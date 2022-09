Alejandro*, un venezolano de 33 años que atendió Médicos Sin Fronteras una vez logró llegar a Panamá, le contó a esta ONG los momentos de desespero que vivió cruzando el tapón del Darién, una experiencia que califica como “lo peor del mundo”.



Él viajó desde Colombia con su esposa y su hijo de 9 años. Antes de la pandemia vivían en Perú, pero la situación económica durante la emergencia sanitaria se tornó tan difícil que decidieron intentar llegar a Estados Unidos, pero ahora dice que si hubiese sabido realmente lo que tenía que pasar, se hubiera quedado en Colombia trabajando, así el dinero no le alcanzara.



‘Lo peor que yo he hecho en mi vida ha sido cruzar la selva del Darién’

Antes de cruzar a Panamá, estaba en Colombia, en Pereira. En el 2020 llegué caminando desde Perú, habíamos emigrado para allá en el 2017. Mi esposa y yo estábamos trabajando, nos iba bien, los dos trabajábamos en buenas empresas hasta que llegó la pandemia y nos entregaron nuestras liquidaciones.



En ese momento pensé: ‘si me quedo, se va a acabar la comida, se va a acabar el dinero y ahí va a ser peor'. Entonces mi esposa se quedó en Perú con nuestro hijo y el dinero que teníamos. Yo me fui caminando solo hasta Colombia y cuando comenzaron a salir los autobuses internacionales, ellos me alcanzaron.



En Pereira conseguí trabajo y pasamos allí cerca de un año y medio, estando allí ya teníamos planes para irnos a Estados Unidos, sentíamos que Colombia se podría poner como Venezuela, que el dinero no iba alcanzar. Yo iba al mercado con 200.000 pesos y no llevaba todo lo suficiente para la semana. Entonces decidimos emprender camino otra vez, buscar mejores oportunidades para mi hijo de 9 años, oportunidades que para nosotros los migrantes no veo ni en Colombia, ni en Perú, ni en ningún país de Latinoamérica.



Yo no sabía de esta locura del Darién. Pensaba que era difícil pero no que era lo peor del mundo. Yo creo que el infierno se quedó corto delante de lo que yo pasé con mi esposa y mi hijo ahí. Si yo pudiese retroceder el tiempo, no pasaría esa selva. Me hubiese quedado en Colombia tranquilo. De verdad yo no se lo recomiendo a nadie. Lloré como un niño después de que logré cruzar.

Así fue la travesía

Atención en el centro migratorio San Vicente, en Panamá, a un migrante con una lesión en un pie. Imagen de referencia, tomada el 2 de febrero de 2022. Foto: Oliver Barth/MSF

De Pereira, mi mujer, mi hijo y yo agarramos un avión hasta Medellín. Luego llegamos a Montería, de ahí tomamos un carro que nos llevó hasta Necoclí, que es de donde sale todo el mundo. De ahí fuimos hasta Capurganá y desde allá nos regresamos hasta Acandí. Luego, unas motos nos llevaron hasta un refugio y fue cuando empezamos a caminar la selva. Al principio todo era bonito pero al tercer día pensé que me iba a morir. Yo era el último en el grupo, no podía, no daba, pero tenía que seguir. Mi esposa lloraba, mi hijo lloraba. Estábamos preocupados.

Al tercer día pensé que me iba a morir. Yo era el último en el grupo, no podía, no daba, pero tenía que seguir. Mi esposa lloraba, mi hijo lloraba. Estábamos preocupados.

En el camino nos íbamos quedando sin nada. Tuvimos que botar casi todo lo que llevábamos porque se mojaba y no podíamos con el peso. Un día casi nos lleva el río a mí y a mi hijo. Si él se hubiese ahogado, yo me hubiese ahorcado y más atrás mi esposa, porque no hubiésemos podido soportarlo.



Ya ni sé cuántos días pasamos en la selva. Yo llegué solo a la Estación de Recepción de Migrantes. Me tuve que meter por el río porque no sabía el camino y me perdí. Me quedé solo porque supuestamente cuando ya estábamos llegando, escuchamos una lancha, eran unos pescadores que estaban abriendo un hueco en la orilla para enterrar a una persona que se ahogó. Les pedimos que nos llevaran y al principio dijeron que no, luego se les ablandó el corazón y dijeron que podían llevar solo a mujeres y a niños. Mi esposa llorando se pudo montar con nuestro hijo.



Del grupo en el que veníamos nos quedamos cuatro y seguimos el camino. Yo no podía más, no tenía fuerzas. Tenía tres días sin comer, entonces dos de los muchachos se fueron adelante y yo me quedé con otro, pero él estaba peor que yo y tuve que dejarlo en el camino, él se quedó solo en una carpa que encontramos abandonada.



Luego conseguí a otros grupos y no podía seguirles el ritmo. El barro era impresionante, yo nunca había visto un barro así, te llegaba hasta la cintura y hacía que te cayeras muchas de veces, en una de esas me golpeé la rodilla y como no podía caminar bien, me dejaron solo.

Solo en la selva

Atención a un migrante tras cruzar el Darién. Foto de referencia tomada en enero del 2022. Foto: Oliver Barth/MSF

Esa noche hasta aluciné. Pensaba en mi familia. Soñaba que los árboles me iban a caer encima. Lloraba. El sonido de los animales era horrible. Ahí me quedé hasta las 5:30 de la mañana, apenas amaneció, me levanté y seguí.



Tomé agua de río en la mañana y al mediodía y en la tarde, porque no tenía absolutamente nada qué comer, hasta traté de agarrar algún pescado para comérmelo crudo, pero ni siquiera los pescados podía agarrar porque no tenía fuerzas. Caminaba y caminaba y llegaba al mismo sitio. En momentos sentí tanto desespero que quería que apareciera un caimán y me tragara.

Esa noche hasta aluciné. Pensaba en mi familia. Soñaba que los árboles me iban a caer encima. Lloraba. El sonido de los animales era horrible.

En un instante se me ocurrió meterme por el río para seguir la ruta y así fue que llegué y me reencontré con mi familia. Estaba tan deshidratado que me pusieron tres bolsas de suero. Lo peor que yo he hecho en mi vida, durante mis 33 años, ha sido cruzar la selva del Darién.



Ahora vine al puesto de salud a que me examinen una herida que tengo en el pie. No tengo ni ropa, lo que llevo puesto no es mío. Ahora los planes son llegar a Estados Unidos a trabajar y poder encontrar esas oportunidades que busco.



A veces quisiera regresarme a mi país y vivir tranquilo allá, ¿pero cómo si no tengo dinero siquiera para montar un negocio o ayudar a mi familia?, ¿de qué viviría mi hijo en Venezuela?, ¿qué buenos estudios podría darle? De momento veo el futuro muy duro.



*Nombre cambiado por seguridad de la fuente.

