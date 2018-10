Drummond dice que respalda a sus empleados investigados

Dos días después de que EL TIEMPO reveló que la Fiscalía va a llamar a indagatoria a ocho ejecutivos de la multinacional Drummond dentro de una investigación por presunto financiamiento de grupos paramilitares, su casa matriz emitió un comunicado.



En este niega tajantemente los señalamientos y dice que respalda a los empleados vinculados al caso. Además, que espera que, como en otras oportunidades, el caso se resuelva a su favor.

Este es el comunicado

“En relación con informes de los medios de comunicación, según los cuales se reabrió una investigación en Colombia sobre algunos de nuestros funcionarios y unos ex empleados, Drummond Ltd. desea informar lo siguiente:



- El supuesto vínculo de Drummond con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ha sido investigado exhaustivamente por los fiscales en Colombia y por los tribunales en los Estados Unidos, con todos los casos concluidos y las investigaciones con resultados a favor de la compañía y sus empleados.



- Ni la compañía ni sus empleados han sido notificados por las autoridades colombianas de la investigación reportada, y solo los medios de comunicación han informado de esta situación.



- La compañía reitera que nunca ha apoyado a grupos armados al margen de la ley.



- Drummond continuará cooperando plenamente con las autoridades, como lo ha hecho en el pasado.



- Drummond Ltd. expresa el apoyo total a sus empleados y confía en que, como en todas las ocasiones anteriores, el resultado de cualquier investigación será

favorable”.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com