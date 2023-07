Hace exactamente un mes, Daniel Rendón Herrera, temido exjefe paramilitar conocido con el alias de ‘don Mario’, quien fue extraditado a Estados Unidos, le envió una particular carta a la juez que lo condenó el año pasado en dos procesos: en uno a 35 años de cárcel, por el delito de 'continuar una empresa delictiva'; y en otro a 15 años, por 'conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera'.



(Lea también: La dura condena contra alias Don Mario por crímenes del Bloque Centauros).



En la carta, escrita de su puño y letra en lo que parece una hoja de cuaderno, y dirigida a la juez Dora Irizarry, de la corte para el distrito Este de Nueva York, el excomandante paramilitar comienza por decirle que él es “un procesado viejo”.

Facebook Twitter Linkedin

Carta que envió don Mario a juez de Estados Unidos. Foto: Captura de pantalla

El hombre, de 58 años de edad, quien esta semana recibió en Colombia una sentencia de 36 años de cárcel por crímenes cometidos por paramilitares, continúa señalando que este año todos los presos en cárceles de Estados Unidos se enteraron de que se haría un reajuste de sus créditos en prisión -días que se descuentan de la pena-.



(Le puede interesar: Nicaragua pierde litigio con Colombia por límites marítimos: esto dijo Corte de La Haya).



Con ese reajuste, cita Rendón, los detenidos podrían ganar tiempo que se les reduciría de su sentencia a través de trabajo, estudio o programas para cumplir tareas dentro de las cárceles.



“Si hiciéramos estas cosas, se nos descontaría tiempo de nuestra sentencia. Yo he estado haciendo esto desde que llegué a mi unidad (San Antonio) de la Fort Worth FMC -cárcel en la que está preso- (yo trabajo en la cocina)”, se lee en su carta.



(Le sugerimos leer: ¿Qué efectos tiene decisión de EE. UU. de dejar de medir la coca sembrada en Colombia?).



Añade que el que 30 de mayo un fiscal le envió una carta señalándolo de estar rompiendo su acuerdo judicial con Estados Unidos y de estar apelando su condena, “este no es el caso, yo soy consciente de que se trata de una nueva ley y solo estaba intentando aplicar a beneficios a los que podría tener derecho”, sostiene.

Me he comportado y trabajado duro y he cumplido con todas las normas que el buró de prisiones me ha puesto, y he obedecido todas las condiciones que su Señoría me impuso en la Corte FACEBOOK

TWITTER

Luego ‘don Mario’ cita que la misma juez Irizarry dijo en audiencia que no tenía problemas con que el buró de prisiones le descontara días de prisión si le daban créditos por buen comportamiento.



“Yo respeté las palabras que su Señoría me dijo y las guardé en mi corazón. Me he comportado y trabajado duro y he cumplido con todas las normas que el buró de prisiones me ha puesto, y he obedecido todas las normas y condiciones que su Señoría me impuso en la Corte”, continuó.



(Podría ser de su interés: JEP realizará la imputación más grande contra ex-Farc por graves crímenes en Nariño).



Finalmente, el excomandante paramilitar reitera: “Yo no le falto al respeto a su decisión ni a la sentencia que me dictó. Solo estoy aplicando para un programa que podría beneficiarme, como a otros internos. Nunca pensaría en desperdiciar el tiempo de la Corte, yo solo quiero ir a casa con mi familia, como todos los seres humanos en esta prisión”.



Su carta concluye con su firma y una nota de agradecimiento por el tiempo de la Corte.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: