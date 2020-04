Con 2 casos, La Picota es la segunda cárcel a la que llega coronavirus

La cárcel La Picota, en Bogotá, se convirtió en el segundo establecimiento carcelario con casos de coronavirus, después de la de mediana seguridad de Villavicencio.



Este sábado se confirmó que dos internos del penal en la capital dieron positivo para covid-19. Los dos hombres fueron trasladados allí desde la cárcel de Villavicencio el 1°. de abril.

Sin embargo, se estableció que hasta el momento no han tenido contacto con los demás privados de la libertad en La Picota.



Cuando los dos hombres fueron trasladados, quedaron en aislamiento de inmediato porque es el protocolo establecido en esta emergencia: ante cualquier traslado, el privado de la libertad queda aislado 15 días.



No obstante, para el momento del traslado no se conocía todavía que en Villavicencio había un brote de la enfermedad. Fue días después que se confirmó que un hombre que había estado preso en esa cárcel en Meta, y que había quedado en libertad el 1°. de abril, había resultado positivo. Este, de 63 años, falleció el 5 de abril.

Posteriormente, el 7 de abril, falleció otro, mayor de 70 años que sí permanecía preso en la cárcel. Y este viernes se confirmó el tercer fallecimiento en la cárcel de Villavicencio, donde se han confirmado otros 20 casos positivos de contagio.



Debido al hacinamiento carcelario, que pone en riesgo particular a la población privada de la libertad en el país frente a la expansión del coronavirus, el Gobierno emitió esta semana un decreto de excarcelación que favorecería a unos 4.000 privados de la libertad con la medida de prisión domiciliaria.



