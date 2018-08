Dirigentes del fútbol estábamos siendo chuzados: Jorge Perdomo

Hace casi tres meses, Jorge Perdomo fue sacado de la División Mayor del Fútbol colombiano (Dimayor), en medio de críticas a su gestión, denuncias que él hizo contra colegas, como Álvaro González, y diferencias con Ramón Jesurún, máximo jefe de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Calificado como una rueda suelta dentro de la dirigencia del balompié, Perdomo accedió a hablar de los supuestos pagos recibidos por la FCF, cuando él hacía parte del Comité Ejecutivo, para adjudicar el contrato de venta de boletas para las eliminatorias. El tema está bajo investigación de la Fiscalía, la Fifa y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que les abrió pliego de cargos a cinco miembros del comité, incluidos Perdomo, González y Jesurún.



En entrevista con EL TIEMPO, Perdomo dice que la supuesta coima fue de 4.000 millones de pesos y que, además, está en el listado de dirigentes supuestamente interceptados en red ilegal que investiga la Fiscalía. Y anuncia que se constituirá en víctima dentro del caso.



¿Tuvo conocimiento del pago que los socios de TicketYa le hicieron a la federación antes de adjudicar el contrato de las boletas?

No. Lo hubiera denunciado. Con la información presentada por la SIC, resulta evidente que para garantizar la adjudicación a Ticketshop hubo coimas entregadas previamente a directivos de la FCF. Esto, sumado a serios indicios que se han venido recogiendo, me permite corroborar que la adjudicación del contrato estuvo precedida de un acto de corrupción que la Fiscalía debe investigar.

Pero no todos los miembros del comité cohonestamos con lo sucedido. Algunos nos volvimos una piedra en el zapato porque incentivamos las investigaciones cuando aparecieron los indicios al respecto.



¿Qué sabe de ese supuesto pago?

En agosto de 2015, yo era un simple vocal. La presidencia de Dimayor la recibí 5 meses después. Solo 2 años después tuve información de que para garantizar la adjudicación del contrato habían repartido $ 4.000 millones entre directivos de la FCF.

¿Se torció esa licitación?

Resulta evidente que, independientemente de la solidez económica de la propuesta, hubo una estrategia fundamentada en el uso de información privilegiada y manejos internos para garantizar la entrega del contrato. Es tan evidente que rebajaron el valor de la póliza de 40.000 millones a solo 3.000 millones, que nunca se ordenó una auditoría y se desbloqueó boletería para la reventa.



¿Cómo explica que usted no se enteró, siendo miembro del comité?

Al comité llevaron una presentación que, al rompe, evidenciaba las ventajas económicas y de mínimo riesgo por tratarse de una venta en firme de la boletería. En mi caso, y presumo de los demás vocales, desconocíamos lo que había pasado previamente y cómo habían manipulado los procedimientos. Yo actué con base en la información que me presentaron las instancias responsables de presentarla. Si hubiera tenido información como la que hoy, seguramente la suerte del contrato hubiera sido otra.



¿Es cierto que se reunió con Jesurún para tener una defensa conjunta, a instancias del empresario Carlos Plata?

Coincidimos en una reunión con Carlos Plata como abogado, experto conocedor del mundo corporativo. He consultado la opinión de expertos, como seguramente lo habrá hecho Jesurún. Se planteó la posibilidad de una defensa conjunta, la cual rechace por considerar que, en aras de mi actuación y transparencia, no podía estar en el mismo grupo. Me interesa que haya pronta justicia, pero no involucrarme en campañas para desacreditar al superintendente Robledo o recusarlo.



Fuentes cercanas a la FCF dicen que usted tuvo acceso a audios no oficiales de jugadores y de un árbitro hablando de apuestas. ¿De dónde salieron?

A principios de 2017 nos reunimos en el club El Nogal, a instancias de Ramón Jesurún, para escuchar unas grabaciones donde supuestamente un dirigente de medio nivel estaría tratando de arreglar un partido. La percepción fue que no había evidencia de estos hechos. Cuando hemos tenido conocimiento de situaciones irregulares que comprometan la integridad de la competición, como fue el caso del jugador Francisco Navas, del Quindío, hemos impuesto sanciones y dado trasladado a la Fiscalía.



Presidentes de equipos dicen que eran audios de la red de escuchas ilegales que destapó recientemente la Fiscalía. ¿Qué sabe del tema?

Sí. Fui enterado de que estoy en el listado de dirigentes del fútbol que estábamos siendo grabados. A mí siempre me causó curiosidad y desconcierto que el presidente Jesurún me reclamara, casi en tiempo real, de mis visitas a la Fiscalía o mis encuentros con el superintendente Robledo.

Siempre tuve la certeza de que estaba siendo grabado, seguido y espiado. Estoy esperando formalizar esta información para constituirme como víctima ante la Fiscalía.



¿Es cierto que ha sido objeto de amenazas?

Sí. Y las puse oportunamente en conocimiento de la Fiscalía. No me extrañaría que intentaran hacer algo en contra mía. Desde intentar desprestigiarme o algo más.



¿Está colaborando con la SIC o con la Fiscalía?



Siempre he estado a disposición de las autoridades, pero no he recibido citación formal de ninguna autoridad. No estoy comprometido en ninguno de los actos irregulares ni en recibo de coimas, y estoy dispuesto a colaborar con la autoridad que me requiera.



Mi salida de la Dimayor es el mejor testimonio de que los intereses que hoy se señalan veían en mí un adversario y un estorbo. No necesito beneficios judiciales diferentes a que me dejen evidenciar mi inocencia y honorabilidad.



UNIDAD INVESTIGATIVA@ELTIEMPO.COM @uinvestigativa