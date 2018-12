Audio del momento en el que 2 aviones estuvieron a punto de colisionar

El 3 de noviembre pasado, el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena fue el escenario de un incidente tipo alfa (el más grave en términos aéreos) que puso en riesgo la vida de las cerca de 300 personas que iban a bordo de dos Airbus.



Según un audio de dos minutos, en poder de EL TIEMPO, desde la torre de control se le informó a la tripulación del vuelo de Avianca 9761 que debía esperar un par de minutos más para su despegue, debido a que ya estaba presto a salir el Aero República (hoy Wingo) 7089.

En efecto, se escucha al controlador dándole instrucciones al 7089 para que ingrese a la pista y despegue. De hecho, estaba realizando este procedimiento cuando a unos 20 metros de distancia divisó el avión de Avianca aproximándose y sobrepasando la señalización.

¡Dios mío, señor, casi me muero aquí! (…). Se me metió el 9761 a la pista en pleno despegue del República (…). El ‘man’ entendió mal y se metió FACEBOOK

TWITTER

“¡Dios mío, señor, casi me muero aquí! (…). Se me metió el 9761 a la pista en pleno despegue del República (…). El ‘man’ entendió mal y se metió”, se le oye decir de manera angustiosa al controlador aéreo.

Audio de la torre de control del 3 de noviembre Momento en el que se revela la emergencia entre un Airbus de Avianca y otro de Wingo. El audio embebido no es soportado

En el mismo audio, en el que quedó registrado el momento exacto del incidente, se escucha al piloto de Avianca justificar su procedimiento ante la torre de control de Cartagena.



“Usted nos dijo a posición y mantener…”. Pero segundos más tarde y ante la tensión, aseguró que no había entendido bien: Ah, ok, sí, tiene toda la razón, era punto de espera alfa (…). Por supuesto, capitán. Disculpe y buen vuelo”.



El capitán con el que se disculpa es el de Wingo, quien de inmediato le informó que iba a presentar el reporte del incidente por la incursión no autorizada en la pista.



Los Airbus 320 involucrados, de acuerdo con su hoja de vida técnica, tienen capacidad para unos 150 pasajeros. El vuelo de Avianca volaba hacia Medellín y el de Aerorepública tenía como destino la ciudad de Balboa, en Panamá.

Tripulación suspendida

EL TIEMPO estableció que la Aeronáutica Civil ya avanza en la investigación del incidente y que ha escuchado a las tripulaciones de ambas aeronaves. También, que fueron sometidas a exámenes médicos y sicológicos para establecer si se trató de una simple mala interpretación de una instrucción por parte del capitán de Avianca o podría haber factores adicionales como fatiga física o premura para cumplir itinerarios.

De hecho, este diario supo que Avianca le informó a la Aeronáutica que la tripulación del vuelo 9761 de aquel 3 de noviembre fue suspendida mientras se desarrolla la investigación.



Hace 48 horas, una comisión investigadora de la Aerocivil se desplazó al Rafael Núñez para la recolección de pruebas, incluidos el audio y videos de ese día. De su análisis y conclusiones dependerá que los responsables del incidente reciban desde una simple recomendación hasta la aplicación del protocolo RAC 13 por parte de la instancia de investigación. Si esto último se da, habría desde la suspensión de licencia hasta altas millonarias multas.

Aunque este tipo de situaciones, de incursión en pista no autorizada, no son frecuentes, sí pueden ser desastrosas, según el caso FACEBOOK

TWITTER

“Aunque este tipo de situaciones, de incursión en pista no autorizada, no son frecuentes, sí pueden ser desastrosas, según el caso”, aseguró Diana Pulido, presidenta de la Asociación de Controladores Aéreos.



Y agregó que un avión necesita un promedio de dos minutos para alzar vuelo y, dependiendo de la velocidad que alcance en ese momento, se llega a un punto en el que ya no se puede parar. Ni si quiera porque otro avión se esté literalmente atravesando en la pista, ya que frenar podría ser más riesgoso.

Hablan aerolíneas

Debido a la gravedad del incidente, EL TIEMPO consultó a las dos aerolíneas involucradas y sus voceros coincidieron en que se reportó el hecho a la Aerocivil y que esperan los resultados de la investigación.



“Dando cumplimiento a los protocolos y estándares de seguridad establecidos, oportunamente fue presentado el reporte a la Aeronáutica. Al ser una investigación en curso, la aerolínea no puede pronunciarse”, dijeron desde Wingo.



Desde Avianca informaron: “La tripulación siguió los procedimientos establecidos para este tipo de situaciones (...) y hemos colaborado y participado en la investigación”.



Y el controlador se recupera del ‘shock’ que sufrió.



Entre tanto, se espera el resultado de la investigación de las autoridades aeronáuticas para que se tomen correctivos urgentes para evitar este tipo de incidentes.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.co

En Twitter: @uinvestigativa