la Fiscalía, la Corte Suprema y Migración Colombia, entre otras entidades y entrevistó a más de 30 personas.



En cuanto a lo que sucedió antes y después de la captura de Seuxis Paucias Hernández Solarte ('Santrich'), la Comisión recoge testimonios, audios y documentos que hablan, entre otras cosas, del rol que habría tenido un exmilitar.



"Cinco fuentes distintas dicen tener información según la cual detrás de esta operación encubierta y de la de Santrich hay un exteniente coronel del Ejército. Sobre su papel en la operación encubierta de Santrich, las versiones señaladas por las fuentes apuntan a que este exteniente coronel tiene una relación de vieja data con la DEA y con miembros del CTI de la Fiscalía a quienes les vende información. Según una de estas fuentes, tras su salida del Ejército, se hizo contratar por la DEA para apoyar operaciones especiales de apoyo al propio Ejército y un año después participaría en la operación contra Santrich", se lee.

El papel de Marlon Marín

Marlon Marín en una audiencia desde Estados Unidos. Foto: EL TIEMPO

Pero además, también se analiza el papel que habría tenido en toda la operación y en el proceso judicial contra 'Santrich' Marlon Marín, sobrino de alias Iván Márquez.



Marín comenzó a ser interceptado telefónicamente por la Fiscalía luego de que en 2016 su nombre se escuchó en interceptaciones contra Guillermo Grosso, expresidente de Cafesalud que era investigado por un desfalco a dineros de la salud. En ese punto se comienza a identificar a Marlon Marín como alguien que hacía intermediaciones irregulares para contratos y entre esos, él comenzó a hablar de contratos para los proyectos productivos de excombatientes en reincorporación.



Es por esto que en 2017 el entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez buscó hablar con el presidente de la república, Juan Manuel Santos, "para contarle sobre interceptaciones en las que Marín estaba haciendo tráfico de influencias con la plata de la paz. Como se trataba de plata internacional, era muy delicado porque involucraba recursos de la Comunidad Internacional que apoyó el proceso", se lee en el documento de la Comisión.

Pero otras interceptaciones comenzaron a revelarle a la Fiscalía que Marín también estaba contactándose con unos supuestos empresarios mexicanos para concretar un negocio de narcotráfico, solo que esos empresarios eran en realidad agentes encubiertos de la DEA.



A través de horas de audios, documentados por la Comisión, se comienza a desenredar la negociación ilegal entre Marín, empresarios colombianos, los agentes de la DEA encubiertos y otras personas para exportar cocaína.



También se citan declaraciones que Marín le dio a la Fiscalía tras su captura, en las que decía que los colombianos Fabio Simón Younes y Armando Gómez España -ambos extraditados y a la espera de condena en Estados Unidos- fueron quienes le presentaron a los dos mexicanos, quienes son los que supuestamente le proponen invertir en proyectos de narcotráfico. Es decir, según Marín, fueron los agentes encubiertos los que supuestamente propusieron el negocio ilegal.



"Yo nunca he manejado esos temas y entonces le informo a Santrich que hay dos personas interesadas en estos temas", le dijo Marín a la Fiscalía, y añadió que buscó a Santrich porque había escuchado que él "tenía conexiones con gente que producía ese material".



Todos estos audios están en el expediente de Santrich que quedó inactivo en la Corte

Suprema, tras su huida, sin embargo, resalta la Comisión, la Fiscalía le entregó a la JEP cuando esta estudiaba si mantenía la garantía de no extradición al exjefe guerrillero solo 12 audios que el exfiscal Martínez aseguraba que era todo lo que tenía esa entidad.



Mártinez le dijo a la JEP que solo tenía esos 12 audios y que eran del expediente de Marín, no del de 'Santrich' "porque según su versión, la DEA estaba investigando por su lado al exjefe guerrillero y la Fiscalía sólo se entera de eso hasta diciembre de 2017", dice el informe de la Comisión.



Sin embargo, tras el operativo que llevó a la captura de 'Santrich', el 9 de abril de 2018, de la cual el fiscal le informó al presidente Santos ese mismo día, se conoció que en realidad la Fiscalía tenía, desde hacía por lo menos cinco meses, información de que posiblemente un miembro de la cúpula de las Farc estaba supuestamente metido en narcotráfico y no lo informó a Presidencia.



Más allá de esto, la Comisión de la Verdad pone de presente que las interceptaciones tienen el patrón de que Marín utilizaba su parentesco con Márquez para mostrarse como alguien importante, pero además los audios van más allá del caso de Santrich y tienen como punto en común a Marín.



"Otro elemento que se desprende de todo el análisis anterior es que esta operación buscaba ir sobre todo por Iván Márquez. No sólo porque hay interceptaciones a su celular que no aparecen, sino también por la insistencia de los agentes de la DEA en las interceptaciones de obtener una prueba que implicara al exjefe negociador, sumado a lo que pasa después de la captura de Santrich, que muestra que la justicia gringa lo mantiene entre ojos", añade la Comisión.

Para este informe la Comisión de la Verdad buscó a la Fiscalía para que respondiera sobre estos hechos, pero la entidad les dijo que no darían entrevistas porque estas investigaciones se encuentran activas tanto en Colombia como en Estados Unidos.



"Quedan muchas preguntas abiertas con este caso. Conocer toda la información, sobre

todo del lado de Estados Unidos y de la Fiscalía, es esencial para poder tener respuestas concretas a lo sucedido. Saber en detalle sus versiones sobre estos hechos es fundamental para terminar de armar el rompecabezas de un caso que dividió al país y cuyas consecuencias pesan en el desarme y en la transición de las Farc hasta hoy", concluye la Comisión de la Verdad.

La respuesta del exfiscal Néstor Humberto Martínez

Exfiscal general Néstor Humberto Martínez Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Consultado sobre este documento en el que la Comisión de la Verdad expone dudas sobre el operativo y proceso judicial contra 'Jesús Santrich', el exfiscal general Néstor Humberto Martínez reiteró que no hubo ningún entrampamiento.



Martínez se refirió a un artículo que escribió para EL TIEMPO en 2020 en el que señala que la Fiscalía en ningún momento obró deslealmente y que según la investigación, cuando a Marlon Marín le propusieron el negocio de coca y le pidieron una transacción inicial de 5 kilos él buscó a 'Santrich' porque había escuchado que el exjefe guerrillero tenía conexiones con productores.



"Lo que queda claro es que la Fiscalía no lo entrampó. Fueron Marín y ‘Santrich’ los que 'solitos' se metieron en este enredo", dijo en ese momento el exjefe del ente acusador.



Martínez refirió entonces que en su escrito de 2020 está "la verdad" y que después de esa publicación "han ocurrido más decisiones judiciales que demuestran que la novela que ahora aparece es una fábula policiaca, para la cual nunca se me pidió información".



Adicionalmente, el exfiscal mencionó que en noviembre de 2020 la Fiscalía, ya al mando de Francisco Barbosa, manifestó "con absoluta precisión" en una comunicación al Congreso "que la droga que vendió 'Santrich' no era del ente acusador".



También citó que en marzo de 2021, en una entrevista con la revista Semana, el hoy presidente Gustavo Petro insistió en que la droga del caso 'Santrich' era de la Fiscalía pero luego tuvo que retractarse de ello ante la Corte Suprema de Justicia.



Así mismo, Martínez refirió que en marzo de 2020 el fiscal de Estados Unidos "volvió a formularle a Santrich otro caso de narcotráfico" y que la Corte Suprema de Colombia "autorizó la extradición de Santrich a Estados Unidos el 12 de mayo de 2021 ¿con base en un entrampamiento? Claro que no", aseguró.



Añadió que otras personas relacionadas al caso, como Gómez España, fueron extraditadas por Colombia tras autorización de la Corte, "la Corte autoriza por delitos no por entrampamientos...", concluyó.

