En menos de 12 horas las disidencias secuestraron a dos integrantes del Ejército Nacional en Bolívar y Cauca.



Se trata del sargento segundo Juan Gabriel Chichanoi Miramag y del soldado profesional Luis Domingo Morelos González.



(Lo invitamos a leer: Secuestro: se incrementó en un 27 por ciento durante el 2022)

En la mañana de este jueves, el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Fernan Giraldo Bonilla, se pronunció sobre los secuestros: "Rechazó el secuestro en total estado de indefensión de nuestros dos militares por parte de estructuras de disidencias de las Farc".



(Le sugerimos leer: Narcotráfico: ¿cómo se va a combatir en medio de las negociaciones?)



De acuerdo con el general Giraldo, se interpusieron las denuncias ante las autoridades competentes, al considerar el hecho como "un acción criminal, fragante violación de los derechos humanos e infracción al Derecho Internacional Humanitario".



De igual forma, exigió que le respetaran la vida a los militares y que fueran dejados en libertad en corto tiempo.



(Podría ser de su interés leer: Estos son los tres disidentes a quienes les suspendieron las órdenes de captura)

¿Quién los secuestró?

Facebook Twitter Linkedin

Sargento segundo Juan Gabriel Chichanoi, secuestrado en Cauca. Foto: Fuerzas Militares

El Ejército Nacional confirmó que al sargento segundo Juan Gabriel Chichanoi Miramag lo secuestró un grupo de hombres de las disidencias que se hacen llamar 'Carlos Patiño'.



La información oficial da cuenta que Chichanoi se desplazaba en una buseta de servicio intermunicipal que cubría la ruta Popayán-El Tambo-Piedrasentada-Pasto.



El suboficial, de civil y sin armas, fue secuestrado en el sector conocido como El Hoyo, de Tambo, Cauca.



Al soldado profesional, Luis Domingo Morelos González, de acuerdo con la institución castrense, lo secuestraron hombres de las disidencias del frente 37, en Santa Rosa del Sur, Bolívar. El uniformado se encontraba de permiso, de civil y desarmado.



(De seguro le interesa leer: Así enfrentarán las FF.MM. a los grupos al margen de la ley en 2023)

"Me respetaron la vida después que trate de huir"

Las disidencias dieron a conocer un video, prueba de vida del soldado profesional Luis Domingo Morelos, en el que se presenta como orgánico del batallón de Selva No 45.



"En estos momentos me encuentro detenido por las Farc, hasta el momento me han tratado de la mejor forma, han sido respetuosos conmigo y me respetaron la vida después que trate de huir (...) no me han golpeado, no me han maltratado", aseguró el soldado.



(Le sugerimos leer: ‘No podemos desperdiciar tropas detrás de cultivos de coca’: jefe del Ejército)



El uniformado dijo que estaba de permiso al momento de su secuestro.

Otras noticias de la sección Justicia:

- Excongresista Roberto Herrera fue condenado por liderar una red de corrupción



- Condenados por narcotráfico podrían pagar pena en proyectos de sustitución



En Twitter: @JusticiaET