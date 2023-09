Luego de que este fin de semana culminó una primera reunión entre el Gobierno y el autodenominado ‘Estado Mayor Central’ (‘Emc’), de las disidencias de las Farc, de cara a los diálogos de paz, este grupo armado ilegal confirmó que quiere invitar a la mesa de negociación a Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, histórico comandante de las Farc.



Si bien por el momento no hay una mesa de diálogos instalada, alias Andrey Avendaño, jefe político del ‘Emc’, afirmó que tienen la intención de que ‘Trinidad’ participe en ella.

Alias Andrey Avendaño, jefe político del 'Emc'. Foto: Captura de video

“Uno de los temas fundamentales es buscar el escenario para hablar con el camarada ‘Simón Trinidad’, porque nosotros no podíamos ser irresponsables y decirle al camarada ‘lo necesitamos en esta mesa’, y que él diga ‘no, yo me mantengo firme al proceso de La Habana’, entonces el primer paso es hablar con el camarada y el segundo es que si él está en disposición de acompañar este proceso, plantearle al Gobierno, por intermedio de la comunidad internacional, la repatriación y que sea integrante activo de la delegación de paz”, dijo ‘Avendaño’ tras la reunión con el gobierno, según lo recogió Caracol Radio.



No obstante, como el mismo disidente lo reconoce, ellos no han hablado aún con ‘Simón Trinidad’, por lo cual no es claro de entrada si esta invitación a la mesa de diálogos es algo a lo que él estaría dispuesto.



De otra parte, Camilo González Posso, jefe negociador del Gobierno en el proceso con las disidencias del ‘Emc’, expuso que en las reuniones conjuntas que culminaron este fin de semana “ese tema no fue considerado”.

Si no han hablado con ‘Simón Trinidad’, y él puede decirles que se acoge a La Habana, todo por ahora son especulaciones: Camilo González Posso FACEBOOK

González señaló que ha escuchado, posterior a la reunión, a la disidencia del ‘Emc’ hablar de este tema, “pero no hay una petición formal”.



Así mismo, el jefe negociador del Gobierno añadió que el ‘Emc’ sabe que “no pueden dar un paso en falso, si no han hablado con ‘Simón Trinidad’, y él puede decirles que se acoge a La Habana, todo por ahora son especulaciones”.

Está preso en Estados Unidos

Simón Trinidad, en la cárcel ADX de Colorado. Foto: Archivo particular

De otra parte, la viabilidad de esta propuesta de las disidencias también es difícil porque ‘Simón Trinidad’ está preso en Estados Unidos, cumpliendo una condena de 60 años.



Juvenal Ovidio Ricardo Palmera fue jefe del Bloque Caribe de las Farc, guerrilla en la que estuvo por más de 20 años, y en donde fue ascendiendo hasta llegar a ser una de las cabezas más visibles del grupo ilegal, incluso, fue uno de los comandantes que participó en los fallidos diálogos de paz del Caguán, durante el gobierno del expresidente Andrés Pastrana.



‘Trinidad’ fue capturado en enero de 2004 en Ecuador y luego fue extraditado a Estados Unidos, en donde en 2008 fue condenado a 60 años de cárcel, la pena más severa que la justicia estadounidense había impuesto para ese momento a un extraditado colombiano.



En la sentencia, él fue declarado culpable de "integrar la conspiración para secuestrar a tres contratistas norteamericanos del Pentágono”, por el secuestro de Thomas Howes, Keith Stansell y Marc Gonsalves.

Esta condena la está cumpliendo en la cárcel de máxim seguridad ADX de Colorado, en Estados Unidos, y en tanto no termine de cumplirla, sería difícil que sea repatriado a Colombia.

No es la primera vez que piden a 'Trinidad' en una mesa de diálogos de paz

Rueda de prensa, en 2014, en La Habana (Cuba), de los entonces negociadores de Farc en diálogos de paz. En la foto: 'Iván Márquez' (centro), 'Jesús Santrich' (der.) y una imagen de 'Simón Trinidad'. Foto: Eliana Aponte. Archivo EL TIEMPO

Si bien la propuesta de ahora la están haciendo las disidencias de las Farc, esta no es la primera vez que, en medio una negociación de paz, se pide la presencia del excomandante guerrillero.



En los diálogos de paz de La Habana, que culminaron con la firma del acuerdo de paz con el cual se desmovilizaron las Farc, también se pidió su presencia.



Los negociadores de paz de la exguerrillera tuvieron un imagen de cartón con la cara de 'Simón Trinidad' acompañándolos.



Su presencia en la mesa de diálogos fue una solicitud constante de la exguerrilla, pero esto nunca se concretó y desde Estados Unidos la información siempre fue que él seguiría preso.



En su momento EL TIEMPO publicó, en 2017, que una alta fuente del Departamento de Estado de los EE. UU. dijo que la liberación o posible traslado de cárcel de 'Trinidad' no eran temas que estuvieran bajo consideración, y que el entonces presidente Barack Obama no otorgaría el perdón presidencial al guerrillero.

